છોટાઉદેપુરમાં પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવકની ઘાતકી હત્યા, પતિએ પત્નીના પ્રેમીને પતાવીને ઉકરડામાં લાશ દાટી દીધી

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ડોલરીયા ગામમાં પ્રેમ પ્રકરણમાં 23 વર્ષીય અપરણિત યુવકની હત્યા કરીને મૃતદેહને ઉકરડામાં દાટી દેવાની ઘટના સામે આવી છે.

પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવકની હત્યા
પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવકની હત્યા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 3:40 PM IST

છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ઝોઝ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ડોલરીયા ગામે પત્નીના પ્રેમીને પતિએ જ હત્યા કરી અર્ધ નગ્ન હાલતમાં મૃતદેહને ઉકરડામાં દાટી દીધાનો બનાવ બનતા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં આ બનાવ બન્યો છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નવાગામના સુકલાભાઈ ઉર્ફે ઝૂકલાભાઈ બારીયા ડોલરીયા ગામે ઘર જમાઈ તરીકે રહેતા હતા અને પોતાની પત્નીના લગ્નેતર સંબધોની શંકા રાખી તેના મિત્રની જ હત્યા કરી નાખ્યાની ઘટના ઘટી છે.

પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવકની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

પત્નીના પ્રેમ સંબધો પતિને પસંદ નહોતા
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નવાગામના સુકલાભાઈ ઉર્ફે ઝુકલાભાઈ બારીયાના લગ્ન ડોલરીયા ગામમાં થયા હતા અને સુકલો ઉર્ફે ઝુકલો ડોલરીયા ગામે ઘર જમાઈ તરીકે રહેતો હતો. તેણે પોતાની પત્નીના ચારિત્ર્ય ઉપર શંકા કરી નવાગામના પોતાના મિત્ર કિશનભાઈ બચલાભાઈની ડોલરીયા ગામે તિક્ષ્ણ હથિયારથી હત્યા કરી ઉકરડામાં મૃતદેહને નગ્ન હાલતમાં દાટી દીધો હતો. નવાગામનો 23 વર્ષીય અપરણિત યુવક કિશનભાઈ બચલાભાઈ રાઠવાને સુકલાની પત્ની સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો. જે સુકલાને પસંદ ન હતું. કિશન રાઠવા નવાગામથી મોટર સાયકલ લઈને ડોલરીયા ગામે સુકલાની પત્નીને મળવા આવ્યો હતો. એવામાં તેણે પત્નીના પ્રેમીનો કાંટો કાઢી નાખવાનો પ્લાન બનાવ્યો. 23 મી ઓક્ટોબરની મધરાતે કિશન પ્રેમિકાને મળવા આવ્યો, અને પ્રેમિકાનો પતિ ગામની ડેરીની સામે કિશન રાઠવાની તિક્ષ્ણ હથિયાર વડે હત્યા કરી નાખી.

પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવકની હત્યા
પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવકની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

હત્યા પછીનો ઘટના ક્રમ
પત્નીના પ્રેમીની હત્યા બાદ સુકલાએ રાત્રીના બે વાગ્યાંથી સવારના સાત વાગ્યાં સુધીના સમય ગાળામાં કિશનની હત્યા કર્યા બાદ ચાદરનો ગળિયો બનાવી લોહી નીતરતી લાશને 100 મીટર ઢસડી ઘરના વાડામાં આવેલા ઉકરડામાં અર્ધ નગ્ન હાલતમાં દાટી દીધી અને જાણે કઈ બન્યું જ નહીં હોય એવો ડોળ કર્યો હતો. સવારમાં મૃતક કિશનની બાઈક, ચપ્પલ, એ.ટી.એમ કાર્ડ મળી આવતા ડોલરીયા ગામના લોકોએ કિશનના ભાઈઓને જાણ કરી, અને તેના સગાઓ નવાગામથી ડોલરીયા આવી જોતા લોહીના ખાબોચિયા ભરેલા જોવા મળ્યા. લોહી નીતરતી ઘસડી લઈ જવાયેલા પાટાના આધારે તપાસ કરતાં ઉકરડામાં દાટી દેવાયેલી અવસ્થામાં કિશનનો મૃતદેહ તેના સગાઓને મળી આવતા પોલીસને 100 નંબર પણ ફોન કરી જાણ કરવામાં આવી.

પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવકની હત્યા
પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવકની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

હત્યાનો ભેદ કઈ રીતે ઉકેલાયો?
100 નંબર પરથી ઝોઝ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવતા પી.આઈ, પીએસઆઇ, ડી.વાય.એસ.પી સહિતનો પોલીસનો કાફલો ડોલરીયા ગામે પહોંચી તપાસ કરી હતી. પોલીસે કિશનના મૃતદેહને સરકારી પંચોની રૂબરૂ ઉકરડામાંથી બહાર કાઢી ઝોઝ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડી હત્યા કરનાર સુકલાની ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આરોપી સુકલા રાઠવાને છ સંતાનમાં પાંચ દીકરી અને એક દીકરો છે.

ઝોઝ પોલીસ મથકના પી.આઈ અરુણ પરમારે ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ડોલરીયા ગામે હત્યાના બનાવની જાણ થતાં પોલીસની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી પ્રકરણમાં પ્રેમિકાના પતિએ જ પ્રેમીની હત્યા કરી હતી, અને આરોપીને ઝડપી પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

MURDER IN LOVE AFFAIR
CHHOTA UDEPUR MURDER CASE
HUSBAND WIFE AND LOVER
HUSBAND KILLS WIFES LOVER
