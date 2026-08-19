સાબરકાંઠામાં બાળ તસ્કરી રેકેટનો પર્દાફાશ: સગાંઓએ જ કર્યો એક મહિનાની દીકરીનો સોદો; 5 ઝડપાયા
જન્મના માત્ર એક જ મહિનામાં પોતાની સગી દીકરીનો 1.50 લાખમાં મુંબઇ ખાતે સોદો કરનારા કળિયુગી સગા-સંબંધીઓ સહિત કુલ 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે
Published : August 19, 2026 at 5:27 PM IST
હિંમતનગર: સાબરકાંઠામાં હિંમતનગર-ઇડર હાઇવે પર રાજપુર પાટિયા નજીક પોલીસે ચાઇલ્ડ ટ્રાફિકિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. જન્મના માત્ર એક જ મહિનામાં પોતાની સગી દીકરીનો 1.50 લાખમાં મુંબઇ ખાતે સોદો કરનારા કળિયુગી સગા-સંબંધીઓ સહિત કુલ 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે માસુમ બાળકીનું રેસ્કયુ કરી હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડી છે.
સાબરકાંઠામાં બાળ તસ્કરી રેકેટનો પર્દાફાશ
સાબરકાંઠાના હિંમતનગર-ઇડર હાઇવે પર માનવતાને શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવી છે. રાજપુર ગામના પાટિયા પાસે એક સફેદ ઇકો ગાડીમાં માસુમ બાળકીનો સોદો કરવા જઇ રહેલા તસ્કરોને સાબરકાંઠા AHTU ટીમે રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે. બાતમીના આધારે પોલીસે ગાડીને ઘેરીને તપાસ કરતા તેમાંથી માત્ર એક માસની નવજાત બાળકી મળી આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં પૈસાની લાલચમાં આવીને બબીબેન અને પોપટભાઇ નામના દંપત્તિએ પોતાના જ સગા નાના ભાઇની એક માસની દીકરીને દોઢ લાખમાં મુંબઇ વેચી દેવાનો કારસો રચ્યો હતો.
12 માસુમ બાળકોની તસ્કરીનો ખુલાસો
આ સમગ્ર કાળા કારોબારમાં મુખ્ય દલાલ તરીકે દેવીલાલ ગમાર અને સીતારામ પરમાર નામના ઈસમો ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હતા. જ્યારે પ્રવિણ ડાંગી અને દિનેશ ડાંગી નામના શખ્સોએ આ દંપતીનો દલાલો સાથે સંપર્ક કરાવ્યો હતો. આ બાળકીને મુંબઈ ખાતે રહેતી કવિતા નામની મહિલાને સોંપવાની ડીલ થઈ ચૂકી હતી પરંતુ તે પૂર્વે જ પોલીસે દરોડો પાડી દેવીલાલ ગમાર, પોપટ ગમાર, બબીબેન ગમાર, પ્રવિણ ધ્રાંગી અને દિનેશ ધ્રાંગી ની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં એવો સનસનાટીભર્યો ખુલાસો પણ થયો છે કે આ આરોપીઓ અગાઉ પણ 12 જેટલા માસુમ બાળકોની તસ્કરી કરી ચૂક્યો છે.
બાળકીને સારવાર માટે ખસેડાઇ
તસ્કરોના ચંગૂલમાંથી મુક્ત કરાવાયેલી એક માસની આ નવજાત બાળકીને હાલ હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલના NICU વિભાગમાં રાખવામાં આવી છે, જ્યાં ડૉક્ટરોની સ્પેશ્યલ ટીમ દ્વારા તેની સઘન સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. બાળકીનું વજન સામાન્ય કરતાં ઓછું હોવાનું સામે આવતાં હાલ તેને ખાસ ફીડિંગ આપવામાં આવી રહ્યું છે અને પોલીસ જાપ્તા વચ્ચે બાળકીની તંદુરસ્તી પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
હાલમાં પોલીસે 4 મોબાઇલ અને ઇકો ગાડી મળી કુલ 2 લાખ 12 હજાર કરતાં વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. કોર્ટે પકડાયેલા 5 આરોપીઓના 11 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે જ્યારે માસ્ટરમાઇન્ડ સીતારામ અને મુંબઇની કવિતાને પકડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
હિંમતનગરના Dysp સ્મિત ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, "AHTUની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે ઇડર-હિંમતનગર હાઇવે પર એક કારમાં બાળકને વેચાણ અર્થે લઇ જવામાં આવે છે. આ બાતમીના આધારે રાજપુર ગામના પાટીયા પાસે કાર અટકાવતા પાંચ ઇસમ બેઠેલા જોવા મળ્યા હતા જેમની પૂછપરછ કરતા એક માસની બાળકીને મુંબઇ ખાતે કવિતા નામની વ્યક્તિને વેચવાની છે અને દોઢ લાખમાં સોદો કરવામાં આવેલ હોવાનું જણાવ્યું હતું. હાલ આ લોકોના રિમાન્ડ મેળવી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે."
પકડાયેલા આરોપીઓ
1) દેવીલાલ ગુજરાભાઈ રતાભાઇ ગમાર (રહે. બોરડી (ખુર્દ), કોટડા, ઉદેપુર, રાજસ્થાન..)- મુખ્ય આરોપી દલાલ તરીકે ભૂમિકા ભજવી નાણાં મેળવનાર
2) પોપટ ભૂરાભાઈ ગમાર, (રહે. પટારાફળો. ગણેર, પોશીના, સાબરકાંઠા.)- બાળકીના પિતા તરીકેની ભૂમિકા ભજવનાર
3) બબીબેન પોપટ ભુરાભાઈ ગમાર, (રહે. પટારાફળો. ગણેર, પોશીના, સાબરકાંઠા)-માતા તરીકેની ભૂમિકા ભજવનાર
4) પ્રવીણ વેલાભાઈ જોરાભાઈ ધ્રાંગી, (રહે. પેડચોલી, અમીરગઢ, બનાસકાંઠા)- સબ એજન્ટ તરીકે ભૂમિકા ભજવી કમિશન મેળવનાર
5) દિનેશ શકરાભાઈ ધ્રાંગી, (રહે. પેડચોલી, અમીરગઢ, બનાસકાંઠા)- સબ એજન્ટ તરીકે ભૂમિકા ભજવી કમિશન મેળવનાર તથા માતા પિતા પાસેથી બાળક મેળવી ડીલ કરનાર.
પકડવાના બાકી આરોપીઓ
1) સીતારામ પરમાર, (રહે. ઢેઢમારિયા, કોટડા, ઉદેપુર, રાજસ્થાન)- આરોપી દેવીલાલ સાથે સંપર્કમાં રહી મુખ્ય દલાલ તરીકેની ભૂમિકા ભજવી કમિશન પેટે નાણાં મેળવનાર તથા મુંબઈ ખાતે બાળકને વેચનાર.
2) કવિતા , (રહે. મુંબઈ)- બાળક ખરીદનાર..
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