છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાને મળ્યાં નવા પ્રમુખ, ડૉ. રજનીબેન રાઠવાની વરણી
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખપદને લઈને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી રાજકીય ખેંચતાણનો આખરે અંત આવ્યો છે.
Published : October 19, 2026 at 9:13 PM IST
છોટા ઉદેપુર: છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખપદને લઈને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી રાજકીય ખેંચતાણનો આખરે અંત આવ્યો છે. ભાજપના મેન્ડેટ પર ચૂંટણી લડનાર ડૉ. રજનીબેન રાઠવા બિનહરીફ પ્રમુખ બન્યાં છે. અગાઉનાં પ્રમુખ મંજુલાબેન કોળીના જાતિ પ્રમાણપત્રના વિવાદથી શરૂ થયેલો ઘટનાક્રમ, વોર્ડ નંબર-4ની પેટાચૂંટણી અને પ્રમુખપદની ચૂંટણી સુધી પહોંચ્યો હતો.
નગરપાલિકાનું રાજકીય સમીકરણ
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાની વર્ષ 2025માં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં કુલ 28 બેઠકો પર વિવિધ પક્ષોના ઉમેદવારો વિજયી બન્યા હતા. ભાજપને 8, સમાજવાદી પાર્ટીને 6, અપક્ષ અને સર્વ સમાજ પાર્ટીને 4-4, BSPને 4, જ્યારે કોંગ્રેસ અને નવનિર્માણ મંચને એક-એક બેઠક મળી હતી.
જોકે, ત્યારબાદ કોંગ્રેસના એક સભ્ય સિવાય અન્ય 27 સભ્યો ભાજપમાં જોડાયા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. આ રાજકીય સમીકરણો વચ્ચે અનુસૂચિત જનજાતિની મહિલા માટે અનામત પ્રમુખપદે વોર્ડ નંબર-4નાં મંજુલાબેન કોળીની વરણી કરવામાં આવી હતી પરંતુ તેમના જાતિ પ્રમાણપત્ર સામે વાંધો ઉઠતાં મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. તપાસ બાદ સક્ષમ સમિતિએ પ્રમાણપત્ર અમાન્ય જાહેર કર્યું હતું. પરિણામે મંજુલાબેન કોળીને પ્રમુખપદેથી દૂર કરવામાં આવ્યાં અને વોર્ડ નંબર-4ની બેઠક પણ ખાલી પડી હતી.
ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં નવો વળાંક
પ્રમુખપદ ખાલી પડ્યા બાદ નવી ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ બની હતી. 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ પ્રમુખપદની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. જોકે, ચૂંટણીના દિવસે નગરપાલિકાના એકપણ સભ્ય હાજર ન રહેતાં ચૂંટણી થઈ શકી નહોતી.ત્યારબાદ 11 ઑક્ટોબરે વોર્ડ નંબર-4ની પેટાચૂંટણી યોજાઈ હતી. આ ચૂંટણીમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ત્રિપાંખિયો જંગ જોવા મળ્યો હતો. અંતે ભાજપના ઉમેદવાર ડૉ. રજનીબેન રાઠવાનો વિજય થયો હતો.
બિનહરીફ વરણી
વોર્ડ નંબર-4ની પેટાચૂંટણી બાદ પ્રમુખપદની ચૂંટણી પર સૌની નજર હતી. આખરે આજે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં અન્ય કોઈ ઉમેદવારે ઉમેદવારી નોંધાવી ન હતી. પરિણામે ડૉ. રજનીબેન રાઠવા બિનહરીફ પ્રમુખ જાહેર થયાં હતાં. હવે નગરના વિકાસના પ્રશ્નો અને નાગરિકોની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા નવા પ્રમુખની ભૂમિકા મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.
ડૉ. રજનીબેન રાઠવા હવે છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે નગરના વિકાસની જવાબદારી સંભાળશે. નગરના વિકાસનાં કામોને તેઓ કેવી રીતે આગળ વધારે છે, તેના પર હવે સૌની નજર રહેશે.
આ પણ વાંચો: