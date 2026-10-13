છોટાઉદેપુર અને બાયડ પેટાચૂંટણીમાં ભાજપનો બેવડો વિજય, કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ
ગુજરાતની બે નગરપાલિકા પેટાચૂંટણીમાં ભાજપનો વિજય થયો છે, છોટાઉદેપુર વોર્ડ-4 અને બાયડ વોર્ડ-3માં ભવ્ય જીતથી કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ છે.
Published : October 13, 2026 at 4:38 PM IST
હૈદરાબાદ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની બે મહત્વની પેટાચૂંટણીઓના પરિણામો જાહેર થયા છે. છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-4 અને અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-3ની પેટાચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોએ ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. બંને જગ્યાએ ભાજપના ઉમેદવારોએ મોટી સરસાઈથી જીત હાંસલ કરતા પક્ષના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર-4નું પરિણામ
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-4ની પેટાચૂંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થયા છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર રજની રાઠવાએ 752 મતની જંગી સરસાઈ સાથે જીત હાંસલ કરી છે.
આજે યોજાયેલી મતગણતરીમાં ભાજપના ઉમેદવાર રજની રાઠવાને સૌથી વધુ 1,108 મત પ્રાપ્ત થયા છે. જ્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અર્જુન રાઠવાને 356 મત મળ્યા છે અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર કૈલાશબેન રાઠવાને 326 મત મળ્યા છે.
આ રીતે ભાજપના ઉમેદવારે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના બંને ઉમેદવારોને મોટા અંતરથી પાછળ રાખીને ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. ત્રણેય ઉમેદવારો વચ્ચેની આ સીધી લડાઈમાં ભાજપે સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવી છે.
બેઠક ખાલી થવાનું કારણ શું હતું?
ઉલ્લેખનીય છે કે, છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ મંજુલાબેન કોલીનું અનુસૂચિત જનજાતિ એટલે કે STનું પ્રમાણપત્ર રદ થયું હતું. પ્રમાણપત્ર રદ થવાના કારણે તેમનું સભ્યપદ પણ રદ કરવામાં આવ્યું હતું. તેના કારણે વોર્ડ નંબર-4ની બેઠક ખાલી પડી હતી અને આ બેઠક પર પેટાચૂંટણી યોજવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી.
આ ખાલી પડેલી બેઠક પર ભાજપે રજની રાઠવાને પોતાના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. ચૂંટણીના પરિણામોમાં તેમણે મોટી સરસાઈથી જીત મેળવતા નગરપાલિકાના રાજકારણમાં તેમની સ્થિતિ મજબૂત બની છે.
પ્રમુખ પદ માટે દાવેદારી વધી
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના રાજકારણમાં વોર્ડ નંબર-4ની આ પેટાચૂંટણી માત્ર એક બેઠક પૂરતી મર્યાદિત નથી. તેનું પરિણામ નગરપાલિકાના પ્રમુખ પદની આગામી પસંદગી માટે પણ ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
ખાસ કરીને છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાનું પ્રમુખ પદ મહિલા અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત છે. તેથી આ બેઠક પર અનુસૂચિત જનજાતિની મહિલા સભ્યની હાજરી ભાજપ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે.
પૂર્વ પ્રમુખ મંજુલાબેન કોલીનું સભ્યપદ રદ થયા બાદ પ્રમુખ પદ ખાલી પડ્યું હતું. હવે રજની રાઠવા ચૂંટાઈ આવતા તેઓ પ્રમુખ પદ માટે સૌથી પ્રબળ દાવેદાર તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. 752 મતની સરસાઈ સાથે મળેલી આ જીતે તેમની દાવેદારીને વધુ મજબૂત બનાવી છે.
જોકે, નગરપાલિકાના આગામી પ્રમુખ કોણ બનશે તે અંગેનો અંતિમ નિર્ણય ભાજપના પક્ષીય મનોમંથન અને સત્તાવાર પસંદગી પ્રક્રિયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. હાલ રજની રાઠવાની જીતે પ્રમુખ પદની પસંદગીને લઈને રાજકીય ચર્ચાને વેગ આપ્યો છે. સૌની નજર હવે ભાજપના મોવડીમંડળ પર છે કે તેઓ પ્રમુખ પદ માટે કોના નામ પર મહોર મારે છે.
બાયડ નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર-3નું પરિણામ
બીજી તરફ, અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-3ની પેટાચૂંટણીનું પરિણામ પણ જાહેર થયું છે. આ બેઠક પર પણ ભાજપે વિજય મેળવ્યો છે.
બાયડ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-3ના એક સભ્યની બેઠક માટે પેટાચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી. આ ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર મહેશભાઈ મોંઘાભાઈ પરમારે 569 મતથી જીત મેળવી હતી. તેઓ 569 મતોની જંગી બહુમતીથી વિજયી બન્યા છે.
પેટાચૂંટણીના પરિણામની જાહેરાત થતાં જ ભાજપના કાર્યકરો અને સંગઠનના આગેવાનોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. મહેશ પરમારની જીતને પગલે ભાજપ સંગઠન દ્વારા તેમના વિજયને વધાવી લેવામાં આવ્યો હતો અને તેમને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
બાયડ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-3ની આ પેટાચૂંટણી સ્થાનિક રાજકીય દૃષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની રહી હતી. એક સભ્યની બેઠક માટે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારની જીત સાથે વોર્ડમાં ભાજપને પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું છે.
પરિણામ જાહેર થયા બાદ ભાજપ સંગઠન દ્વારા વિજેતા ઉમેદવારનું સ્વાગત કરી જીતની ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે પક્ષના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
આ પ્રસંગે ભાજપના બાયડ શહેર પ્રમુખ રાહુલગીરી ગોસ્વામીએ વોર્ડ નંબર-3ના મતદારો સહિત તમામ નાગરિકો અને પક્ષના કાર્યકરોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ જીત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના વિકાસના કામો પર લોકોએ મૂકેલા વિશ્વાસનું પરિણામ છે.
આમ, બાયડ અને છોટાઉદેપુર બંને નગરપાલિકાની પેટાચૂંટણીઓમાં ભાજપે પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે. છોટાઉદેપુરમાં આ જીત બાદ હવે નગરપાલિકાના પ્રમુખ પદને લઈને રાજકીય હલચલ તેજ બની છે. રજની રાઠવા પ્રમુખ પદની જવાબદારી સંભાળશે કે ભાજપ અન્ય કોઈ નામ પસંદ કરશે, તે આગામી દિવસોમાં સ્પષ્ટ થશે.
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