મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના જન્મદિવસે અડાલજ ત્રિમંદિરમાં પૂજા કરી, PM મોદીએ પણ શુભેચ્છા પાઠવી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોતાના 64મા જન્મદિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છે.
Published : July 15, 2026 at 10:57 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો આજે જન્મદિવસ છે. CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ 64 વર્ષના થયા છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોતાના જન્મદિવસે અડાલજ સ્થિત ત્રિમંદિરમાં પહોંચ્યા હતા અને પૂજા કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના જન્મદિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિતના નેતાઓએ શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ત્રિમંદિરમાં કરી પૂજા
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોતાના જન્મદિવસ પર અડાલજમાં આવેલા ત્રિમંદિર પહોંચ્યા હતા અને પૂજા-અર્ચના કરી હતી. આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ વડીલોના આશીર્વાદ પણ મેળવ્યા હતા.
#WATCH गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने अपने जन्मदिन पर अडालज में त्रिमंदिर में पूजा-अर्चना की। pic.twitter.com/41BTrzHHgF— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 15, 2026
PM મોદી સહિતના નેતાઓએ પાઠવી શુભકામના
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના જન્મદિવસ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિતના નેતાઓએ શુભકામના પાઠવી હતી. PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને તેમના જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ. ગુજરાતને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા અને લોકોની આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવામાં તેઓ મોખરે છે. તેમના લાંબા આયુષ્ય અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના.
શુભકામનાઓ બદલ આપશ્રીનો અંતઃકરણપૂર્વક ખૂબ-ખૂબ આભાર, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 15, 2026
આપશ્રીના દ્રષ્ટિવંત અને પ્રેરણાદાયી નેતૃત્વ હેઠળ 'વિકસિત ભારત @ 2047'ના સંકલ્પને સાકાર કરવામાં ગુજરાત અગ્રેસર ભૂમિકા ભજવવા માટે કટિબદ્ધ છે.
આપશ્રીએ કંડારેલા માર્ગે ચાલીને, સમાજના… https://t.co/Ihre9DJpkE
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના જન્મ દિવસ પર શુભકામના પાઠવી હતી. અમિત શાહે લખ્યુ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ. મોદીજીના નેતૃત્વમાં આપ ગુજરાતની વિકાસયાત્રાને આગળ વધારવામાં સરાહનીય ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છો. ભગવાન સોમનાથ મહાદેવ આપને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય અને દીર્ઘાયુ અર્પે એવી કામના.
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री @Bhupendrapbjp जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। मोदी जी के मार्गदर्शन में आप गुजरात की विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भगवान सोमनाथ महादेव आपको उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु प्रदान करें, यह कामना है।— Amit Shah (@AmitShah) July 15, 2026
ગુજરાતના…
આ સિવાય ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન, ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિતના નેતાઓએ પણ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવી હતી.
माननीय राज्यपाल श्री @ADevvrat जी,— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 15, 2026
आपकी आत्मीय शुभकामना के लिए हृदय से बहुत-बहुत आभार। अंत्योदय के कल्याण और प्राकृतिक कृषि सहित हर क्षेत्र में गुजरात की प्रगति के लिए आपका निरंतर मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य ऊर्जा का स्रोत है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए टीम गुजरात सदैव… https://t.co/bu3O2pKlcB
શુભકામનાઓ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર હર્ષભાઈ.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 15, 2026
જનકલ્યાણની ભાવનાને હૈયે રાખીને સહિયારા પ્રયાસોથી રાજ્યના સર્વાંગીણ વિકાસ અને નાગરિકોની સુખાકારી માટે ટીમ ગુજરાત કોઈ કસર છોડશે નહીં. @sanghaviharsh https://t.co/DnY7TZqHHh
માનનીય પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @iJagdishBJP જી,— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 15, 2026
આપની ભાવપૂર્ણ શુભકામનાઓ બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સંગઠન શક્તિના માધ્યમથી આપણે સરકારની જનકલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભ છેવાડાના પ્રત્યેક માનવી સુધી પહોંચાડવા અને રાષ્ટ્રનિર્માણ અર્થે સદૈવ સમર્પિત રહીશું. https://t.co/e3I9ioGFNU
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની રાજકીય સફર
- ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત મેમનગર નગરપાલિકાના સભ્ય તરીકે કરી હતી. ત્યારબાદ તેઓ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પણ બન્યા હતા.
- તેઓ અમદાવાદ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિડી (AUDA)ના ચેરમેન તરીકે પણ સેવાઓ આપી ચૂક્યા છે, જ્યાં તેમણે અમદાવાદના વિકાસ કાર્યોમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
- વર્ષ 2017ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેઓ ઘાટલોડિયા બેઠક પરથી રેકોર્ડ બ્રેક મતોથી જીતીને પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય બન્યા હતા. 2022માં પણ તેઓ આ જ બેઠક પરથી જંગી બહુમતીથી ફરી ચૂંટાયા હતા.
ગુજરાતના 17માં મુખ્યમંત્રી બન્યા
ભૂપેન્દ્ર પટેલે સપ્ટેમ્બર 2021માં ગુજરાતના 17માં મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. ત્યારબાદ ડિસેમ્બર 2022માં ભારતની ઐતિહાસિક જીત પછી તેઓ બીજી વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.
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