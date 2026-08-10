ચીનના પ્રતિનિધિ મંડળની વડોદરા કોર્પોરેશનમાં મુલાકાત, ભારત-ચીન વચ્ચે વેપારી સંબંધો વધારવા મહત્વની ચર્ચા
આ મુલાકાત દરમિયાન વડોદરા મહાનગરપાલિકા તરફથી શહેરની આગવી ઓળખ અને સાંસ્કૃતિક વારસા અંગે પણ ચીનના પ્રતિનિધિ મંડળને માહિતી આપવામાં આવી હતી.
Published : August 10, 2026 at 6:53 PM IST
વડોદરા: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આજે ચીનથી આવેલા પ્રતિનિધિ મંડળે મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત લીધી હતી. "ચાઇના ટુ ઇન્ડિયા" મુલાકાતના ભાગરૂપે વડોદરા પહોંચેલા પ્રતિનિધિ મંડળે મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા અંગે ચર્ચા કરી હતી. ખાસ કરીને બંને દેશો વચ્ચેના ઇકોનોમિક અને ટ્રેડ સંબંધો કેવી રીતે વધુ વધારી શકાય, વેપાર-વાણિજ્યના નવા અવસરો કેવી રીતે ઊભા કરી શકાય અને પરસ્પર સહકારને વધુ વિસ્તૃત કરી શકાય તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
આ મુલાકાત દરમિયાન વડોદરા મહાનગરપાલિકા તરફથી શહેરની આગવી ઓળખ અને સાંસ્કૃતિક વારસા અંગે પણ ચીનના પ્રતિનિધિ મંડળને માહિતી આપવામાં આવી હતી. વડોદરાને સયાજીનગરી તરીકે મળેલી આગવી ઓળખ, શહેરનો ઐતિહાસિક વારસો, સંસ્કૃતિ અને વિવિધ પરંપરાઓ અંગે અધિકારીઓ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી.
ખાસ કરીને વડોદરાના વિશ્વપ્રસિદ્ધ નવરાત્રી મહોત્સવને લઈને પણ પ્રતિનિધિ મંડળને જાણકારી આપવામાં આવી હતી. વડોદરાની આગવી ઓળખ સમાન નવરાત્રી મહોત્સવમાં ચીનના પ્રતિનિધિ મંડળને મહાનગરપાલિકા તરફથી આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. શહેરની સાંસ્કૃતિક પરંપરા અને ગરબાની વિશેષતા જાણવા માટે પ્રતિનિધિ મંડળને વડોદરા આવવા અને નવરાત્રીના ઉત્સવમાં જોડાવા આમંત્રણ અપાયું હતું. બીજી તરફ ચીનના પ્રતિનિધિ મંડળે પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓને ચીનની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપ્યું હતું.
આ સાથે પ્રતિનિધિ મંડળ દ્વારા કૈલાસ માનસરોવરની મુલાકાત લેવા માટે પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. ભારત અને ચીન વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક સંબંધોને વધુ નજીક લાવવાના સંદર્ભમાં આ મુલાકાતને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. મુલાકાત દરમિયાન બંને તરફથી પરસ્પર સહકાર, સાંસ્કૃતિક આદાન-પ્રદાન અને વેપાર સંબંધોને આગળ વધારવા અંગે વાતચીત કરવામાં આવી હતી. વડોદરા શહેરની ઓળખ અને વિકાસ અંગે પણ ચીનના પ્રતિનિધિ મંડળને માહિતી આપવામાં આવી હતી.
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