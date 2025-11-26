CM ઉપર 'હિરા બા'નું હેત વરસ્યું,  નવસારીના ટાઉનહોલમાં કાર્યક્રમ દરમિયાન સર્જાયા ભાવનાત્મક દ્રશ્યો

ETV Bharat / state

મુખ્યમંત્રી જ્યારે નવસારીના ટાઉનહોલના કાર્યક્રમને લઈને સ્ટેજ ઉપર હતા, તે દરમિયાન એક હૃદયસ્પર્શી દ્રશ્ય સર્જાયું હતું, જેને સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચ્યુ હતું.

'હિરા બા'ને મળ્યા મુખ્યમંત્રી
'હિરા બા'ને મળ્યા મુખ્યમંત્રી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 12:49 PM IST

નવસારી: નવસારી શહેર અને જિલ્લામાં વિવિધ પ્રજાલક્ષી કાર્યોનું ગઈકાલે (26 નવેમ્બર) મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે લોકાર્પણ અને ખાત મુહૂર્તનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. મુખ્યમંત્રી જ્યારે ટાઉનહોલના કાર્યક્રમને લઈને સ્ટેજ ઉપર હતા, તે દરમિયાન એક હૃદયસ્પર્શી દ્રશ્ય સર્જાયું હતું, જેને સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચ્યુ હતું.

કાર્યક્રમ દરમિયાનમુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે વયોવૃદ્ધ હીરાબેન મધુકાંત ચાવડાને વ્યક્તિગત રીતે મળીને ભાવવિભોર બન્યા હતાં. હીરાબેને મુખ્યમંત્રીને મળવા માટેની પ્રબળ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, અને જાહેર સભા દરમિયાન તે વાત મુખ્યમંત્રીએ સાંભળતા જ તરત જ તેઓ સ્ટેજ પરથી નીચે ઉતરી આવ્યાં હતા અને હિરાબેનને મળ્યાં હતાં.

'હિરા બા'ને મળ્યા મુખ્યમંત્રી (Etv Bharat Gujarat)

લોકોની ભીડ વચ્ચે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ જ્યારે હીરાબેન તરફ આગળ વધ્યાં ત્યારે ક્ષણભર માટે સૌ કોઈની નજર આ ભાવનાત્મક દ્રશ્ય પર ચોંટી ગઈ હતી. મુખ્યમંત્રીએ હીરાબેનના સ્નેહપૂર્વક ખબર અંતર પૂછ્યા તેમની તબિયત, ઘર-પરિવાર તથા રોજિંદી મુશ્કેલીઓ વિશે વિગતવાર માહિતી લીધી હતી.

એક ભાવનાત્મક મુલાકાત
એક ભાવનાત્મક મુલાકાત (Etv Bharat Gujarat)

માત્ર પૂછપરછ જ નહીં, મુખ્યમંત્રીએ હીરાબેનને દરેક સંભવિત મદદ આપવાની ખાતરી આપતા કહ્યું કે સરકાર વડીલોને સન્માનપૂર્વક અને સ્વાભિમાન સાથે જીવન જીવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

ભાવવિભોર થયા હીરાબેન મધુકાંત ચાવડા
ભાવવિભોર થયા હીરાબેન મધુકાંત ચાવડા (Etv Bharat Gujarat)

હીરાબેન માટે આ ક્ષણ અતિ વિશેષ બની. મુખ્યમંત્રી સામે આવતા જ તેમની આંખોમાં આનંદના આંસુ છલકાઈ આવ્યાં. તેમણે ભાવુક બનીને જણાવ્યું કે, “મુખ્યમંત્રી નહીં, મારા દીકરા છે એટલે મળવા આવી હતી.” હીરાબેનના આ શબ્દો હાજર રહેલા દરેકના હૃદયને સ્પર્શી ગયા.

કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત વૃદ્ધાએ સીએમને આપ્યા આશીર્વાદ
કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત વૃદ્ધાએ સીએમને આપ્યા આશીર્વાદ (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટના માત્ર એક વડીલ માતાના સ્નેહની અભિવ્યક્તિ નહોતી, પરંતુ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની જનસેવાપ્રતિની નમ્રતા અને માનવતાની ઝાંખી પણ હતી. સામાન્ય નાગરિકની લાગણીનું માન રાખીને સૌથી વ્યસ્ત કાર્યક્રમ દરમિયાન પણ તેઓ સ્ટેજ પરથી નીચે ઉતરીને વ્યક્તિગત રીતે મળવા ગયા, નવસારીની આ ઘટના લોકો વચ્ચે ચર્ચાનો વિષય બની છે. મુખ્યમંત્રીના આવા સરળ સ્વભાવને લોકો ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે.

