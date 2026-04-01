વરરાજા નહીં તેની નાની બહેન જાન લઈને પરણવા જાય છે, ગુજરાતનું આ ગામ અનોખી પરંપરાના કારણે ચર્ચામાં
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અંબાલા ગામમાં સદીઓથી ચાલી આવતી આ પરંપરાની પાછળ ધાર્મિક માન્યતા જોડાયેલી છે.
Published : April 1, 2026 at 4:48 PM IST
છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું અંબાલા ગામ એક એવું ગામ છે જેને પોતાની અનોખી પરંપરાને કારણે અલગ ઓળખાણ બનાવી છે. આ ગામમાં આજદિન સુધી કોઈ વરરાજા ઘોડે ચઢીને કે જાન લઇને પરણવા નથી ગયા. તેનો અર્થ એ નથી કે, આ ગામનાં લોકો લગ્ન કરતાં નથી, પરંતુ આ ગામની સદીઓ જૂની પરંપરા ખુબ જ વિશિષ્ટ છે.
અહીં વરરાજાની કુંવારી બહેન જ જાન લઇને આવે છે, અને જાન લઈને પરણવા જાય છે, અને નણંદ-ભાભી સાથે મળીને મંગલ ફેરા ફરી લગ્નવિધિ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.
કેમ આ ગામ માં વરરાજા જાન લઈને જતાં નથી?
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અંબાલા ગામમાં સદીઓથી ચાલી આવતી આ પરંપરાની પાછળ ધાર્મિક માન્યતા જોડાયેલી છે. માન્યતા મુજબ, ગામના દેવ “બાબા ભરમાં દેવ” અન્ય લોકોના લગ્ન કરાવતા રહ્યા, પરંતુ પોતે કુંવારા જ રહ્યા. સદીઓ પહેલા ગામ દેવના આ ત્યાગના માનમાં ગામલોકોએ વર્ષો પહેલા નક્કી કર્યું કે ગામમાંથી કોઈ વરરાજા ઘોડે ચઢીને જાન લઇને નહીં જાય, અને કોઈ વરરાજા જાન લઇને પરણવા પણ નહીં આવે. અને આ પરંપરા સદીઓ બાદ આજે પણ નિભાવતા પરંપરા મુજબ, વરરાજાની કુંવારી બહેન માથે પાટી મુકી જાન લઇને પરણવા આવે છે અને જાન લઈને પરણવા જાય છે. લગ્નવિધિ દરમિયાન નણંદ અને ભાભી મળીને મંગલ ફેરા ફરે છે. મંગલ ફેરા પૂર્ણ થયા બાદ, કન્યાને વરરાજાના ઘરે લઇ જવામાં આવે છે, જ્યાં ફરીથી લગ્નવિધિ કરીને દંપતીને વૈવાહિક બંધનમાં બાંધવામાં આવે છે.
અંબાલા ગામના સરપંચ વેચાણ રાઠવાના બે પુત્રોમાં સુરસીંગ રાઠવા અને કિશન રાઠવાના લગ્ન છે અને વરરાજા સુરસીંગ રાઠવા જણાવે છે કે, આ પરંપરા અમારા ગામના લોકો આજે પણ અડગ રીતે નિભાવી રહી છે અને ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેશે.
અગાઉ આ પરંપરા તોડી જાન લઈને લગ્ન કરવાં ગયાં હતાંની માન્યતા. કહેવાય છે કે ભૂતકાળમાં બે વરરાજા ઘોડે ચઢીને જાન લઇને ગયા હતા, પરંતુ તેમનું લગ્નજીવન સફળ રહ્યું નહોતું. ત્યારથી ગામલોકો આ પરંપરાનું કડક પાલન કરે છે અને ભવિષ્યમાં પણ નિભાવશે.
