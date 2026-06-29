છોટાઉદેપુર: નર્સિંગ કોલેજ સામે વિદ્યાર્થીઓનો ઉગ્ર વિરોધ, મંજૂરી વગર કોર્સ ચલાવતા હોવાનો અને વધારે ફી લેતા હોવાનો આક્ષેપ
વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાની આગેવાનીમાં ગાયત્રી નર્સિંગ કોલેજના વિધાર્થીઓ સેવા સદન ખાતે પહોંચી ઉગ્ર રજૂઆત કરી.
Published : June 29, 2026 at 8:56 PM IST
છોટાઉદેપુર: ખાનગી ગાયત્રી કોલેજ ઓફ નર્સિંગ ફરી એકવાર વિવાદમાં આવી છે. કોલેજ સામે B.Sc. નર્સિંગ કોર્સની મંજૂરી વગર અભ્યાસક્રમ ચલાવવાનો, આદિવાસી તેમજ ફ્રીશીપ કાર્ડધારક વિદ્યાર્થીઓના આર્થિક શોષણ કરવાનો અને વિવિધ પ્રકારની ગેરરીતિઓ આચરવાનો ગંભીર આક્ષેપ થયો છે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ન્યાય માટે દોડધામ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ આજે આદિજાતિ વિકાસ કચેરીએ રેલી સ્વરૂપે પહોંચી અધિકારીઓ સમક્ષ ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાની આગેવાનીમાં સેવા સદન ખાતે ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
વિદ્યાર્થીઓએ શું આક્ષેપો કર્યા?
છોટાઉદેપુરના ફતેપુરા સ્થિત ગાયત્રી કોલેજ ઓફ નર્સિંગમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી વિવિધ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, કોલેજમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે, પરંતુ પરીક્ષા આપવા માટે વડોદરાની કાયાવરોહણ સ્થિત લક્ષ્મી નારાયણ કોલેજમાં મોકલવામાં આવે છે. ફી ગાયત્રી કોલેજમાં લેવામાં આવે છે, જ્યારે રજિસ્ટ્રેશન અન્ય કોલેજના નામે કરવામાં આવે છે.
વિદ્યાર્થીઓએ આરોપ લગાવ્યો કે B.Sc. નર્સિંગ કોર્સ માટે જરૂરી મંજૂરી વગર અભ્યાસક્રમ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. ઉપરાંત સ્કોલરશીપ મોડી આવે તો રોજના 100 રૂપિયા પેનલ્ટી વસૂલવામાં આવે છે. વધારાની ફી સામે અવાજ ઉઠાવનાર વિદ્યાર્થીઓને નાપાસ કરવાની ધમકી આપવામાં આવતી હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો છે.
હોસ્ટેલ અને સુવિધાઓની ગંભીર સમસ્યા
વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા મુજબ, કોલેજમાં હોસ્ટેલની પૂરતી સુવિધા નથી. છોટાઉદેપુરમાં માત્ર બે રૂમમાં લગભગ 100 વિદ્યાર્થીઓને રહેવું પડે છે, જ્યારે ચોપડામાં ચાર રૂમની વ્યવસ્થા છે. યોગ્ય પ્રમાણમાં ભોજન આપવામાં આવતું નથી, લેબોરેટરીની પણ પૂરતી સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી અને જે વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલમાં રહેતા નથી તેમના પાસેથી પણ ફૂડ બિલ વસૂલવામાં આવતું હોવાનો આરોપ છે.
દસ્તાવેજો અને શિષ્યવૃત્તિની સમસ્યા
વિદ્યાર્થીઓએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે પ્રવેશ સમયે જમા કરાવેલા ઓરિજિનલ દસ્તાવેજો પરત આપવામાં આવતા નથી. છેલ્લા બે વર્ષથી શિષ્યવૃત્તિનો લાભ પણ મળ્યો નથી. અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ ઉકેલ ન આવતા, બે દિવસ પહેલા વિદ્યાર્થીઓ કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા અને આજે રેલી સ્વરૂપે આદિજાતિ વિકાસ કચેરીએ પહોંચી અધિકારીઓ સાથે ઉગ્ર ચર્ચા કરી કડક કાર્યવાહી અને ન્યાયની માંગ કરી.
વિદ્યાર્થીઓની માંગણી
વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે આ સમગ્ર મામલે જવાબદાર અધિકારીઓ દ્વારા તાત્કાલિક તપાસ કરવામાં આવે અને જો ગેરરીતિઓ સામે આવે તો કોલેજ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. હાલ સમગ્ર મામલે વિદ્યાર્થીઓ ન્યાયની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ગાયત્રી કોલેજ ઓફ નર્સિંગ સામે વિદ્યાર્થીઓએ આર્થિક શોષણથી લઈને શિક્ષણની ગુણવત્તા અને સુવિધાઓ સુધીના અનેક ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. જોકે, આ તમામ આક્ષેપોની સત્તાવાર તપાસ બાદ જ વાસ્તવિક સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત બાદ તંત્ર શું કાર્યવાહી કરે છે.
આ પણ વાંચો....