છોટાઉદેપુરમાં ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ, જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત તેમજ બોડેલી નગરપાલિકા માટે ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો
બે દિવસમાં 7 તાલુકાના ઉમેદવારો સાંભળ્યા, પ્રદેશ નિરીક્ષકો તરીકે ધારાસભ્ય સી.જે. ચાવડા, રાકેશ દેસાઈ અને મયુરિકા જાદવે મુલાકાત લીધી હતી.
Published : April 3, 2026 at 2:47 PM IST
છોટાઉદેપુર: જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ઉમેદવારી ઈચ્છુકોનો રાફડો ફાટ્યો છે. પાર્ટી દ્વારા તમામ તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને બોડેલી નગરપાલિકાની બેઠકો માટે ‘સેન્સ’ (સ્ક્રીનિંગ) પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં દાવેદારોએ ભાગ લીધો હતો.
બે દિવસમાં સાત તાલુકાના ઈચ્છુકો સાંભળ્યા
પ્રદેશ નિરીક્ષકો તરીકે ધારાસભ્ય સી.જે. ચાવડા, પ્રદેશ પદાધિકારી રાકેશભાઈ દેસાઈ અને મયુરિકાબેન જાદવ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રથમ દિવસે સંખેડા, નસવાડી, બોડેલી ગ્રામ્ય તેમજ બોડેલી નગરપાલિકાની સેન્સ લેવામાં આવી હતી. બીજા દિવસે કવાંટ, જેતપુર-પાવી, છોટાઉદેપુર અને કદવાલ તાલુકાના ઉમેદવારો સાંભળવામાં આવ્યા હતા.
તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયત માટે કેટલા દાવેદારો?
સંખેડા: 18 તાલુકા પંચાયત બેઠકો માટે 77 અને 3 જિલ્લા પંચાયત બેઠકો માટે 16 ઉમેદવારો.
બોડેલી (તાલુકા): 24 તાલુકા પંચાયત બેઠકો માટે 87 અને જિલ્લા પંચાયત માટે 27 ઉમેદવારો.
નસવાડી: 22 તાલુકા પંચાયત બેઠકો માટે 104 અને 5 જિલ્લા પંચાયત બેઠકો માટે 60 ઉમેદવારો.
કવાંટ: 26 તાલુકા પંચાયત બેઠકો માટે 83 અને 6 જિલ્લા પંચાયત બેઠકો માટે 27 ઉમેદવારો.
કદવાલ: 16 તાલુકા પંચાયત બેઠકો માટે 61 અને 2 જિલ્લા પંચાયત બેઠકો માટે 19 ઉમેદવારો.
પાવી-જેતપુર: 18 તાલુકા પંચાયત બેઠકો માટે 92 અને 4 જિલ્લા પંચાયત બેઠકો માટે 38 ઉમેદવારો.
બોડેલી નગરપાલિકામાં ઉત્સાહનો માહોલ
બોડેલી નગરપાલિકા નવી રચાઈ છે અને તેની પ્રથમ ચૂંટણી યોજાનાર છે. નગર સેવક બનવાની ઈચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. પાલિકાના 7 વોર્ડની 28 બેઠકો માટે કુલ 115 ઉમેદવારોએ સેન્સ પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો હતો.
જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ પદ માટે અનામત નહીં
છોટાઉદેપુર જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખની બેઠક આ વખતે બિનઅનામત (સામાન્ય) છે. નસવાડી અને વઘાચ જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો પણ બિનઅનામત હોવાથી કેટલાક આયાતી ઉમેદવારોએ પણ ટિકિટ માટે સેન્સમાં ભાગ લીધો છે. નસવાડી જિલ્લા પંચાયત બેઠક માટે 16 અને વઘાચ બેઠક માટે 22 ઉમેદવારો ટિકિટની માંગ કરી રહ્યા છે. હવે જોવું રહ્યું કે ભાજપ આ બેઠકો માટે કોની પસંદગી કરે છે.
