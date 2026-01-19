ETV Bharat / state

150 કિલો પતંગની દોરી એકઠી કરી શાળાએ પહોંચ્યા 200 જેટલા બાળકો, શાળાએ આપ્યા ઈનામો, જાણો કેમ ?

ઉતરાયણમાં પતંગ ઉડાડ્યા બાદ જ્યાં ત્યાં કપાયેલા પતંગ અને તેની દોરી મૂંગા પક્ષીઓ માટે જીવલેણ ન બની જાય તે માટે એક શાળામાં અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું.

શાળામાં પૂર્વ શાસનાધિકારીએ પતંગની દોરીએ લાવવા પર વિદ્યાર્થીઓને આપ્યા ઈનામ
શાળામાં પૂર્વ શાસનાધિકારીએ પતંગની દોરીએ લાવવા પર વિદ્યાર્થીઓને આપ્યા ઈનામ (Etv Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

January 19, 2026

ભાવનગર: ઉતરાયણમાં પતંગ ઉડાડ્યા બાદ જ્યાં ત્યાં કપાયેલા પતંગ અને તેની દોરી મૂંગા પક્ષીઓ માટે જીવલેણ બની જાય છે. ત્યારે ભાવનગરના પૂર્વ શાસનાધિકારી દ્વારા એક શાળામાં અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. જેમાં બાળકોએ જાહેરમાં પડેલી દોરીઓ લાવવા પર તેમને પ્રોત્સાહન રૂપે ઇનામો આપવાની પહેલ કરી હતી. આથી શાળાના મોટી સંખ્યામાં બાળકો જ્યાં ત્યાંથી દોરીઓ લઈ આવ્યા હતા. આમ આ અભિયાન સફળ થયું હતું. જો કે આવું દરેક શાળામાં થવું જોઈએ તેવી તેમની ઈચ્છા છે.

શાળામાં બાળકો લાવ્યા દોરીઓ

ભાવનગર શહેરના કુંભારવાડામાં આવેલી શાળામાં એક અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. પૂર્વ શાસનાધિકારી બી.જે.પરમારે જણાવ્યું હતું કે, અમે જીવદયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છીએ, ત્યારે પ્રાણીઓની સાથે પક્ષીઓને પણ ખ્યાલ રાખવા માટે અમે જે બાળકો પતંગની દોરીઓ લાવશે તેના પ્રોત્સાહન રૂપે ઇનામ આપવાના હતા. જેથી આજે 200થી વધારે દીકરા દીકરી જ્યાં ત્યાં પડેલી રસ્તા પરની દોરી અને પતંગનો કચરો લઈ આવ્યા છે. આશરે 100 કિલો થી વધારે આ દોરીઓનો જથ્થો અમારી પાસે આવ્યો છે. આમ કરવાથી સ્વચ્છતા થશે અને પક્ષીઓના પગમાં આવતી દોરીથી તેમનો જીવ બચી શકશે.

શાળામાં પૂર્વ શાસનાધિકારીએ પતંગની દોરીએ લાવવા પર વિદ્યાર્થીઓને આપ્યા ઈનામ (Etv Bharat Gujarat)

શાળાએ અને તંત્રએ આપ્યો સહકાર

કુંભારવાડાની શાળામાં યોજવામાં આવેલા અભિયાનને પગલે શાળાના શિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે, શાળાના બાળકો દ્વારા જ્યાં ત્યાં પડેલી દોરી લાવવામાં આવી છે. આ કામગીરી થી જાહેર રસ્તા ઉપર પડેલી દોરીઓ દૂર થશે તેનાથી પક્ષીઓના જીવ પણ બચશે, સાથે-સાથે બાળકોને નોટબુક, પેન, કંપાસ વગેરે જેવી શાળાકીય ઉપયોગી ચીજ વસ્તુઓ દોરીના લાવવા પ્રમાણ ઉપર પ્રોત્સાહન રૂપે આપવામાં આવી રહી છે. જેથી બાળકો પ્રોત્સાહિત થયા છે.

પૂર્વ શાસનાધિકારીની અનોખી પહેલ
પૂર્વ શાસનાધિકારીની અનોખી પહેલ (Etv Bharat Gujarat)

દરેક શાળામાં આવી પહેલ થાય તો ઘણો ફાયદો

પૂર્વ શાસનાધિકારી દ્વારા શહેરમાં પ્રથમ વખત શાળાની અંદર આ પ્રકારનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં તેમને સફળતા મળી છે. ત્યારે પૂર્વ શાસનાધિકારી બી.જે.પરમારે જણાવ્યું હતું કે, જો નગરપ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની દરેક શાળાઓમાં આ પ્રકારે અભિયાન ચલાવવામાં આવે તો શહેરમાંથી સમગ્ર પ્રકારની દોરીઓ જાહેર રસ્તા ઉપર કે વૃક્ષો ઉપર લટકાતી હોય તે દૂર થાય અને પક્ષીઓના જીવ બચી શકે છે. હાલ અમને આમાં સફળતા મળી છે.

