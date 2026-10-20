સુરત: અડાજણમાં રમતા રમતા અઢી વર્ષના બાળકનું માથું તપેલીમાં ફસાયું, ફાયર બ્રિગેડે 20 મિનિટની જહેમત બાદ કરાવ્યું રેસ્ક્યૂ
ચાર કલાક સુધી તપેલીમાં ફસાયેલું રહ્યું બાળકનું માથું, ભારે જહેમત બાદ રેસ્ક્યૂ થયું
Published : October 20, 2026 at 9:26 PM IST
સુરત: અડાજણ કોઝવે રોડ પર આવેલા ઉનાવાલા રબારી કોમ્પ્લેક્સમાં એક વિચિત્ર ઘટના સામે આવી હતી. ઘરમાં રમતી વખતે અઢી વર્ષના માસૂમ બાળકે પોતાનું માથું નાની તપેલીમાં ભરાવી દેતાં તેનું માથું ગળા સુધી ફસાઈ ગયું હતું. પરિવારજનોએ તપેલી બહાર કાઢવા પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ સફળતા ન મળતાં બાળકને હોસ્પિટલ લઈ જવાયું હતું. જોકે, હોસ્પિટલમાં પણ તપેલી બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી નહોતી.
આ દરમિયાન બાળકનું માથું સતત ચાર કલાક સુધી તપેલીમાં ફસાયેલું રહેતાં પરિવારજનોની ચિંતામાં વધારો થયો હતો. આખરે પરિવાર દ્વારા સુરત મહાનગરપાલિકાના ફાયર બ્રિગેડ વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની ટીમ રેસ્ક્યૂ સાધનો સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ બાળકને ઈજા ન થાય તેની ખાસ તકેદારી રાખીને કટર મશીનની મદદથી તપેલી કાપવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. આશરે 15થી 20 મિનિટની જહેમત બાદ તપેલી કાપીને બાળકને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યું હતું. ચાર કલાકની મુશ્કેલી બાદ માસૂમ બાળકનો સુરક્ષિત બચાવ થતાં પરિવારજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો અને ફાયર બ્રિગેડની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી.