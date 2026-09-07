ગીર સોમનાથમાં આંગણવાડી અપાયેલા કેળા-શીરો ખાધા બાદ બાળકની તબિયત લથડી, ઉલ્ટીમાં જીવતી ઈયળ નીકળ્યાનો વાલીનો આક્ષેપ
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઊના તાલુકાના ઉટવાળા ગામની ઘટનાથી ચકચાર, બાળકની તબિયત હાલ સ્થિર
Published : September 7, 2026 at 11:23 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઊના તાલુકાના ઉટવાળા ગામેથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. આંગણવાડી કેન્દ્રમાં બાળકને નાસ્તો અપાયા બાદ તેની તબિયત લથડી હતી. બાળકના માતા-પિતાનો આરોપ છે કે, આંગણવાડીમાં કેળા અને શીરો આરોગ્ય બાદ તેમના બાળકની તબિયત બગડી હતી. માતા-પિતાના દાવા મુજબ આંગણવાડીથી ઘરે આવ્યા બાદ બાળકને ઉલ્ટી થઈ હતી અને તેની ઉલ્ટીમાં જીવતી ઈયળ બહાર આવી હતી. ઘટના બાદ બાળકને ઊના સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, બાળક સવારે નાસ્તો કર્યા વિના આંગણવાડી કેન્દ્રમાં ગયું હતું. આંગણવાડી ખાતે તેને કેળા અને શીરોનો નાસ્તો આપવામાં આવ્યો હતો. નાસ્તો કર્યા બાદ બાળક ઘરે પહોંચ્યું ત્યારે તેને ઉલ્ટી થવા લાગી હતી. પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ, બાળકને 5થી 6 વખત ઉલ્ટી થઈ હતી અને ઉલ્ટીમાં જીવતી ઈયળ જોવા મળી હતી.
બાળકની માતાના આક્ષેપ મુજબ, તેમનો દીકરો જ્યારે આંગણવાડીમાંથી ઘરે આવ્યો ત્યારે તરત જ ઉલ્ટી કરવા લાગ્યો હતો. ઉલ્ટીમાં ઈયળ જોવા મળતાં પરિવારજનો ચિંતિત બન્યા હતા અને બાળકને સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યું હતું.
બીમાર બાળકના પરિવારજનોએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે, આંગણવાડી સંચાલકને ઘટનાની જાણ કરવામાં આવતા તેમને 'આવું તો થયા કરે' એવો ઉડાઉ જવાબ આપ્યો હતો. આંગણવાડી સંચાલકના આવા ઉદ્ધતાઈભર્યા જવાબ બાદ નારાજ પરિવારજનો ગામના સરપંચ પાસે પહોંચ્યા હતા. સરપંચે બાળકને તાત્કાલિક ઊના સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની સલાહ આપી હતી.
મુખ્ય સેવિકાએ કર્યો લૂલો બચાવ
આટલી મોટી ગંભીર ઘટના અંગે જ્યારે આંગણવાડીના મુખ્ય સેવિકા તેજલબેન પંચોલીને પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેઓ લૂલો બચાવ કરવા જોવા મળ્યા હતા. મુખ્ય સેવિકાએ જણાવ્યું કે, તમામ બાળકોને એકસરખો નાસ્તો આપવામાં આવ્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ, બાળકની તબિયત આંગણવાડીમાં નહીં, પરંતુ ઘરે ગયા બાદ બગડી હતી. તેઓ પોતે પણ ઊના સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને ડોક્ટર સાથે વાત કરી હતી. હાલ બાળકની તબિયત સારી હોવાનું પણ મુખ્ય સેવિકાએ જણાવ્યું હતું.
ઘટનાની જાણ થતાં આંગણવાડી સુપરવાઈઝર પણ ઊના સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા અને બાળકની તબિયત અંગે માહિતી મેળવી હતી.
ડૉક્ટરે ફૂડ પોઈઝનિંગની શક્યતા કરી વ્યક્ત
ઊના સરકારી હોસ્પિટલમાં બાળકની સારવાર કરનારા ડૉ. પાર્થ કાબાના જણાવ્યા મુજબ, પરિવારજનો બાળકને 5-6 વખત ઉલ્ટી થઈ હોવાની માહિતી સાથે લઈને આવ્યા હતા. ઉલ્ટીમાં જીવતી ઈયળ નીકળી હોવાનો પરિવાર દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. સારવાર બાદ હાલ બાળકની તબિયત સારી હોવાનું જણાવાયું છે. બાળકને ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું હોવાની શક્યતા પણ ડોક્ટરે વ્યક્ત કરી છે.
અન્ય બાળકોના નાસ્તાની પણ તપાસની માગ
ઉટવાળા આંગણવાડી કેન્દ્રમાં 15થી વધુ બાળકો આવતા હોવાની માહિતી પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવી છે. તેથી માત્ર એક બાળકની ઘટનાને ધ્યાનમાં લેવાને બદલે અન્ય બાળકોને આપવામાં આવેલા નાસ્તાની ગુણવત્તા અને સ્વચ્છતાની પણ તપાસ કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ ઉઠી છે. સાથે અન્ય બાળકોનું પણ તબીબી પરીક્ષણ કરવામાં આવે તેવી ગ્રામજનો દ્વારા માગ કરવામાં આવી રહી છે.
હાલ સમગ્ર ઘટનામાં પરિવાર દ્વારા નાસ્તાની ગુણવત્તા અંગે ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આંગણવાડીના સંચાલકો તરફથી એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છેકે, બાળકની તબિયત ઘરે ગયા બાદ બગડી છે. આવી સ્થિતિમાં નાસ્તાના નમૂનાની તપાસ તથા સમગ્ર ઘટનાની તટસ્થ તપાસ કરવામાં આવે તો જ બાળકની તબિયત બગડવાનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ છે.
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