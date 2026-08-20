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વડોદરામાં હૃદયદ્રાવક ઘટના, સૂર્યનગર-તરસાલી બાયપાસ પાસે બસના દરવાજામાં બાળક ફસાઇ જતા મોત

સૂર્યનગર-તરસાલી બાયપાસ નજીક એક રિપેરિંગ કારખાનામાં ઊભેલી લક્ઝરી બસના ઓટોમેટિક દરવાજામાં ફસાઈ જતાં 7 વર્ષીય માસૂમ બાળકનું મોત થયું છે

વડોદરામાં હૃદયદ્રાવક ઘટના
વડોદરામાં હૃદયદ્રાવક ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 1:21 PM IST

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વડોદરા: વડોદરા શહેરના સૂર્યનગર-તરસાલી બાયપાસ નજીક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. 7 વર્ષીય માસૂમ બાળક બસના દરવાજામાં ફસાતા મોત થયું છે. ઘરેથી પ્રસાદ લેવાનું કહીને નીકળેલા બાળકનું મોત થતા પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઇ ગયો છે.

બસના દરવાજામાં બાળક ફસાતા મોત

વડોદરાના સૂર્યનગર-તરસાલી બાયપાસ નજીક ધન્યાવી તરફ જવાના રસ્તા પર આવેલા એક રિપેરિંગ કારખાનામાં ઊભેલી લક્ઝરી બસના ઓટોમેટિક દરવાજામાં ફસાઈ જતાં 7 વર્ષીય માસૂમ બાળકનું મોત થયું છે. ઘરેથી પ્રસાદ લેવા જવાનું કહીને નીકળેલા બાળકનું ગણતરીની ક્ષણોમાં જ મોત થતાં સમગ્ર પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે.

મૃતક બાળકની ઓળખ દિવ્યેશ તરીકે થઈ છે. બાળકના પિતા રાકેશભાઈ સૂર્યનગર બાયપાસ નજીક આવેલી એસ.આર. બાયોગેસ કંપનીમાં નોકરી કરે છે. પરિવાર મૂળ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જેતપુર પાવી તાલુકાનો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને હાલ સૂર્યનગર વિસ્તારમાં રહે છે.

પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, દિવ્યેશ રોજ સવારે સ્કૂલે જતો હતો અને બપોરે આશરે 12:30 વાગ્યે શાળામાંથી પરત આવતો હતો. ઘટનાના દિવસે પણ બાળક સ્કૂલે ગયો હતો અને ત્યારબાદ તે પ્રસાદ લેવા માટે ઘરેથી બહાર નીકળ્યો હતો. જોકે થોડા સમય બાદ પરિવારને બાળક સાથે અજુગતી ઘટના બની હોવાની જાણ કરવામાં આવી હતી.

ઘટના બાદ પરિવારજનો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. બાળક ગંભીર હાલતમાં મળી આવતા તેને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સારવાર માટે વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જોકે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા બાદ ફરજ પરના તબીબોએ પ્રાથમિક તપાસ કરી બાળકને મૃત જાહેર કર્યો હતો. માસૂમના મોતના સમાચાર મળતા જ શ્રમિક પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું.

પોલીસ તપાસ દરમિયાન ઘટનાના સમય પહેલાના અને ત્યારબાદના CCTV ફૂટેજ મળી આવ્યા છે, પરંતુ જે સમયગાળામાં બાળક બસના દરવાજામાં ફસાયું હોવાનું કહેવાય છે તે સમયના આશરે 15 મિનિટના મહત્વપૂર્ણ ફૂટેજ ઉપલબ્ધ નથી.

પ્રાથમિક રીતે તે સમયે વીજળી ગુલ થઈ હોવાનું કારણ સામે આવી રહ્યું છે. જોકે, ઘટનાના ચોક્કસ સમયના જ CCTV ફૂટેજ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી બાળક કયા સંજોગોમાં બસના ઓટોમેટિક દરવાજામાં ફસાયું તે અંગે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. આથી કપુરાઈ પોલીસે સમગ્ર મામલે ટેકનિકલ પાસાઓ સહિત વિવિધ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.

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BUS DOOR CHILD DIES
VADODARA BUS
VADODARA BUS CHILD DIES

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