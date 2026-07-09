નવસારીમાં મુખ્યમંત્રીની હાઈલેવલ બેઠક, પૂરની સ્થિતિ અને રાહત કામગીરીની થઈ સમીક્ષા
ઉચ્ચ અધિકારીઓ, ધારાસભ્યો અને સાંસદોએ હાજરી આપી પૂરના કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિ તેમજ રાહત અને પુનઃસ્થાપન કામગીરી અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી.
Published : July 9, 2026 at 6:02 PM IST
નવસારી: દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ અને પૂરની ગંભીર પરિસ્થિતિ વચ્ચે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આજે નવસારી જિલ્લાની મહત્વપૂર્ણ મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. નવસારી કલેક્ટર કચેરી ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી તેમજ નવસારીના સાંસદ સી. આર. પાટીલની સંયુક્ત અધ્યક્ષતામાં ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં દક્ષિણ ગુજરાતના વહીવટી તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, ધારાસભ્યો અને સાંસદોએ હાજરી આપી પૂરના કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિ તેમજ રાહત અને પુનઃસ્થાપન કામગીરી અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી.
મુખ્યમંત્રીના આગમન સમયે જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરુવાણી, પ્રભારી સચિવ આદ્રા અગ્રવાલ અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રાહુલ પટેલે તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યારબાદ યોજાયેલી બેઠકમાં નવસારી ઉપરાંત વલસાડ જિલ્લાના કલેક્ટર, એસપી સહિત વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલ, વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલ, નવસારીના ધારાસભ્ય રાકેશ દેસાઈ અને જલાલપોરના ધારાસભ્ય આર.સી. પટેલ સહિત સ્થાનિક જનપ્રતિનિધિઓએ પણ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો.
બેઠક દરમિયાન નવસારી અને આસપાસના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને પૂરના કારણે થયેલા નુકસાન, રાહત કામગીરીની પ્રગતિ, અસરગ્રસ્ત પરિવારોની સ્થિતિ તેમજ પુનઃસ્થાપનના આયોજન અંગે વિગતવાર સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક જનપ્રતિનિધિઓએ અસરગ્રસ્ત લોકોને વહેલી તકે પૂરતું વળતર, સરકારી સહાય અને વિશેષ રાહત પેકેજ જાહેર કરવાની માંગ પણ મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂ કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ અસરગ્રસ્તોને જરૂરી સહાય પહોંચાડવા રાજ્ય સરકાર પ્રતિબદ્ધ હોવાનું જણાવી અધિકારીઓને સર્વે અને રાહત કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા સૂચના આપી હતી.
પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં હવે નુકસાનના સર્વેને વધુ વેગ આપવામાં આવશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત થઈ રહી છે. સાથે જ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવસારી જિલ્લાના પૂરપીડિતો માટે ખાસ રાહત પેકેજ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે. જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર હાલ બચાવ, રાહત અને પુનઃસ્થાપન કામગીરીને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે સતત કાર્યરત છે.