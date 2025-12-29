છોટાઉદેપુરમાં પિતરાઈ ભાઈએ જ 13 વર્ષની કિશોરીની કરી નિર્મમ હત્યા, પોલીસે કર્યું ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન
13 વર્ષની કિશોરીની તેના જ સગા પિતરાઈ ભાઈએ નિર્મમ હત્યા કરી હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
Published : December 29, 2025 at 9:08 PM IST
છોટાઉદેપુર : જિલ્લાના એક નાનકડા ગામમાં હૃદયની કંપારી છુટી જાય તેવો હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. ગામમાં માતા-પિતા અને અંધ દાદી સાથે રહેતી 13 વર્ષની કિશોરીની તેના જ સગા પિતરાઈ ભાઈએ નિર્મમ હત્યા કરી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર ગામમાં શોક અને સન્નાટો છવાયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, તા. 27 ડિસેમ્બરનાં રોજ બપોરના સમયે કિશોરીના માતા-પિતા ખેતરમાં ખેતી કામ માટે ગયા હતા. ઘર પર માત્ર કિશોરી અને તેની અંધ દાદી હાજર હતા. સાંજે માતા-પિતા પરત ફરતા દાદીએ જણાવ્યું કે, કિશોરીએ તેમને જમવાનું આપ્યું નહોતું. માતાએ કિશોરીને શોધવા ઘર અંદર તપાસ કરતા તે હાજર ન હતી.
જ્યાં કિશોરી સામાન્ય રીતે બેસતી હતી તે ખાટલા પાસે ભારે લોહી પડેલું જોવા મળ્યું હતું. લોહીના નિશાનોને અનુસરી માતા નજીકના તુવરનાં ખેતરમાં પહોંચતા તે ચોંકી ઉઠયા. કિશોરીનો મૃતદેહ અર્ધનગ્ન હાલતમાં પડેલો હતો. ગળાના ભાગે તેમજ ગુપ્તાંગ વિસ્તારમાં તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા જોવા મળ્યા હતા.
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ પિતાએ ગામલોકોને અને પોલીસને જાણ કરી. પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સઘન તપાસના આધારે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યારા તરીકે પિતરાઈ ભાઈને ઝડપી પાડી જેલ હવાલે કર્યો હતો.
પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ જમીન વિવાદને કારણે હત્યા કર્યાની કબૂલાત આપી છે, જેના આધારે પોલીસે હત્યાની ફરિયાદ નોંધાવી તપાસ શરૂ કરી છે. જોકે, કિશોરીના માતા-પિતા, બહેન તેમજ ગામના સામાજિક કાર્યકરોનો દાવો છે કે કોઈ જમીન વિવાદ નહોતો. તેઓએ શંકા વ્યક્ત કરી છે કે કિશોરી સાથે દુષ્કર્મ કર્યા બાદ તેની હત્યા કરવામાં આવી છે.
પરિવારજનોએ જણાવ્યું કે, કિશોરીની ઘરમાં જ હત્યા કરી, ત્યારબાદ અંદાજે 100 મીટર સુધી ઘસડીને તુવરનાં ખેતરમાં મૃતદેહ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં મૃતદેહ મળ્યો ત્યાં નજીકના એક ઝાડ પરથી કિશોરીનો મોબાઇલ ફોન તોડી નાખેલી હાલતમાં મળી આવ્યો છે.
પોલીસ દ્વારા આરોપીને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આરોપીએ હત્યા કેવી રીતે કરી તે અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી. હત્યા બાદ આરોપી તેના ઘરે ગયો હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
આ ઘટનાને પગલે ગામમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. પિતરાઈ ભાઈ દ્વારા જ કરાયેલી આ ક્રૂર હત્યાને લઈ ગ્રામજનો આરોપી પર ફિટકાર વરસાવી રહ્યા છે. કિશોરીની માતાનું રૂદન અટકતું નથી, જ્યારે માતા-પિતા અને બહેન આરોપીને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
કિશોરીના મૃતદેહનું પેનલ ડોક્ટરો દ્વારા પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું છે. હવે પી.એમ. રિપોર્ટમાં જો રેપ વિથ મર્ડરની પુષ્ટિ થાય તો તપાસમાં નવો વળાંક આવી શકે છે. હાલ પોલીસ તમામ દિશામાં તપાસ આગળ ધપાવી રહી છે.