બાબા ભરમા દેવ ની માન્યતા
અંબાલા ગામના 'બાબા ભરમા દેવ' કે વિશે ગામ લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે બાબા ભરમા દેવ અન્ય ગામ લોકોના લગ્ન કરવામાં ખુદ કુંવારા રહી ગયાં, જેના ઉકેલ માટે સદીઓ પહેલા ગામલોકો નક્કી કર્યું હતું કે, બાબા ભરમા દેવ લોકોના લગ્ન જીવનમાં ખુદ કુંવારા રહી ગયા હોય, જેથી બાબા ભરમા દેવના માનમાં ગામમાંથી કોઈ જાન લઈને જાય નહીં અને ગામમાં કોઈ વરરાજા જાન લઈ ને આવે નહીં, પરંતુ વરરાજાની નાની કુંવારી બહેન જાન લઈને જાય અને જાન લઈને આવે અને નણંદ ભાભીના પ્રતિકાત્મક લગ્ન યોજાય, અને વરરાજાના ઘરે જઈને ફરીથી વર વધુના મંગલ ફેરા ફરી લગ્ન યોજવામાં આવે તેવો ઉકેલ શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો. જે પરંપરા આજે પણ ગામ લોકો નિભાવી રહ્યાં છે.
બાબા ભરમા દેવનું માન આજે પણ યથાવત
અંબાલા ગામના કુળદેવતા બાબા ભરમા દેવ અન્યોને પરણાવવામાં ખુદ કુંવારા રહી ગયા હોય, જે બાબા ભરમા દેવનું આયખું અંબાલા ગામના ડુંગર ઉપર આવેલું છે, ગામના કુળ દેવતા પ્રત્યે આખા ગામના લોકોની આસ્થા જોડાયેલી હોય અને અખાત્રીજના દિવસે બાબા ભરમા દેવનું વિશિષ્ઠ પૂજા વિધિ કરવામાં આવે છે. તો અંબાલા ગામમાંથી પસાર થતી અન્ય ગામની જાનમાં વરરાજાની ફરતે સફેદ ધોતી ઓઢાડી જાન પસાર કરવાની પરંપરા આજે પણ સચવાયેલી જોવા મળે છે.
આંબલા ગામના પૂજારા કનુભાઈ રાઠવા ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ પરંપરા અમારું ગામ વસ્યું ત્યારથી શરૂ થઈ હતી, બાબા ભરમા દેવ અમારા કુળ દેવતા હોય, બીજાઓને પરણાવવામાં ખુદ જ કુંવારા રહી ગયાં. તો અમારા વડવાઓએ એમના માનમાં આ પરંપરા શરૂ કરી હતી એ પરંપરા આજે અમે પણ નિભાવી છે અને ભવિષ્યમાં અમારી પેઢી પણ આ પરંપરા નિભાવશે.
સનાડા અને સુરખેડા ગામમાં આ પરંપરા લુપ્ત થઈ
વરરાજા પોતે જાન લઈને નહીં જતાં વરરાજાની કુંવારી બહેન જાન લઈને પરણવા જવાની પરંપરા સનાડા સુરખેડા અને અંબાલા આમ ત્રણ ગામમાં હતી. પરંતુ સનાડા ગામમાં આ પરંપરા લુપ્ત થઈ છે, જયારે સુરખેડા ગામમાં આ પરંપરા ધીમે ધીમે તૂટી રહી છે, જયારે અંબાલા ગામના લોકો આ પરંપરા ભવિષ્યમાં પણ જાળવી રાખે તે માટે ગામલોકો નિર્ધાર કર્યો છે.
આ લગ્નને પાટી લગ્ન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે
વરરાજાનાની નાની કુંવારી બહેન માથે વાંસની પાટી મૂકીને જાન લઈને જાય છે અને થનાર ભાભી સાથે મંગલ ફેરા ફરે છે, જેમાં વરરાજાની નાની બહેન માથે વાંસની પાટી મૂકે છે, અને આખા લગ્નમાં વાંસની પાટીનું વિશેષ મહત્વ હોવાના લઈને આ લગ્નને પાટી લગ્ન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
