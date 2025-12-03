ETV Bharat / state

ભાવનગર: સમીપ કોમ્પલેક્સમાં આગ લાગતા બારીમાંથી લોડર ઉંચા કરી 5થી વધુ નવજાત બાળકોનું રેસક્યૂ કરાયું, જુઓ વીડિયો

ભાવનગરના સમીપ કોમ્પલેક્સના બેઝમેન્ટમાં લાગેલી આગ હોસ્પિટલો સુધી પ્રસરી, ફાયરના જવાનોએ દર્દીઓનો જીવ બચાવ્યો

ભાવનગરના સમીપ કોમ્પલેક્સમાં આગ લાગતા હોસ્પિટલમાં રહેલા બાળકોનું રેસક્યૂ
ભાવનગરના સમીપ કોમ્પલેક્સમાં આગ લાગતા હોસ્પિટલમાં રહેલા બાળકોનું રેસક્યૂ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 12:54 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 1:46 PM IST

ભાવનગર: સમીપ કોમ્પલેક્સમાં આગ લાગતા નવજાત બાળકો સહિત 15થી વધુ લોકોનું રેસક્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આગ એટલી વધારે હતી કે ફાયરની 5થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને આગને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ બિલ્ડિંગમાં 3-4 હોસ્પિટલ આવેલી હોવાથી દર્દીઓના જીવ તાળવે ચોટ્યા હતા.

સમીપ કોમ્પલેક્સમાં લાગી આગ

ભાવનગરના કાળુભા રોડ ઉપર આવેલા સમીપ કોમ્પલેક્સમાં બેઝમેન્ટમાં આગ લાગતા ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બેઝમેન્ટમાં લાગેલી આગ એટલી વધારે હતી કે તે કોમ્પલેક્સમાં ઉપરના માળે આવેલી હોસ્પિટલ સુધી પહોંચી હતી.

શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન

સમીપ કોમ્પલેક્સમાં નાઇસ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં પાંચ જેટલા બાળકો એડમીટ હતા ત્યારે આગને પગલે તેમણે ફાયર વિભાગ દ્વારા બારીમાંથી લોડર ઉંચા કરીને બાળકોનું રેસક્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

ફાયરની પાંચથી વધુ ગાડીઓ દ્વારા આગને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. મહામહેનતે આગ કાબુમાં આવી હતી. પ્રાથમિક અનુમાન અનુસાર શોર્ટ સર્કિટને કારણે આ આગ લાગી હોવાનું જાણવા મળે છે.જોકે, આગને કારણે ફાયરના જવાનોની સમયસૂચકતાને કારણે મોટી દુર્ઘટના થતા ટળી હતી.

સંપાદકની પસંદ

