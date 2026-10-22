છોટા ઉદેપુર નગરપાલિકામાં ભાજપમાં આંતરિક ખેંચતાણ, 17 સભ્યોએ સહીવાળો પત્ર ચીફ ઓફિસરને સોંપ્યો
ડૉ.રજનીબેન રાઠવા પ્રમુખ બન્યા બાદ 17 સભ્યોની સહીવાળો પત્ર ચીફ ઓફિસરને સોંપવામાં આવ્યો છે. પત્રમાં વિવિધ મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરાયો છે.
Published : October 22, 2026 at 4:17 PM IST
છોટા ઉદેપુર: છોટા ઉદેપુર નગરપાલિકામાં નવા પ્રમુખની નિમણૂકના ત્રણ દિવસમાં જ રાજકીય હલચલ તેજ થઇ છે. ડૉ.રજનીબેન રાઠવા પ્રમુખ બન્યા બાદ 17 સભ્યોની સહીવાળો પત્ર ચીફ ઓફિસરને સોંપવામાં આવ્યો છે. પત્રમાં વિવિધ મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરાયો છે.
છોટાઉદેપુર નગરપાલિકામાં નવા પ્રમુખની નિમણૂકના ત્રણ દિવસમાં જ રાજકીય હલચલ તેજ થઈ છે. ડૉ. રજનીબેન રાઠવા પ્રમુખ બન્યા બાદ 17 સભ્યોની સહીવાળો પત્ર ચીફ ઓફિસરને સોંપવામાં આવ્યો છે. પત્રમાં વિવિધ મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે આ પત્ર પાછળનું કારણ શું છે અને નગરપાલિકામાં ભાજપના સભ્યો વચ્ચે ચાલી રહેલી ખેંચતાણનો વહીવટ પર શું પ્રભાવ પડશે?
છોટા ઉદેપુર નગરપાલિકામાં ભાજપમાં આંતરિક ખેંચતાણ
છોટા ઉદેપુર નગરપાલિકામાં પ્રમુખપદની ચૂંટણી બાદ ભાજપની આંતરિક ખેંચતાણ ચર્ચામાં આવી છે. 19 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ભાજપના મેન્ડેટ પર ડૉ. રજનીબેન રાઠવા બિનહરીફ પ્રમુખ બન્યાં હતાં. જોકે, તેમના પ્રમુખ બન્યાના ત્રણ દિવસમાં જ 17 સભ્યોની સહીવાળો પત્ર ચીફ ઓફિસરને સોંપવામાં આવ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, પત્રમાં આશરે પાંચ મુદ્દાઓ રજૂ કરાયા છે. જેમાં બહુમતી સભ્યોની પૂર્વ મંજૂરી વિના કોઈ બિલ મંજૂર ન કરવા અને ભરતી કરાયેલા કર્મચારીઓને છૂટા ન કરવા સહિતની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
આ પત્ર પર ભાજપના મેન્ડેટ પર ચૂંટાયેલા છ સભ્યો, અન્ય પક્ષોમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા દસ સભ્યો અને કોંગ્રેસના એક સભ્ય સહિત કુલ 17 સભ્યોએ સહી કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે નગરપાલિકામાં સભ્યો વચ્ચે મતભેદ હોવાની ચર્ચા શરૂ થઈ છે. જોકે, પત્ર રજૂ કરવા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું છે અને પ્રમુખ સાથે સભ્યોના કોઈ મતભેદ છે કે નહીં, તે અંગે હજુ સુધી સત્તાવાર સ્પષ્ટતા સામે આવી નથી.
છોટા ઉદેપુર નગરપાલિકાની ફેબ્રુઆરી 2025માં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં કુલ 28 બેઠકોમાંથી ભાજપને આઠ અને કોંગ્રેસને એક બેઠક મળી હતી. જ્યારે અપક્ષને ચાર, સર્વ સમાજ પાર્ટીને ચાર, સમાજવાદી પાર્ટીને છ, બહુજન સમાજ પાર્ટીને ચાર અને નવનિર્માણ મંચને એક બેઠક મળી હતી. જોકે, ત્યારબાદ કોંગ્રેસના એક સભ્ય સિવાય અન્ય 27 સભ્યો ભાજપમાં જોડાયા હતા અથવા ભાજપને સમર્થન આપતા થયા હતા.
વોર્ડ નંબર ચારનાં મહિલા સભ્ય મંજુલાબેન કોળીનું જાતિ પ્રમાણપત્ર રદ થતાં પ્રમુખપદ ખાલી પડ્યું હતું. પ્રમુખપદની ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન સભ્યોની ગેરહાજરીને કારણે ચૂંટણી રદ થઈ હતી. અંતે 19 ઓક્ટોબરે ડૉ. રજનીબેન રાઠવા બિનહરીફ પ્રમુખ બન્યાં હતાં.
હવે નવા પ્રમુખની નિમણૂક બાદ 17 સભ્યોના પત્રથી નગરપાલિકાનું રાજકારણ ફરી ચર્ચામાં આવ્યું છે. સમિતિઓમાં ફેરફાર અને હોદ્દા ગુમાવવાની ચિંતાને લઈને આ સ્થિતિ ઊભી થઈ હોવાની સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચા છે. જોકે, આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ પત્ર અંગે નગરપાલિકા તંત્ર અને ભાજપનું સંગઠન શું વલણ અપનાવે છે અને તેની અસર નગરપાલિકાના વહીવટ પર કેવી રીતે પડે છે.
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