વડનગરના આંગણે સંગીતના સૂર રેલાયા, મુખ્યપ્રધાને તાના રીરી મહોત્સવ ખુલ્લો મૂક્યો
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડનગરની કલાધર્મી ભૂમિ પર 'તાના-રીરી મહોત્સવ-૨૦૨૫'નો ભવ્ય શુભારંભ કરાવ્યો હતો. શાસ્ત્રીય ગાયિકા કલાપિની કોમકલીને પ્રતિષ્ઠિત 'તાનારીરી સંગીત સન્માન એવોર્ડ' એનાયત કરવામાં આવ્યો.
Published : November 23, 2025 at 9:58 AM IST
વડનગર, મહેસાણા: ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સંગીત પરંપરાના સુવર્ણ ઇતિહાસને સાચવીને બેઠેલી મહેસાણા જિલ્લાની ઐતિહાસિક નગરી વડનગર ખાતે ફરી એકવાર સૂરોનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડનગરની કલાધર્મી ભૂમિ પર 'તાના-રીરી મહોત્સવ-૨૦૨૫'નો ભવ્ય શુભારંભ કરાવ્યો હતો. ગુજરાત સરકારના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા આયોજિત આ મહોત્સવ માત્ર સંગીતનો જલસો નહીં, પરંતુ એક મહાન બલિદાન અને સંસ્કૃતિના જતનની ગૌરવગાથા છે.
સંગીત સમ્રાજ્ઞીને સન્માન: કલાપિની કોમકલીને એવોર્ડ અર્પણ
આ મહોત્સવની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ ત્યારે સર્જાઈ જ્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે સુપ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રીય ગાયિકા કલાપિની કોમકલીને પ્રતિષ્ઠિત 'તાનારીરી સંગીત સન્માન એવોર્ડ' એનાયત કરવામાં આવ્યો. શાસ્ત્રીય સંગીત ક્ષેત્રે તેમના અમૂલ્ય પ્રદાન બદલ આ સન્માન આપીને મુખ્યમંત્રીએ કલા અને કલાકાર બંનેનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. આ ક્ષણે વાતાવરણ તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું અને ઉપસ્થિત સંગીતપ્રેમીઓએ કલાકારની સાધનાને બિરદાવી હતી.
વડનગર: સેવા અને સમર્પણની ભૂમિ
મહોત્સવના પ્રારંભે જનમેદનીને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડનગરના ઐતિહાસિક મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "વડનગરની આ પાવન ભૂમિમાં કોઈક એવું અલૌકિક સત્વ અને તત્વ રહેલું છે, જેના કારણે અહીં અનાદિકાળથી સેવા, સાધના અને સમર્પણની પરંપરા જીવંત રહી છે."
તેમણે તાના અને રીરીના બલિદાનને યાદ કરતા કહ્યું કે, આ બે બહેનોએ સંગીતની મર્યાદા જાળવવા માટે જે આત્મત્યાગ કર્યો હતો, તે સંગીત જગત માટે અણમોલ વારસો છે. આ જ સંદર્ભમાં તેમણે વડનગરના પનોતા પુત્ર અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું હતું કે, જેમ તાના-રીરીએ સંગીત માટે જીવન સમર્પિત કર્યું, તેમ વડાપ્રધાન 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'ના મંત્ર સાથે ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવા માટે અવિરત પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે.
વિકાસ અને વિરાસતનો સંગમ
મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પોતાના સંબોધનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝન હેઠળ વડનગરમાં થઈ રહેલા કાયાકલ્પની વિગતવાર માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે, PM મોદીએ માત્ર ભૌતિક વિકાસ જ નહીં, પરંતુ વડનગરના આત્મા સમાન તેની ધરોહરને પુનર્જીવિત કરવાનું બીડું ઝડપ્યું છે.
વડનગરના વિકાસ કાર્યોની ઝાંખી કરાવતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાને જ્યાં પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું હતું, તે શાળાને હવે 'પ્રેરણા સ્કૂલ' તરીકે વિકસાવવામાં આવી છે, જે દેશભરના યુવાનો માટે પ્રેરણાનું કેન્દ્ર બની છે. બાળપણમાં જ્યાં નરેન્દ્ર મોદીએ સંઘર્ષ અને શ્રમ કર્યો હતો, તે રેલવે સ્ટેશનનું આધુનિકીકરણ કરીને ત્યાં મલ્ટી મોડલ હબ આકાર લઈ રહ્યું છે.
