છોટા ઉદેપુરમાં ઉથલપાથલ, નગરપાલિકા પ્રમુખ મંજુલાબેન કોલીનું સભ્યપદ રદ
વડોદરા વિભાગીય વિશ્લેષણ સમિતિએ મંજુલાબેન કોલીનું જાતિ પ્રમાણપત્ર અમાન્ય જાહેર કરતા જિલ્લા કલેક્ટરે તેમનું સભ્યપદ અને પ્રમુખપદ રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : July 29, 2026 at 10:49 AM IST
છોટા ઉદેપુર: નગરપાલિકાના રાજકારણમાં મોટો રાજકીય ફેરફાર સામે આવ્યો છે. છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ મંજુલાબેન કિશનભાઈ કોલીનું સભ્યપદ જિલ્લા કલેક્ટરે રદ કર્યું છે. વડોદરા વિભાગીય વિશ્લેષણ સમિતિએ તેમનું જાતિ પ્રમાણપત્ર અમાન્ય જાહેર કર્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
મંજુલાબેન વોર્ડ નંબર-4માંથી ચૂંટાઈ આવ્યા હતા અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત પ્રમુખપદ પર ભાજપ તરફથી પ્રમુખ બન્યા હતા. જોકે તેમના જાતિ પ્રમાણપત્ર સામે કરવામાં આવેલી અરજી બાદ સમગ્ર મામલાની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
વિશ્લેષણ સમિતિના નિર્ણય બાદ જિલ્લા કલેક્ટરે તેમનું સભ્યપદ રદ કરવાનો આદેશ આપતાં તેમનું પ્રમુખપદ પણ આપોઆપ ખાલી બન્યું છે. આ નિર્ણયથી છોટાઉદેપુરના રાજકારણમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. આ કેસના અરજદાર વિજયભાઈ નાયકાએ નિર્ણયને ન્યાયની જીત ગણાવ્યો છે, જ્યારે કોંગ્રેસે કાર્યવાહીમાં થયેલા વિલંબ પર સવાલ ઉઠાવી આવા અન્ય કેસોની પણ તપાસ કરવાની માંગ કરી છે. હવે વોર્ડ નંબર-4ની પેટાચૂંટણી અને નવા પ્રમુખની પસંદગી પર સૌની નજર મંડાઈ છે. આગામી દિવસોમાં છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના રાજકીય સમીકરણોમાં શું ફેરફાર થાય છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે?
"છોટાઉદેપુર નગર પાલિકા ના પ્રમુખ મંજુલાબેન કોલી નું જાતિ પ્રમાણપત્ર વડોદરા વિભાગીય વિશ્લેષણ સમિતિ દ્વારા રદ કરવામાં આવ્યું નો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો, અનામત બેઠક પર ચૂંટાયેલા પ્રમુખ મંજુલાબેન કોલી ની સુનાવણી દરમિયાન તેમનું જાતિ પ્રમાણપત્ર રદ થયેલ હોવાથી તેમનું સભ્ય પદ રદ કરી વોર્ડ નંબર ૪ ની બેઠક ખાલી પડી હોવાનો હુકમ સતા ની રૂહે હુકુમ કરવામાં આવ્યો છે, અને ૧૫ દિવસ સુધી તેમને નગર પાલિકા કમિશનર માં અપીલ માં જવાનો મોકો પણ આપવામાં આવ્યો છે." - ગાર્ગી જૈન - જિલ્લા કલેક્ટર, છોટા ઉદેપુર
દોઢ વર્ષ અગાઉ યોજાયેલી છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કોઈપણ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી નહોતી.
- ભાજપા : 8
- કોંગ્રસ :1
- અપક્ષ: 4
- સર્વ સમાજ પાર્ટી: 4
- સમાજવાદી પાર્ટી: 6
- બી. એસ પી: 4
- નવ નિર્માણ મંચ: 1
બાદમાં અન્ય પક્ષોના સભ્યો ભાજપમાં જોડાતા ભાજપે અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત પ્રમુખપદ પર વોર્ડ નંબર-4માંથી ચૂંટાયેલા મંજુલાબેન કિશનભાઈ કોલીને પ્રમુખ બનાવ્યા હતા. મંજુલાબેને "હિન્દુ રાઠવા" તરીકેનું જાતિ પ્રમાણપત્ર મેળવી ચૂંટણી લડી હતી. જોકે તેમના જાતિ પ્રમાણપત્ર અંગે નગરના વિજયભાઈ નાયકાએ વડોદરા વિભાગીય વિશ્લેષણ સમિતિ સમક્ષ અરજી કરતાં સમગ્ર મામલાની તપાસ હાથ ધરાઈ હતી.
વિભાગીય વિશ્લેષણ સમિતિએ જરૂરી દસ્તાવેજો અને પુરાવાઓની તપાસ કર્યા બાદ મંજુલાબેન કિશનભાઈ કોલીનું જાતિ પ્રમાણપત્ર અમાન્ય જાહેર કર્યું હતું. ત્યારબાદ છોટાઉદેપુર જિલ્લા કલેક્ટરે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરીને તેમનું નગરપાલિકાના સભ્ય તરીકેનું સભ્યપદ રદ કરવાનો આદેશ કર્યો છે. સભ્યપદ રદ થતાં તેમનું પ્રમુખપદ પણ આપોઆપ ખાલી બન્યું છે. આ નિર્ણય બાદ નગરપાલિકાના રાજકારણમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.
આ કેસમાં અરજદાર વિજયભાઈ નાયકાએ લાંબા સમયથી કાનૂની લડત ચલાવી હતી. બીજી તરફ કોંગ્રેસે પણ નિર્ણયને આવકારતા સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે જો જાતિ પ્રમાણપત્ર ખોટું હતું તો કાર્યવાહી કરવામાં આટલો લાંબો સમય કેમ લાગ્યો? સાથે જ કોંગ્રેસે આવા જ વિવાદાસ્પદ જાતિ પ્રમાણપત્રોના આધારે ચૂંટાયેલા અન્ય પ્રતિનિધિઓની પણ તપાસ કરવાની માંગ કરી છે. હવે વોર્ડ નંબર-4ની પેટાચૂંટણીમાં કોણ જીતશે અને નગરપાલિકાનો આગામી પ્રમુખ કોણ બનશે તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખનું સભ્યપદ રદ થતાં જિલ્લાના રાજકારણમાં નવા સમીકરણો સર્જાયા છે. હવે પેટાચૂંટણી અને નવા પ્રમુખની પસંદગીની પ્રક્રિયા પર સૌની નજર મંડાઈ છે.
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