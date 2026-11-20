છોટાઉદેપુરની અનોખી 'ફસલી દિવાળી': અહીં એક દિવસ નહીં, પરંતુ બે મહિના સુધી અલગ-અલગ ગામોમાં ઉજવાય છે દિવાળી!
છોટાઉદેપુરના રાઠ અને કવાંટ વિસ્તારમાં આદિવાસી સમાજ દ્વારા નવા પાકની ખુશીમાં અનોખી 'ફસલી દિવાળી' ઉજવવામાં આવે છે.
Published : November 20, 2026 at 9:25 PM IST
છોટાઉદેપુર: ગુજરાતના છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં આદિવાસી સમાજ દ્વારા દિવાળીની ઉજવણી કરવાની પરંપરા અત્યંત અનોખી અને વિશિષ્ટ છે. અહીં સામાન્ય દિવાળી કરતાં દેવદિવાળી અને 'ફસલી દિવાળી'નું વિશેષ મહત્ત્વ જોવા મળે છે. વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ જિલ્લાના રાઠ વિસ્તાર સહિત કવાંટ તાલુકાનાં અનેક આદિવાસી ગામોમાં અલગ-અલગ દિવસે દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. નવા પાકની ખુશી, ગામના દેવી-દેવતાઓની પૂજા, નવા ડાંગરના લોટમાંથી દીવડા બનાવવાની પરંપરા અને તાપણાની અગ્નિ ઉપરથી કૂદકા મારવાની વિધિ આ ઉજવણીને ખાસ બનાવે છે, જેની પાછળ સામાજિક એકતાનો પણ અનોખો સંદેશ છુપાયેલો છે.
ફસલી દિવાળીનું વિશેષ મહત્ત્વ
આદિવાસી સંસ્કૃતિમાં પ્રકૃતિ અને ખેતીનું આગવું સ્થાન રહ્યું છે. ખેતી આધારિત જીવનશૈલી ધરાવતા આદિવાસી સમાજ માટે દિવાળી માત્ર પ્રકાશનો તહેવાર નથી, પરંતુ આખા વર્ષ દરમિયાન કરેલી મહેનત બાદ નવા પાકના આગમનની ખુશી વ્યક્ત કરવાનો અવસર છે. ખેતરમાં ડાંગર, મકાઈ, જુવાર અને મગફળી જેવા પાક તૈયાર થયા બાદ નવા ધાન સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ જ કારણસર આદિવાસી સમાજમાં આ ઉજવણીને 'ફસલી દિવાળી' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
અલગ-અલગ ગામોમાં જુદા-જુદા દિવસે દિવાળી
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના રાઠ વિસ્તાર સહિત કવાંટ તાલુકાનાં અનેક ગામોમાં દિવાળીની ઉજવણીની રીત અન્ય વિસ્તારો કરતાં સાવ અલગ છે. અહીં દરેક ગામ પોતાની અનુકૂળતા અને વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા મુજબ અલગ-અલગ દિવસે દિવાળી ઉજવે છે. કેટલાક ગામોમાં બુધવારે ચૌદશના દિવસે ઉપવાસ રાખવામાં આવે છે, ગુરુવારે દેવની પૂજાવિધિ સાથે દેવદિવાળી ઉજવાય છે, જ્યારે શુક્રવારે દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ રીતે અલગ-અલગ ગામોમાં દિવાળીનો ઉત્સવ લગભગ બે મહિના સુધી ચાલે છે.
અલગ દિવસે ઉજવણી પાછળ સામાજિક એકતાનો સંદેશ
આદિવાસી સમાજમાં અલગ-અલગ ગામોમાં જુદા-જુદા દિવસે દિવાળી ઉજવવાની પરંપરા પાછળ સામાજિક એકતાની ભાવના જોડાયેલી છે. એક ગામમાં દિવાળી પૂરી થાય ત્યારબાદ બીજા ગામમાં દિવાળીનો તહેવાર ઉજવાતો હોવાથી સગા-સંબંધીઓ સરળતાથી એકબીજાના ઘરે જઈ શકે છે. પરિવારજનો અને સંબંધીઓ એક ગામની દિવાળી ઉજવી બીજા ગામની દિવાળીમાં પણ સહભાગી બને છે. આમ, બે મહિના સુધી ચાલતો આ ઉત્સવ પારિવારિક સંબંધો અને સામાજિક એકતાને વધુ મજબૂત બનાવવાનું માધ્યમ બને છે.
દેવોની આંખો ખોલવાની અનોખી પરંપરા
દેવદિવાળીની ઉજવણીમાં ગામનાં દેવી-દેવતાઓનું વિશેષ સ્થાન છે. ચૌદશના દિવસે ઉપવાસ કર્યા બાદ દેવદિવાળીના દિવસે ગામના દેવી-દેવતાઓનું પૂજન કરવામાં આવે છે અને સગા-સંબંધીઓને તહેવારનું આમંત્રણ અપાય છે. રાત્રિના સમયે નવા ડાંગરના લોટમાંથી પરંપરાગત રીતે દીવડા તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ દીવડા દેવસ્થાનમાં પ્રગટાવી દેવતાઓને પ્રસન્ન કરી તેમના આશીર્વાદ મેળવવાની માન્યતા છે. આ પ્રસંગે 'દેવોની આંખો ખોલવાની' વિશિષ્ટ પરંપરા પણ નિભાવવામાં આવે છે, જે આદિવાસી સમાજની વર્ષો જૂની ધાર્મિક આસ્થા અને સાંસ્કૃતિક વારસાની ઓળખ છે.
નવા પાક અને તાપણાની અગ્નિ સાથે ઉજવણી
દિવાળીના દિવસે ઘરમાં નવા ધાનમાંથી વિવિધ પરંપરાગત વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. નવા પાકની ખુશી વચ્ચે મગફળી, મકાઈ અને જુવાર જેવા પાકને તાપણામાં શેકીને પરિવારજનો સાથે આરોગવામાં આવે છે. આ ઉજવણીમાં તાપણાનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. ગ્રામજનો પરંપરા મુજબ તાપણાની અગ્નિ ઉપરથી કૂદકા મારીને પસાર થાય છે. આ સાથે સગા-સંબંધીઓ અને ગ્રામજનો ભેગા મળી આતશબાજી કરી દિવાળીની ખુશીઓ મનાવે છે.
નવી પેઢી સુધી જીવંત પરંપરા
આધુનિક સમયમાં તહેવારોની ઉજવણીની રીત બદલાઈ રહી છે, પરંતુ છોટાઉદેપુરના આદિવાસી વિસ્તારોમાં આજે પણ પરંપરાગત રીતે ફસલી દિવાળી ઉજવવામાં આવે છે. વડીલો પાસેથી મળેલી પરંપરાઓને નવી પેઢી પણ ઉત્સાહપૂર્વક આગળ વધારી રહી છે. આમ, છોટાઉદેપુરના આદિવાસી સમાજની ફસલી દિવાળી માત્ર દીવા પ્રગટાવવાનો તહેવાર નથી, પરંતુ આખા વર્ષની ખેતીની મહેનતના ફળનો આનંદ માણવાનો, કુદરતનો આભાર માનવાનો અને પરિવાર સાથે સંબંધોની હૂંફ માણવાનો અનોખો અવસર છે.
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