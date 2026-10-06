અમદાવાદમાં 2 લાખમાં બાળક ચોરવા મહિલા સિવિલ ગઇ, બાળકી નિકળતા પાછી મુકી રોડ સાઇડથી બેબી બોય ઉપાડ્યું
અમદાવાદમાં ન્યૂ રાણીપમાં નવજાત બાળકના તસ્કરી કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં ચાર આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
Published : October 6, 2026 at 6:30 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 6:40 PM IST
અમદાવાદઃ ન્યૂ રાણીપ વિસ્તારમાં નવજાત બાળકના અપહરણ કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ બાદ આ કેસ માત્ર અપહરણનો ન રહેતા બાળ તસ્કરીનો કેસ બની ગયો છે. હાલ પોલીસે આ મામલે કૂલ ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
કેવી રીતે કર્યું બાળકની કરી ઉઠાંતરી?
ન્યૂ રાણીપ વિસ્તારમાં વાડિયા તળાવ પાસે ફૂટપાથ પર એક શ્રમજીવી પરિવાર રહેતો હતો. આ પરિવારમાં સવા મહિનાનું એક બાળક પણ હતું. મોડી રાત્રે જ્યારે પરિવાર સૂતો હતો, ત્યારે એક યુવતી ટુ વ્હીલર લઈને આવી હતી અને એક મહિનો અને સાત દિવસના આ બાળકને લઈને ફરાર થઈ ગઈ હતી. બાળક ગૂમ થતા પરિવારે પોલીસને જાણ કરી હતી.
અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર, અનુપમસિંહ ગેહલોતના જણાવ્યા મુજબ, બાળકની શોધ માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની આશરે છ ટીમો, ઝોન-2 અને ઝોન-3 LCBની ટીમો તેમજ સ્થાનિક પોલીસની ટીમો સહિત આશરે 10 ટીમો કામે લાગી હતી. DCP ક્રાઈમથી લઈને ઝોન-2 અને ઝોન-3ના DCP સહિતના અધિકારીઓ પણ તપાસની દેખરેખમાં જોડાયા હતા.
બાળકને શોધવા ખંગાળ્યા 1300 CCTV
અનુપમસિંહ ગેહલોતના જણાવ્યા મુજબ, પોલીસે બાળકને શોધવા માટે ઘટનાના રૂટને બેકટ્રેક કર્યો હતો. આ દરમિયાન આશરે 1300 CCTV કેમેરાના ફૂટેજનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. એક પછી એક ફૂટેજ જોડીને પોલીસ અપહરણકર્તાઓની હિલચાલ સુધી પહોંચી હતી.
માત્ર બાળકને જ ટાર્ગેટ કરતી હતી ટોળકી
પોલીસની તપાસ દરમિયાન એ પણ સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓએ આ ઘટના પહેલાં અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી પણ બાળકને ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસ કમિશનરના જણાવ્યા મુજબ, રાત્રે આશરે 9:55થી 10 વાગ્યાની આસપાસ આરોપીઓ સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. ત્યાં તેમણે એક બાળકની ઉઠાંતરી કરી હતી, જો કે આ બાળકી હોવાનો ખ્યાલ આવતા આરોપીઓ તેને ત્યાં જ બાળકીને પરત મુકીને ફરાર થઈ ગયા હતા.
નોઈડા ભાગવાની ફિરાકમાં હતા આરોપીઓ
પોલીસે જ્યારે પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી તો, CCTV તપાસમાં એક મહિલા ટુ વ્હીલર પર બાળકને લઈ જતી દેખાઈ, ત્યારબાદ પોલીસે શહેરમાં નાકાબંધી ગોઠવી અને રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટેશન સહિતના વિવિધ રસ્તાઓ પર ટીમો તૈનાત કરી હતી. પોલીસ કમિશનરના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓનો મૂળ પ્લાન બાળકને લઈને નોઈડા ભાગી જવાનો હતો. પરંતુ પોલીસની નાકાબંધીના કારણે તેઓ શહેરની બહાર નીકળી શક્યા નહોતા.
અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનરે વધુમાં જણાવ્યું કે, પોલીસની વધતી નાકાબંધી વચ્ચે આરોપીઓ 3 ઓક્ટોબરે વહેલી સવારે આશરે 4 વાગ્યાની આસપાસ વાડીયા તળાવની સામેના છેડા તરફ બાળકને મૂકીને ભાગી ગયા હતા. ત્યારબાદ આશરે અડધા કલાકમાં એક રાહદારીએ 112 નંબર પર ફોન કરી પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બાળકને તેના માતા-પિતા પાસે લઈ જઈ ઓળખની પુષ્ટિ કરી હતી.
નોઈડામાં Zeptoમાં નોકરી દરમિયાન સંપર્કમાં આવ્યા આરોપીઓ
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી જિનલ પરમાર અગાઉ નોઈડામાં Zeptoમાં કામ કરતી હતી અને બાદમાં અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં રહેવા આવી હતી. આરોપી જિનલને આ વિસ્તારની જાણકારી હોવાથી ફૂટપાથ પર શ્રમજીવી પરિવારો રહે છે તેનાથી પણ તે માહિતગાર હતા. પોલીસના કહેવા મુજબ, આરોપી જિનલ જ્યારે નોઈડામાં Zeptoમાં કામ કરતી હતી, ત્યારે આરોપી ભુવનેશ્વર ઉર્ફે ભાનુ જાટવના સંપર્કમાં આવી હતી.
10 લાખમાં ડન થઈ ડીલ
પોલીસ કમિશનરના જણાવ્યા મુજબ, ભાનુને એક વ્યક્તિ તરફથી બાળક માટેનું ‘ટાસ્ક’ મળ્યું હતું. આ ટાસ્ક હેઠળ આશરે એક મહિનાના પુરુષ બાળકને લાવવાના બદલામાં ₹10 લાખ આપવાની વાત કરવામાં આવી હતી. પોલીસની પૂછપરછમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, આ ₹10 લાખમાંથી ત્રણ આરોપીઓને ₹2-₹2 લાખ આપવાના હતા, જ્યારે બાકીના ₹4 લાખ ભાનુને મળવાના હતા. આ સમગ્ર વ્યવસ્થા પાછળ અન્ય વ્યક્તિઓની સંડોવણી અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
બાળકને ઉઠાવવા 15 દિવસ કરી રેકી
આરોપી જિનલ અપહરણની ઘટનાના અંદાજિત 15 દિવસ પહેલાં અમદાવાદ આવી હતી. ત્યારબાદ આરોપીઓએ બાળક માટે અલગ-અલગ સ્થળે સર્વે કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આરોપીઓ સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ 16 નંબરના બ્રિજની નીચે રહેતા શ્રમજીવી પરિવારોનાં બાળકો અંગે પણ તપાસ કરી હતી. પરંતુ ત્યાં તેમની જરૂરિયાત મુજબનું બાળક મળ્યું નહોતું. જિનલ રાણીપ વિસ્તારમાં રહેતી હોવાથી તેને વાડીયા તળાવ પાસે ફૂટપાથ પર શ્રમજીવી પરિવારો રહેતા હોવાની જાણકારી હતી. ત્યારબાદ આરોપીઓ ત્યાં પહોંચ્યા અને બાળકને લઈ ગયા હોવાનો પોલીસનો દાવો છે.
સૂત્રધાર ભાનુની નોઈડાથી ધરપકડ
અમદાવાદ પોલીસની એક ટીમ ઉત્તર પ્રદેશ પણ મોકલવામાં આવી હતી. આ ટીમે નોઈડામાંથી ભુવનેશ્વર ઉર્ફે ભાનુ જાટવને ઝડપી લીધો છે. પોલીસ તેને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર અમદાવાદ લાવી રહી છે. આ સાથે અત્યાર સુધી આ કેસમાં કુલ ચાર આરોપીઓ પકડાયા છે. એક મહિલા આરોપી જિનલ પરમારની ધરપકડ થઈ છે, બે કિશોર આરોપીઓને કાયદા મુજબ જુવેનાઈલ જસ્ટિસ બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે અને ભાનુ નોઈડાથી ઝડપાયો છે.
નિઃસંતાન માતા-પિતા માટે બાળકની તસ્કરી?
પોલીસ કમિશનરના જણાવ્યા મુજબ, અત્યાર સુધીની પૂછપરછમાં એક મહત્વની શક્યતા સામે આવી છે કે, જે દંપતિને સંતાન નથી, તેમને નાનું બાળક આપવાનો હેતુ હોઈ શકે છે. બાળકની ઉંમર ઓછી હોવાથી તેને પોતાનું જ બાળક હોવાનું સમાજમાં સ્વીકાર્ય બને તેવી માનસિકતા પાછળ હોવાની પૂછપરછમાં માહિતી મળી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
બાળ તસ્કરીનો ટાસ્ક આપનારની પણ તપાસ
ન્યૂ રાણીપમાં ફૂટપાથ પર રહેતા પરિવારના બાળકના અપહરણથી શરૂ થયેલી તપાસ હવે અમદાવાદથી નોઈડા સુધી પહોંચી છે. ચાર આરોપીઓ પોલીસની પકડમાં આવ્યા છે. અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે સ્પષ્ટ કર્યું કે, આ કેસમાં હજુ વધુ આરોપીઓની ભૂમિકા અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. બાળકના અપહરણ માટે ટાસ્ક આપનાર વ્યક્તિ સુધી પહોંચવા માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમો સક્રિય છે. પોલીસની તપાસ હવે માત્ર બાળકને લઈ જનાર આરોપીઓ સુધી સીમિત નથી, પરંતુ ₹10 લાખનું ટાસ્ક આપનાર વ્યક્તિ કોણ છે અને તેની પાછળનું સમગ્ર નેટવર્ક શું છે તેની દિશામાં પણ આગળ વધી રહી છે.
આરોપી જિનલના 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
બાળ તસ્કરી કેસમાં પકડાયેલી આરોપી જિનલ પરમારને 10 દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવી છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે આરોપીના 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. કોર્ટમાં પોલીસે એવી રજૂઆત કરી હતી કે, આરોપીઓએ અગાઉથી ઘટનાની રેકી કરી હતી કે કેમ? કોઈ કાવતરું ઘડાયું હતું કે કેમ? અને તેમાં અન્ય કોણ-કોણ સંડોવાયેલું છે તેની તપાસ જરૂરી છે. બાળકને ઉત્તર પ્રદેશ લઈ જઈ વેચવાનો પ્રયાસ થયો હતો કે કેમ? બાળકના વેચાણ માટે કોઈ વ્યક્તિ સાથે સોદો નક્કી થયો હતો કે નહીં? અને પૈસાની લેવડદેવડ થઈ હતી કે કેમ? તે અંગે પણ તપાસ કરવાની હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું હતું.
સરકારી વકીલ ડી.જે. પરમારે કોર્ટ સમક્ષ રજુઆત કરતા કહ્યું હતું કે, બાળકનું અપહરણ કરીને તેને બે દિવસ સુધી આરોપીઓએ પોતાની પાસે રાખ્યું હોવાની બાબતે તપાસ જરૂરી છે. બાળકને ક્યાં છુપાવી રાખવામાં આવ્યું હતું, તેને કયા સ્થળેથી લઈ જવાયું હતું અને સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે CCTV સહિતના પુરાવા મેળવવાના બાકી હોવાનું કોર્ટને જણાવાયું હતું.
સરકારી વકીલ ડી. જે. પરમારની રજૂઆત અને પોલીસ દ્વારા રજૂ કરાયેલા તપાસના મુદ્દાઓને ધ્યાને રાખીને કોર્ટે મહિલા આરોપીના 10 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. તપાસ દરમિયાન બાળકની તસ્કરી પાછળ કોઈ મોટું નેટવર્ક છે કે કેમ અને અન્ય આરોપીઓની સંડોવણી કેટલી છે તે અંગે પોલીસ તપાસ કરશે.
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