છોટાઉદેપુરના ભેંસવહી ગામમાં 61 વર્ષે દેવોની પેઢી બદલવાની પ્રક્રિયા, 10 દિવસ સુધી ધામધૂમથી ગામસાંઈ ઇન્દની ઉજવણી

દેવોનું નવીનીકરણ કરવાની પ્રક્રિયા એટલે કે દેવોની પેઢી બદલવાં ગામના લોકો ભેગા મળી, થનાર ખર્ચને સરખે હિસ્સે પ્રત્યેક પરિવાર દીઠ વહેંચવામાં આવે છે.

ભેંસવહી ગામમાં દેવોની પેઢી બદલવાની પ્રક્રિયા

છોટાઉદેપુર : જિલ્લાના ભેંસવહી ગામમાં 61 વર્ષ બાદ રૂડો અવસર આવ્યો છે. ગામમાં દેવોની પેઢી બદલવાની પ્રક્રિયા શરૂ થસે છે. ગામમાં 10 દિવસ ગામસાંઈ ઇન્દની ઉજવણી ચાલશે. આ ઉત્સવને ઉજવવા માટે ગામમાં રહેતા 850 પરિવારોમાં પ્રત્યેક પરિવારે 1500 રૂપિયા જેટલું ફંડ આપ્યું છે, તો સારી આર્થિક પરિસ્થિતિ ધરાવતા પરિવારો 12 હજાર જેટલું ફંડ આપી રૂપિયા 15 લાખના ખર્ચે 10 દિવસ સુધી 15 લાખના ખર્ચે ધામધૂમ પૂર્વક આ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે.

ઠંડીની શરૂઆત સાથે ઇંદના ઉત્સવોની શરૂઆતો

સદીઓ જૂની પરંપરા મુજબ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં નવેમ્બર મહિનાથી શરૂ થઇને ફેબ્રુઆરી મહિના સુધી ફૂલ ગુલાબી ઠંડીની શરૂઆત સાથે જ ગામની એકતા અને સહભાગીદારી થકી ગામની સુખાકારી જાળવાય રહે, ગામની પ્રગતિ થાય તેવી માન્યતા અને આસ્થા સાથે લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરી દેવ સ્થાનોનું નવીનીકરણ કરી 10 દિવસનો ઉત્સવ ઉજવી ગામસાંઈ ઇન્દની ઉજવણી શરૂઆત ભેંસાવાહી ગામથી થઈ છે.



સદીઓ જૂની પરંપરાનું સંરક્ષણ અને સઁવર્ધન

આદિવાસી બહુલ ધરાવતા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વસતો આદિવાસી સમુદાઈ પોતાની કલા, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓની વિરાસતને આજે પણ સાચવીને બેઠો છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ગામના દેવી - દેવતાઓના આયખા સાગના લાકડામાંથી બનાવેલા હોય અને આદિ-અનાદિ કાળથી પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં ખુલ્લી જગ્યા પર સ્થાન આપવામાં આવેલું હોય છે. જેણે લઈને વર્ષો બાદ દેવી- દેવતાઓના આયખા જીર્ણ થઇ ગયા હોય જે આયખાઓના નવીનીકરણની પ્રક્રિયાને દેવોની પેઢી બદલી, અથવા તો દેવોના લગ્ન લીધા તેમ માનવામાં આવે છે.

ગામસાંઈ ઇન્દ ઉજવણી


દેવોની પેઢી બદલવાની પ્રક્રિયા

દેવોનું નવીનીકરણ કરવાની પ્રક્રિયા એટલે કે દેવોની પેઢી બદલવાં ગામના લોકો ભેગા મળી, થનાર ખર્ચને સરખે હિસ્સે પ્રત્યેક પરિવાર દીઠ વહેંચવામાં આવે છે, ત્યારે જેતપુર- પાવીના ભેસાવહી ગામે 61 વર્ષ બાદ, ગામમાં વસતા 850 પરિવારોમાં પ્રત્યેક પરિવારે 1500 રૂપિયા જેટલું ફંડ આપ્યું છે, તો સારી આર્થિક પરિસ્થિતિ ધરાવતા પરિવારો 12 હજાર જેટલું ફંડ આપી રૂપિયા 15 લાખના ખર્ચે 10 દિવસ સુધી ઉપવાસ રાખી આસ્થા અને ઉલ્લાસ, સાથે નાચગાન કરી ગામની સીમમાં સ્થાપિત 19 જેટલાં દેવી દેવતાંના આયખાઓની પેઢી બદલી આદિવાસી સમુદાઈની પરંપરાને જાળવી છે. ગામની એકતા અને સહભાગીદારીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

દેવોની પેઢી બદલવાની પ્રક્રિયા


નવેમ્બર થી ફેબ્રુઆરી સુધી દેવોના લગ્ન

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં નવેમ્બર મહિનાથી ફેબ્રુઆરી મહિના સુધી ગામના લોકો ભેગા મળી ઇંદના ઉત્સવ ઉજવે તેણે ગામસાઈ ઇંદ કહેવામાં આવે છે. જયારે વ્યક્તિગત ઇંદ ઉજવાય તેણે પાંગું કહેવામાં આવે છે. નવેમ્બર મહિનાથી ફેબ્રુઆરી મહિના સુધી દેવી-દેવતાંના ધાર્મિક ઉત્સવો ઉજવાય જાય એ બાદ માર્ચ મહિનામાં હોળી બાદ લગ્નસરાની સીઝન શરૂ થાય છે અને અખત્રીજથી વરસાદના આગમન સુધી પીઠોરાના ઉત્સવો ઉજવવાની પરંપરા આજે પણ સચવાયેલી જોવા મળે છે.

દેવોની પેઢી બદલવાની પ્રક્રિયા


ગામમાં સર્વના કલ્યાણની ભાવનાથી ઉજવાય છે 'ગામસાંઈ ઇન્દ'

ગામની સિમમાં સ્થાપિત દેવી દેવતાં રાજી રહે, અને દેવોની કૃપા ગામમાં વસતા તમામ જીવો સ્વસ્થ રહે, ગામમાં ખેતી ખલિયાણ સારા રહે અને ગામની ઉતરોતર પ્રગતિ થાય તેવી માન્યતા મુજબ ગામના લોકો ગામના દેવી દેવતાઓના સ્થાનકની નવીનીકરણની પ્રકિયા, ગામસાંઈ ઇન્દની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

ગામસાંઈ ઇન્દ ઉજવણી


"છેલ્લા 61 વર્ષ સુધી અમારા બાપ દાદાઓ જે દેવોને પુજતા તા એને અમે કાયમ માટે સદંતર પુજતા આવ્યા છીએ. અમે આજે એ તમામ દેવોની પેઢી બદલવી જે ગામસાંઈ ઇન્દ નિમીતે આ કાર્યક્રમ રાખેલો છે. આ ગામસાંઈ ઇન્દ માટે અમે છેલ્લા એક વર્ષથી મહેનત કરતા હતા, આયોજન કરતા હતા. અમારા બાપદાદાઓએ સ્થાપેલ દેવી-દેવતાઓના આર્શીવાદથી અમારા ઢોર-ઢાખર અને અમારી ખેતીવાડી સારી રીતે પાકે અને અમારા ગામને સુખ મળે, ગામના લોકો સુખી રહે તે માટે અમારી ભાવી પેઢી પ્રક્રીયા જાળવી રાખશે તેવી અમને આશા છે." - રાયસીંગ રાઠવા, આગેવાન ભેંસવહી

