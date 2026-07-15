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મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના જન્મદિવસે અડાલજ ત્રિમંદિરમાં પૂજા કરી, PM મોદીએ પણ શુભેચ્છા પાઠવી

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોતાના 64મા જન્મદિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના જન્મદિવસે અડાલજ ત્રિમંદિરમાં પૂજા કરી
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના જન્મદિવસે અડાલજ ત્રિમંદિરમાં પૂજા કરી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 10:57 AM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો આજે જન્મદિવસ છે. CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ 64 વર્ષના થયા છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોતાના જન્મદિવસે અડાલજ સ્થિત ત્રિમંદિરમાં પહોંચ્યા હતા અને પૂજા કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના જન્મદિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિતના નેતાઓએ શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ત્રિમંદિરમાં કરી પૂજા

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોતાના જન્મદિવસ પર અડાલજમાં આવેલા ત્રિમંદિર પહોંચ્યા હતા અને પૂજા-અર્ચના કરી હતી. આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ વડીલોના આશીર્વાદ પણ મેળવ્યા હતા.

PM મોદી સહિતના નેતાઓએ પાઠવી શુભકામના

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના જન્મદિવસ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિતના નેતાઓએ શુભકામના પાઠવી હતી. PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને તેમના જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ. ગુજરાતને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા અને લોકોની આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવામાં તેઓ મોખરે છે. તેમના લાંબા આયુષ્ય અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના જન્મ દિવસ પર શુભકામના પાઠવી હતી. અમિત શાહે લખ્યુ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ. મોદીજીના નેતૃત્વમાં આપ ગુજરાતની વિકાસયાત્રાને આગળ વધારવામાં સરાહનીય ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છો. ભગવાન સોમનાથ મહાદેવ આપને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય અને દીર્ઘાયુ અર્પે એવી કામના.

આ સિવાય ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન, ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિતના નેતાઓએ પણ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવી હતી.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની રાજકીય સફર

  • ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત મેમનગર નગરપાલિકાના સભ્ય તરીકે કરી હતી. ત્યારબાદ તેઓ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પણ બન્યા હતા.
  • તેઓ અમદાવાદ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિડી (AUDA)ના ચેરમેન તરીકે પણ સેવાઓ આપી ચૂક્યા છે, જ્યાં તેમણે અમદાવાદના વિકાસ કાર્યોમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
  • વર્ષ 2017ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેઓ ઘાટલોડિયા બેઠક પરથી રેકોર્ડ બ્રેક મતોથી જીતીને પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય બન્યા હતા. 2022માં પણ તેઓ આ જ બેઠક પરથી જંગી બહુમતીથી ફરી ચૂંટાયા હતા.

ગુજરાતના 17માં મુખ્યમંત્રી બન્યા

ભૂપેન્દ્ર પટેલે સપ્ટેમ્બર 2021માં ગુજરાતના 17માં મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. ત્યારબાદ ડિસેમ્બર 2022માં ભારતની ઐતિહાસિક જીત પછી તેઓ બીજી વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.

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