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મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર ગુજરાતના પ્રવાસે, BLO અને યુવાનો સાથે કરશે સીધો સંવાદ

જ્ઞાનેશ કુમારે 'જય જય ગરવી ગુજરાત'ના ઉત્સાહપૂર્ણ નારા સાથે રાજ્યના નાગરિકો અને ચૂંટણી તંત્ર માટે સકારાત્મક સંદેશ આપ્યો છે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર ગુજરાતના પ્રવાસે
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર ગુજરાતના પ્રવાસે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 12:47 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 1:22 PM IST

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અમદાવાદ: ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર પોતાના બે દિવસીય સમીક્ષા પ્રવાસે આવ્યા છે. જ્ઞાનેશ કુમાર અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચતા જ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જ્ઞાનેશ કુમારે 'જય જય ગરવી ગુજરાત'ના ઉત્સાહપૂર્ણ નારા સાથે રાજ્યના નાગરિકો અને ચૂંટણી તંત્ર માટે સકારાત્મક સંદેશ આપ્યો છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા ચાલી રહેલા વિવિધ જાગૃતિ કાર્યક્રમો અને સંવાદ શૃંખલા અંતર્ગત તેમનો આ પ્રવાસ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને યુવા ભાગીદારી વધારવાની દિશામાં અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ભૂમિને નમન

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મીડિયા સાથે વાતચીત કરતી વખતે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે ઉત્સાહપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતની પવિત્ર ભૂમિ પર આવીને મને ખૂબ જ ગર્વનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવી મહાન વિભૂતિઓની આ જન્મભૂમિ પણ છે અને કર્મભૂમિ પણ રહી છે."

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર ગુજરાતના પ્રવાસે (ETV Bharat Gujarat)

વિવિધ કાર્યક્રમો અને સીધો સંવાદ

પોતાના આ બે દિવસીય પ્રવાસ દરમિયાન મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર વિવિધ તબક્કે સંવાદ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે. તેમણે પોતાના કાર્યક્રમ અંગે માહિતી આપતા કહ્યું હતું કે, "અમે અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન (AMA)ના સભ્યો સાથે વિશેષ મુલાકાત કરીશું. આ ઉપરાંત ગુજરાતના કર્મનિષ્ઠ બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO), વિવિધ યુનિવર્સિટીઓના વાઇસ ચાન્સલર્સ, સ્કૂલ અને કોલેજોના પ્રિન્સિપલ્સ તેમજ મોટી સંખ્યામાં છાત્ર-છાત્રાઓ (વિદ્યાર્થીઓ) સાથે આજે અને કાલે સીધો સંવાદ સાધીશું."

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સાબરમતી આશ્રમ ખાતે પૂજ્ય બાપુને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરીને પોતાના સત્તાવાર કાર્યક્રમોની શરૂઆત કરશે. ત્યાર બાદ તેઓ 'ટ્રાન્સપરન્સી ફ્રોમ રોલ ટુ પોલ' (Roll to Poll) ના ઉદ્દેશ્ય સાથે ચૂંટણી પ્રક્રિયાની નિષ્પક્ષતા અને લોકશાહીના પાયાને વધુ મજબૂત કરવા અંગે સ્થાનિક અધિકારીઓ અને યુવા મતદારો સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરશે.

ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી છે, અને આ લોકશાહીનો સાચો ધબકારા તેના છેવાડાના મતદાર અને બૂથ સ્તરના કર્મચારીઓ છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારનો આ ગુજરાત પ્રવાસ માત્ર એક સરકારી મુલાકાત નથી, પરંતુ મતદાતા જાગૃતિ, યુવા શક્તિના જોડાણ અને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ટેકનોલોજી તથા પારદર્શિતા લાવવાનો એક નક્કર પ્રયાસ છે. 'જય જય ગરવી ગુજરાત'ના સંકલ્પ સાથે શરૂ થયેલો આ પ્રવાસ રાજ્યના ચૂંટણી તંત્રમાં નવો ઉત્સાહ પૂરો પાડશે.

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Last Updated : September 10, 2026 at 1:22 PM IST

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GYANESH KUMAR VISITS GUJARAT
GYANESH KUMAR VISITS GUJARAT

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