આ યોજના અંતર્ગત ઐતિહાસિક શર્મિષ્ઠા તળાવ, તાનારીરી પાર્ક, લટેરી વાવ, અંબાજી કોઠા તળાવ અને ઐતિહાસિક ફોર્ટ વોલ (કિલ્લાની દીવાલ)નો હેરિટેજ લુક સાથે વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વડનગરના ગૌરવવંતા ઇતિહાસને ઉજાગર કરતું વર્લ્ડ ક્લાસ આર્કિયોલોજીકલ મ્યુઝિયમ તૈયાર થયું છે. સાથે જ, પૌરાણિક હાટકેશ્વર મંદિરનો ઇતિહાસ નવી પેઢી જાણી શકે તે માટે આધુનિક ટેકનોલોજી સાથેનો લાઈટ અને સાઉન્ડ શો પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
સંગીત: માત્ર મનોરંજન નહીં, ઉપચાર પદ્ધતિ
ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતની તાકાત વિશે વાત કરતા મુખ્યમંત્રીએ એક મહત્વપૂર્ણ વાત કહી હતી કે, આજે વિજ્ઞાન પણ સ્વીકારે છે કે સંગીતમાં રોગોને મટાડવાની શક્તિ છે. 'મ્યુઝિક થેરાપી' આજે વિશ્વભરમાં સ્વીકૃત બની છે, જે આપણા ઋષિમુનિઓની દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને સંગીત વિરાસતની સાબિતી છે.
2047ના વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ
પોતાના વક્તવ્યના અંતે મુખ્યમંત્રીએ ઉપસ્થિત સૌને આહવાન કર્યું હતું કે, આપણે માત્ર ઉત્સવો ઉજવીને અટકવાનું નથી. વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં જ્યારે ભારત ૨૦૪૭માં 'વિકસિત ભારત' બનવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપણે આપણી કલા, સંસ્કૃતિ અને 'સ્વદેશી' મૂલ્યોને વળગી રહીને આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણમાં યોગદાન આપવું પડશે.
સૂરાવલીઓથી ગુંજી ઉઠ્યું વડનગર
ઔપચારિક કાર્યક્રમ બાદ સંગીતનો જાદુ પથરાયો હતો. એવોર્ડ વિજેતા સુશ્રી કલાપિની કોમકલીએ પોતાના શાસ્ત્રીય ગાયનથી શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. ત્યારબાદ, વિશ્વપ્રસિદ્ધ સિતાર વાદક નિલાદ્રી કુમારે સિતારના તાર છેડતા જ વાતાવરણ દિવ્ય બની ગયું હતું. લોકપ્રિય ગાયિકા સુશ્રી ઈશાની દવેએ લોકગીતોની રમઝટ બોલાવીને દર્શકોને ડોલાવ્યા હતા. શાસ્ત્રીય અને લોક સંગીતના આ ત્રિવેણી સંગમે વડનગરની રાતને યાદગાર બનાવી દીધી હતી.
ઇતિહાસના પાને: તાના અને રીરીની અમર ગાથા
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, આ મહોત્સવ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાની દોહિત્રી શર્મિષ્ઠાની સુપુત્રીઓ તાના અને રીરીની યાદમાં ઉજવાય છે. જ્યારે અકબરના દરબારમાં સંગીત સમ્રાટ તાનસેને 'દીપક રાગ' ગાયો હતો ત્યારે તેમના શરીરમાં અગનજવાળાઓ પ્રગટી હતી. આ દાહને શાંત કરવા માટે તાના અને રીરીએ 'મલ્હાર રાગ' ગાઈને મેઘવર્ષા કરાવી હતી અને તાનસેનને પીડા મુક્ત કર્યા હતા. બાદમાં અકબરની સેનાથી બચવા અને પોતાની કલાની પવિત્રતા જાળવવા બંને બહેનોએ આત્મબલિદાન આપ્યું હતું. આ મહાન વિરાસતને જીવંત રાખવા તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2003માં આ મહોત્સવ અને 2010માં એવોર્ડની પરંપરા શરૂ કરી હતી.
આ પ્રસંગે કેબિનેટ મંત્રીઓ જીતુભાઈ વાઘાણી,ઋષિકેશ પટેલ, ધારાસભ્ય કે.કે. પટેલ, સરદારભાઈ ચૌધરી, સુખાજી ઠાકોર, રાજેન્દ્ર ચાવડા, સામાજિક અગ્રણી સોમાભાઈ મોદી, કલેક્ટર એસ.કે. પ્રજાપતિ સહિતના મહાનુભાવો અને વિશાળ સંખ્યામાં સંગીતપ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.