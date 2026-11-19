છોટાઉદેપુર તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીનો વિવાદઃ ગાંધીનગર વિકાસ કમિશનરની કચેરીમાં પહોંચ્યા AAP-ભાજપના નેતાઓ
છોટાઉદેપુર તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં ગેરરીતિનો AAPનો આક્ષેપ છે, જ્યારે ભાજપે તમામ આક્ષેપ પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે.
Published : November 19, 2026 at 6:39 PM IST
ગાંધીનગરઃ છોટાઉદેપુર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીને લઈને શરૂ થયેલો રાજકીય વિવાદ હવે વિકાસ કમિશનરની કચેરી સુધી પહોંચ્યો છે. ચૂંટણી દરમિયાન તાલુકા પંચાયતના સભ્યોનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો સાથે અગાઉ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના અનુસંધાને આજે ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટીના તાલુકા પંચાયતના સભ્યો ગાંધીનગર સ્થિત વિકાસ કમિશનરની કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. બંને પક્ષોએ વિકાસ કમિશનર સમક્ષ પોતપોતાની રજૂઆતો કરી હતી.
એક તરફ આમ આદમી પાર્ટીએ અપહરણ કરીને સત્તા મેળવવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો, તો બીજી તરફ ભાજપના નેતાઓએ નિર્ધારિત સમય મુજબ બોર્ડની બેઠકમાં હાજરી આપીને નિયમોનુસાર ચૂંટણી પ્રક્રિયા થઈ હોવાનો દાવો કર્યો હતો.
શું છે સમગ્ર વિવાદ?
છોટાઉદેપુર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી દરમિયાન રાજકીય ખેંચતાણ ચરમસીમાએ પહોંચી હતી. ચૂંટણીમાં સત્તા મેળવવા માટે સભ્યોને પોતાની તરફેણમાં રાખવાના પ્રયાસો થયા હોવાના આક્ષેપો વચ્ચે અપહરણ અને બળજબરીનો મામલો સામે આવ્યો હતો. આ અંગે કરવામાં આવેલી લેખિત ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે, આશરે 25થી 30 જેટલા લોકોના ટોળા દ્વારા તાલુકા પંચાયતના કેટલાક સભ્યોને બળજબરીપૂર્વક વાહનોમાં બેસાડી અલગ-અલગ સ્થળોએ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. સભ્યોને ચૂંટણી પ્રક્રિયાથી દૂર રાખવા માટે આ સમગ્ર ઘટનાને પૂર્વઆયોજિત રીતે અંજામ આપવામાં આવ્યો હોવાનો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસની કામગીરી પર પણ સવાલ
ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું હતું કે, કેટલાક સભ્યોને ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી અને તેમની સાથે બળજબરી કરવામાં આવી હતી. ચૂંટણી દરમિયાન સભ્યોને પોતાની મરજી મુજબ મતદાન કરવાની તક ન મળે તેવા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હોવાનો પણ આક્ષેપ કરાયો હતો. આ સમગ્ર ઘટનામાં કેટલાક રાજકીય આગેવાનોની ભૂમિકા સામે સવાલો ઉઠાવવાની સાથે પોલીસની કામગીરી અંગે પણ શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદીઓએ સમગ્ર મામલાની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની અને જવાબદાર લોકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.
યોગ્ય તપાસની આમ આદમી પાર્ટીની માગ
આ જ મુદ્દાને લઈને આમ આદમી પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તાલુકા પંચાયતના સભ્યો ગાંધીનગરમાં વિકાસ કમિશનરની કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. આમ આદમી પાર્ટીના નેતાએ રજૂઆત બાદ જણાવ્યું હતું કે, અમે વિકાસ કમિશનરને સમગ્ર મામલે રજૂઆત કરી છે. વિકાસ કમિશનર દ્વારા અમારી વાત સાંભળવામાં આવી છે. તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે અમારા સભ્યોનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ ભાજપે સત્તા મેળવી હતી. ચૂંટણી દરમિયાન જે રીતે સમગ્ર ઘટનાક્રમ બન્યો છે તે બાબતે અમે અમારી રજૂઆત કરી છે અને આ મામલે યોગ્ય ન્યાય મળે તેવી અમારી માંગ છે.
નિયમો મુજબ પ્રક્રિયા થઈ હોવાનો ભાજપનો દાવો
બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ આમ આદમી પાર્ટીના આક્ષેપો સામે પોતાનો પક્ષ રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, અમે અમારા નિર્ધારિત સમય મુજબ બોર્ડની બેઠકમાં પહોંચી ગયા હતા અને તે સમયે ચૂંટણીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. ભાજપના નેતાઓના જણાવ્યા મુજબ ચૂંટણી પ્રક્રિયા નિર્ધારિત સમય અને નિયમો મુજબ કરવામાં આવી હતી. આમ, બંને પક્ષો દ્વારા વિકાસ કમિશનર સમક્ષ પોતપોતાની દલીલો અને રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં માત્ર અપહરણના આક્ષેપો જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં સરકારી વાહનોના લોગબુક રેકોર્ડ, પોલીસ અધિકારીઓની ફરજ અંગેના પુરાવા, સીસીટીવી ફૂટેજ તેમજ અન્ય સંબંધિત પુરાવાઓની તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન સભ્યોને કથિત રીતે દબાણમાં રાખવા અને મતદાનથી વંચિત રાખવાના પ્રયાસો થયા હોવાના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે.
હાલમાં આ સમગ્ર મામલો વિકાસ કમિશનર સમક્ષ પહોંચતા છોટાઉદેપુર તાલુકા પંચાયતની સત્તાને લઈને ચાલી રહેલા રાજકીય વિવાદમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. વિકાસ કમિશનર દ્વારા ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી બંને પક્ષોને સાંભળવામાં આવ્યા હોવા છતાં હજુ સુધી કોઈ અંતિમ ચુકાદો જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. પરિણામે તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી અને સત્તા અંગેની સ્થિતિ પર સૌની નજર હવે વિકાસ કમિશનરના આગામી નિર્ણય પર ટકેલી છે. વિકાસ કમિશનર દ્વારા શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને અપહરણના આક્ષેપો અંગે આગળ કઈ દિશામાં કાર્યવાહી થાય છે તે જોવું મહત્ત્વનું રહેશે.
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