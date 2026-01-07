ETV Bharat / state

સાસુ વહુની જુગલ જોડીનો ગૃહ ઉદ્યોગ પહોંચ્યો દેશ-વિદેશમાં, જાણો કેવી રીતે બનાવે છે પરંપરાગત વાનગીઓ

નવા ધાન્યમાંથી પાપડી અને ઘઉંની સેવ બનાવવાની પેઢીઓ જુની પરંપરાને જીવંત રાખીને તેને પટેલ પરિવારના સાસુ-વહુની જોડીએ વ્યવસાયમાં રૂપાંતરિત કરી છે.

January 7, 2026

છોટાઉદેપુર : આધુનિક જીવનની ઝડપ વચ્ચે આજે પણ છોટાઉદેપુરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં શિયાળાની શરૂઆતમાં એક અનોખી પરંપરા સાથે જોડાયેલી છે. નવા ધાન્યમાંથી પાપડી અને ઘઉંની સેવ બનાવવાની પેઢીઓ જુની પરંપરાને જીવંત રાખીને તેને પટેલ પરિવારના સાસુ-વહુની જોડીએ વ્યવસાયમાં રૂપાંતરિત કરી છે.

આ પરંપરગત કલાને વ્યવસાયમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે કોરોનાકાળ નિમિત્ત બન્યું હતું. આ સમય દરમિયાન ઘરમાં નવરાશના સમયમાં સાસુ ગીતાબેન અને વહુ મનીષાબેનની જોડીએ પરંપરાગત વાનગીઓનો સ્વાદ બીજા પણ ચાખી શકે તે માટે વ્યવસાય કરવાનો વિચાર કર્યો હતો.

હાલના સમયમાં સાસુ - વહુ વચ્ચે વિવાદોની વણઝાર ચાલતી હોય છે. જેને કારણે સાસુ વહુ વચ્ચે અબોલા હોય છે, પરંતુ છોટાઉદેપુરના તોતરમાતા ગામના પટેલ પરિવારના ગીતાબેન પટેલ અને વહુ મનિષાબેનની જુગલ જોડીએ, ઋતુ અનુસાર પરંપરાગત ખીચિયા પાપડી, ઘઉંની સેવ, ચીક્કી, બટાકાની કાતરી, સાબુદાણાની ચકરી જેવી વાનગીઓનો ગૃહ ઉદ્યોગ સ્થાપી તેમની વાનગીઓ જિલ્લાના સીમાડા વટાવી હવે વિદેશમાં પણ તેમની વાનગીઓની માંગમાં વધારો થયો છે.

"શુદ્ધ સ્વાદ માટે તેઓ પાપડીનો લોટ દેશી ચૂલા પર જ બાફે છે. લોટ તૈયાર થયા બાદ તેનું ચોક્કસ વજન કરી, લુવા બનાવીને પાપડી વણવામાં આવે છે. આ પાપડીને પતરા પર પૂડા પાથરીને તડકામાં સુકવવામાં આવે છે. પાપડી બંને બાજુથી સારી રીતે સુકાય તે માટે તેને સમયાંતરે ઉથલાવવામાં આવે છે. સવારથી શરૂ થયેલી આ પ્રક્રિયા સાંજે 4 થી 5 વાગ્યા સુધી ચાલે છે, ત્યારબાદ બધી પાપડી નીચે ઉતારીને ફરી સુકવવા રાખવામાં આવે છે." - મનીષા બેન, પાપડી બનાવનાર

શરૂઆતમાં માત્ર પાપડી બનાવવાથી આ વ્યવસાયની શરૂઆત થઈ હતી, પરંતુ, ગ્રાહકોને શુદ્ધતા અને સ્વાદ ગમી જતાં માંગ વધવા લાગી હતી. મકરસંક્રાંતિ પર શુદ્ધ ગોળની સ્વાસ્થ્યવર્ધક સીંગ અને તલની ચિક્કી, હોળી પર ઘઉંની સેવ અને બટાકાની સીઝનમાં કાતરી, ઝીણ તેમજ સાબુદાણાના પાપડ અને ચકરીની માંગ થવા લાગી. આમ, ગ્રાહકોના વિશ્વાસને કારણે પાપડીથી શરૂ થયેલો આ પ્રવાસ ક્યારે 'ઋતુચક્ર વ્યવસાય'માં બદલાઈ ગયો તેની ખબર પણ ના પડી.

તેમના આ પાપડીનો ઓર્ડર સૌ પ્રથમ વડોદરામાં રહેતા સગાં-સંબંધીઓએ આપ્યો હતો. ઘરે બનાવેલી આ વાનગીઓનો અનોખો સ્વાદ, તાજગી, શુદ્ધતા અને ગુણવત્તા જોતાં તેમનો ઉદ્યોગ ઝડપથી ફેલાયો હતો, ધીમે ધીમે આ સ્વાદ વિદેશ સુધી પહોંચ્યો હતો. દેશી - ઘરેલું વસ્તુઓની મહેક લોકોને એટલી બધી ગમી કે અમેરિકા, કેનેડા, યુએસએ અને સ્ટ્રેલિયામાં વસતા ગુજરાતીઓ તરફથી પણ ઓર્ડર આવવા લાગ્યા. આમ સાસુ-વહુની જોડીએ ગ્રામ્ય પરંપરાની મહેકને જાળવવાની સાથે વિદેશમાં રહેતા ભારતીયોના ઘર સુધી પહોંચાડી છે.

મનીષાબેને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "બજારમાં કાચા માલના ભાવ મુજબ પોતાની વસ્તુઓની કિંમત નક્કી કરીને માત્ર 25 ટકા જેટલું નફાનું માર્જિન રાખીએ છીએ. જો અમારે નફો કમાવવાનો હેતુ હોત તો અમે મશીનરી અને માણસો રાખી મોટો ઉદ્યોગ સ્થાપી શક્યા હોત, પરંતુ અમારું સંતોષી જીવન છે, એટલે નફો કમાવવા અમે અમારી વાનગીઓનું વેચાણ કરતાં નથી, પણ અમારા હાથ બનાવટથી બનેલી લોકલ ફોર વોકલની વાનગીઓનો ટેસ્ટ ગ્રાહકોને મળે એટલે બધું હાથથી બનાવીએ છીએ, એટલે આ અમારી સેવા છે, વ્યવસાય નહીં, અને અમે બ્રાન્ડિંગ કે જાહેરાત વિના, માત્ર પોતાની રસોઈકળાના જોરે આ પરિવારની મહિલાઓએ આત્મનિર્ભરતાની રાહ ચિંધીને અન્ય મહિલાઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની છે."

માત્ર પાપડ કે ચિક્કી જ નહીં, પરંતુ ગીતાબેન દ્વારા બનાવવામાં આવતી 'કોઠાની કેન્ડી'નો ચટપટો સ્વાદ પણ લોકોમાં ભારે લોકપ્રિય છે. તેમના સંબંધીઓ અને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો આ કેન્ડીને મુખવાસ તરીકે ખાસ પોતાની સાથે લઈ જાય છે. બજારમાં મળતી ભેળસેળવાળી વસ્તુઓની સામે, તેઓ શુદ્ધતાની 100 ટકા ગેરંટી આપે છે.

