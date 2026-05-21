આદિવાસી સમાજના લોકો માટે કલ્પવૃક્ષ સમું મહુડાનું વૃક્ષ, જાણો મહુડાના સૂપના પૌષ્ટિક તેમજ આયુર્વેદિક ગુણો
મહુડાના સૂકા ફૂલમાંથી બનાવાતું સૂપ ગ્રામ્ય અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં પરંપરાગત પૌષ્ટિક આહાર તરીકે ઓળખાય છે.
Published : May 21, 2026 at 7:20 PM IST
છોટાઉદેપુર : જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારોમાં મહુડાના ફૂલમાંથી બનતું પરંપરાગત સૂપ આજે પણ લોકોના આહાર અને આરોગ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. આદિવાસી સમાજ દ્વારા વર્ષોથી ઉપયોગમાં લેવાતું મહુડાનું સૂપ પૌષ્ટિક તેમજ આયુર્વેદિક ગુણોથી ભરપૂર માનવામાં આવે છે.
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જંગલ વિસ્તારોમાં મોટા પ્રમાણમાં મહુડાના વૃક્ષો જોવા મળે છે. મહુડાના ફૂલનો ઉપયોગ આદિવાસી લોકો વિવિધ રીતે કરતા આવ્યા છે. ખાસ કરીને મહુડાના સૂકા ફૂલમાંથી બનાવાતું સૂપ ગ્રામ્ય અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં પરંપરાગત પૌષ્ટિક આહાર તરીકે ઓળખાય છે. આદિવાસી પરિવારો મહુડાના સૂકા ફૂલ સાથે આદુ, મરી અને દેશી મસાલાનો ઉપયોગ કરીને સૂપ તૈયાર કરે છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ આ સૂપ શરીરને તાકાત અને ઊર્જા આપે છે તેમજ થાક અને નબળાઈ દૂર કરવામાં મદદરૂપ બને છે.
આયુર્વેદિક માન્યતાઓ અનુસાર મહુડો શીતળ ગુણ ધરાવે છે, જેના કારણે શરીરની ગરમી ઘટાડવામાં સહાયક માનવામાં આવે છે. સાથે સાથે પાચનક્રિયા સુધારવામાં, સારી ઊંઘ આવવામાં અને હળવી ખાંસી તેમજ ગળાની તકલીફમાં પણ રાહત આપતું હોવાનું માનવામાં આવે છે. મહુડાના ફૂલમાં કુદરતી શુગર, આયર્ન અને અન્ય પૌષ્ટિક તત્વો હોવાથી તેને કુપોષણ સામે ઉપયોગી આહાર તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. અનેક વિસ્તારોમાં આ સૂપને ઔષધીય પીણું તરીકે પણ પીવામાં આવે છે.
મહુડામાંથી સૂપ બનાવનાર નિરાલી રાઠવા ETV ભારત સાથે વાત કરતાં જણાવે છે કે, "આદિવાસી સમાજના લોકો માટે મહુડાનું વૃક્ષ પિતા સમાન એટલા માટે છે કે મહુડાના વૃક્ષ પર આવતા ફૂલ રોજગારી આપે છે, એ ઉપરાંત મહુડાના ફૂલમાંથી લાડુ, અથાણું, ચટણી, અને ભીંડીના બી સાથે મહુડાના ફૂલ શેકીને આદિવાસી સમાજના લોકો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, અને મહુડાનું સૂપ ગરમીમાં ઠંડક આપતું હોવાથી, હાલ મહુડામાંથી સૂપ બનાવ્યું છે, હવે મહુડા પર ડોળીના ફળ ઉતરી રહ્યા છે, જેમાંથી ડોળીનું તેલ કાઢી ખાધ્ય તેલ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને ડોળીના તેલને " ડોળિયુ" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મહુડામાં ઔષધીય ગુણો હોવાના કારણે આદિવાસી સમાજના લોકો આજે પણ ખોરાકમાં ઉપયોગ કરી રહ્યા છે."
એ ઉપરાંત મહુડાના ફૂલમાંથી અથાણું, ચટણી અને લાડુ જેવા વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થો પણ બનાવવામાં આવે છે અને લોકોના રોજિંદા ખોરાકમાં તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. તેથી માત્ર મહુડામાંથી દારૂ બનાવવામાં આવે છે એટલા કારણે મહુડાના વૃક્ષને બદનામ કરવું યોગ્ય નથી. મહુડો આદિવાસી જીવન, પરંપરા અને પૌષ્ટિક આહાર સાથે જોડાયેલું મહત્વપૂર્ણ વનઉત્પાદન છે.
