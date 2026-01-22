છોટાઉદેપુરના પાનવડની મહિલાઓએ દેશી પાપડથી સફળતાની કેડી કંડારી, હાથ બનાવટના અડદના પાપડનો સ્વાદ લોકોને દાઢે વળગ્યો
સ્વરોજગાર તાલીમ સંસ્થામાંથી દોઢ મહિના પહેલા જ પાનવડ ગ્રામ પંચાયતના કોમ્યુનિટી હોલમાં ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો હતો.
Published : January 22, 2026 at 4:43 PM IST
છોટાઉદેપુર : જિલ્લાના પાનવડ ગામની સખી મંડળની બહેનો દોઢ મહિના પહેલા જ 'પાનવડ પાપડ પ્રોડ્યુસર' નામની દેશી હાથ બનાવટના પાપડનો ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો, જે દેશી હાથ બનાવટના પાપડનો સ્વાદ સારો હોવાથી માત્ર દોઢ જ મહિનામાં પાપડની માંગમાં વધારો થતાં ઉત્સાહપૂર્વક સખી મંડળની બહેનો ગીતો ગાતાં ગાતાં પાપડ બનાવી સફળતાની કેડી કંડારી છે.
હોળીના તહેવાર દરમિયાન પાપડની પેટર્ન અપનાવી
આદિવાસી બહુલ ધરાવતાં છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં હોળીના તહેવાર દરમિયાન દરેક ઘરે દેશી હાથ બનાવટના પાપડની પરંપરા રહી છે, એજ પરંપરા મુજબના દેશી હાથ બનાવટના પાપડનો ગૃહ ઉદ્યોગ નેજધારી મિશન મંગલમ્ સખી મંડળની રચના કરી, સ્વરોજગાર તાલીમ સંસ્થામાંથી પાપડ, અથાણાં, અને મસાલાની તાલીમ મેળવી દોઢ મહિના પહેલા જ પાનવડ ગ્રામ પંચાયતના કોમ્યુનિટી હોલમાં ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો હતો.
"અમે ગામડામાં ઓર્ગેનિક પ્રદ્ધતિથી પકવેલા અડદ ખેડૂતોને માર્કેટનાં ભાવ કરતાં પણ ઉંચા ભાવ આપી તે અડદને હાથ ઘંટીથી દાળ પાડીને દળિયે છીએ, હાથ ઘંટીથી અડદ દાળ પાડવાથી પોષક તત્વો જળવાય રહે છે અને અડદનાં લોટને બાફી ફૂટીને હાથથી જ પાપડ વણીએ છીએ, અમે અડદનાં લોટમાં બીજો કોઈ લોટ મિક્સ કરતા નથી. જેથી અમારા પાપડનો ટેસ્ટ સ્વાદિષ્ઠ હોવાથી લોકોની માંગમાં વધારો થયો છે ,એની અમને ખુશી છે. અમારી પ્રોડક્ટને અમે છોટાઉદેપુર જિલ્લાની ઓળખ બનવવાનાં ધ્યેય સાથે અમે કામ કરીયે છીએ અને મહિનામાં 50 હજારથી વધુનું વેચાણ કરીએ છીએ અને 20 બહેનોને રોજગારી આપીએ છીએ." - પારુલ રાઠવા, પ્રમુખ સખી મંડળ
કોઈ પણ પ્રકારની મશીનરીનો ઉપયોગ કર્યા વગર અડદની દાળ પાડી જાતે દળીને અડદના લોટમાંથી દેશી પાપડને હાથથી વણીને દેશી પદ્ધતિથી બનાવી તેનું વેચાણ શરૂ કર્યું, જે દેશી હાથ બનાવટના પાપડનો સ્વાદ અનોખો હોવાના લઈને લગ્ન પ્રસંગ, સામાજિક પ્રસંગોના મોટા ઓર્ડર મળવા લાગ્યાં, તેમજ ઘરગથ્થું ઉપયોગમાં દેશી હાથ બનાવટના પાપડની માંગમાં વધારો થતાં એક કિલો પાપડ વણવાના 70 રૂપિયા મળતાં 20 જેટલી બહેનો રોજગારી મેળવી રહ્યા છે.
"પાનવડ નેજાધારી સખી મંડળની બહેનોને ગ્રામ સ્વરોજગારની તાલીમ મેળવ્યા બાદ સખી મંડળની બહેનોએ જ આદિવાસી સમાજમાં હોળીના તહેવાર દરમિયાન દેશી પ્રદ્ધતિથી હાથ બનાવટ મુજબનાં પાપડ બનાવવાનું નક્કી કર્યું અને ગ્રામ પંચાયતનાં કોમ્યુનિટી હોલમાં પાપડ બનવવાની શરૂઆત કરી, માત્ર દોઢ જ મહિનામાં બહેનાએ બનવેલા પાપડની ગુણવતા, શુદ્ધતા અને સ્વાદથી માગમાં વધારો થતાં બહેનોમાં આત્મવિશ્વાસ જાગ્યો અને આજે બહેનો દેશી ગીતો ગાતી દેશી પ્રદ્ધતિથી પાપડ વણવાનું કામ કરી રહી છે." - કૈલાસબેન રાઠવા, ક્લસ્ટર કો-ઓર્ડીનેટર
દોઢ મહિના પહેલા જ પાપડ બનાવવા સખી મંડળની રચના કરી
પાનવડ ગામની મહિલાઓ દોઢ મહિના પૂર્વે આદિવાસી સમાજની પરંપરા મુજબના પાપડનો ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને પાનવાડ ગામનાં સરપંચને કોમ્યુનિટી હોલ ભાડે આપવાની માંગ મૂકી, ગ્રામ પંચાયતના સરપંચે ભાડા વગર કોમ્યુનિટી હોલ આપ્યો અને બહેનો પુરા ખંત અને ઉત્સાહ પૂર્વક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી ઓર્ગેનિક પધ્ધતિથી પકવેલા અડદનું એકત્રીકરણ કરી અડદની દાળ પાડી અડદની દાળને દળીને દેશી પદ્ધતિથી લોટ કૂટીને, હાથથી વણીને પાપડ માર્કેટમાં મૂક્યા છે.
"આ પહેલા હું ઘર કામ કરતી હતી, દોઢ મહિનાથી પાપડ વણવાનું કામ કરવા આવું છું, પ્રતિ કિલોએ 70 રૂપિયા વણવાની મજૂરી મળતા હું 350નું કામ કરું છું અને અમે બઘી બહેનો ગીતો ગાતી ગાતી ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસ પૂર્વક કામ કરીયે છીએ." - ગીતા રાઠવા, રોજગારી મેળવનાર
પાપડનો કલર અને સ્વાદ લોકોને પસંદ પડતાં જ હાટ બજારમાં, સામાજિક પ્રસંગોમાં અને લગ્ન પ્રસંગમાં પાપડની માંગમાં વધારો થતાં સખી મંડળની બહેનો ઉપરાંત પણ અન્ય 10 જેટલી બીજી બહેનોને પ્રતિ કિલોએ 70 રૂપિયાનું મહેનતાણું મળતાં પાનવડ ગામની સખી મંડળની બહેનો લોકલ ફોર વોકલની વાનગીઓ સાચા અર્થમાં આત્મનિર્ભર બનવા તરફ સફળતાની કેડી તો કંડારી છે, સાથે સાથે વર્ષો જૂની દેશી પદ્ધતિ મુજબના પાપડની પરંપરાને પણ સાચવી છે.
આ પણ વાંચો...