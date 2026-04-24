છોટાઉદેપુર: પીપલવાણી ગામ આજે પણ પ્રાથમિક સુવિધાઓથી વંચિત, લોકોએ કર્યો ચૂંટણીનો બહિષ્કાર
આઝાદીના દાયકાઓ બાદ પણ અહીં વિકાસના વાયદા માત્ર કાગળ પર જ સીમિત રહ્યા છે.
Published : April 24, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 2:55 PM IST
છોટાઉદેપુર : જિલ્લાના નસવાડી તાલુકાના નર્મદા નદીના કિનારે, અંતરિયાળ ડુંગરાળ વિસ્તારમાં આવેલું પીપલવાણી ગામ આજે પણ વિકાસની રાહ જોઈ રહ્યું છે. આઝાદીના દાયકાઓ બાદ પણ અહીં વિકાસના વાયદા માત્ર કાગળ પર જ સીમિત રહ્યા છે. રાજ્યના અનેક ગામોમાં "રોડ નહીં તો વોટ નહીં"ના સૂત્ર સાથે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
પીપલવાણી ગામના લોકો આજે પણ આશાના કિરણ સાથે ચાર કિલોમિટરના અંતરે આવેલા મતદાન મથક પર જવા કેટલાય ડુંગરા ચઢી ઉતરીને દરેક ચૂંટણીમાં મતદાન કરે છે. જોકે, આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે પણ આ ગામ સુધી કોઈ રાજકીય નેતા કે સરકારી અધિકારી પહોંચ્યા નથી.
નોંધનીય છે કે પીપલવાણી ગામમાં 700 લોકો વસવાટ કરે છે. પીપલવાણી ગામ છોટાઉદેપુરથી 90 KM અને નસવાડીથી 70 KM થાય છે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોઈ નેતા પણ ના આવ્યા
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પડઘમ વચ્ચે નેતાઓ મતદારોને રીઝવવા માટે ઘેરેઘેર જઈ રહ્યા છે, પરંતુ પીપલવાણી ગામ માટે આ બધું જાણે દૂરની વાત બની ગયું છે. નસવાડી તાલુકાના ડુંગરાળ વિસ્તારમાં આવેલું આ ગામ જાણે કે રાજકીય નકશામાંથી ગાયબ થઈ ગયું હોય એવું લાગે છે. રાજ્યના છેવાડે આવેલા આ ગામમાં અત્યાર સુધી કોઈ પણ પક્ષના નેતા કે અધિકારી પહોંચ્યા નથી.
વર્ષોથી ગામલોકો દરેક ચૂંટણીમાં પોતાની નૈતિક ફરજ સમજીને દરેક ચૂંટણીમાં મતદાન કરે છે, માત્ર એ આશા સાથે કે ક્યારેક તો કોઈ નેતા તેમની સમસ્યાઓ સાંભળશે. પરંતુ, આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ પણ અહીંયાના લોકો પાસે રોડ રસ્તા, આરોગ્ય જેવી બુનિયાદી સુવિધાના અભાવ વચ્ચે નિવાસ કરી રહ્યા છે.
પીપલવાણી ગામ સુધી પહોંચવું આજે પણ એક મોટો પડકાર છે. મુખ્ય માર્ગોથી ગામનું અંતર ફક્ત ત્રણ કિલોમીટર છે, પરંતુ આ અંતર ડુંગરાળ ઢોળાવ અને કાચા રસ્તાઓ પરથી પસાર થવું પડે છે. બે કિલોમીટર દૂર આવેલી શાળામાં જવા માટે બાળકોને રોજ પગપાળા જવું પડે છે.
પીપલવાણી ગામના આગેવાન ઈશાભાઈ ભીલએ ETV BHARAT સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "અમારુ ગામ નર્મદા નદીના કિનારે અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની સરહદે આવેલું છે, વર્ષોથી અમારા ગામમાં રોડ રસ્તાની સુવિધા નથી, કોઈ બીમાર પડે તો 108 એમ્બ્યુલન્સ 3 કિલોમીટર દૂર ઉભી રહે છે અને ઝોળીમાં ઉંચકીને 108 એમ્બ્યુલન્સ સુધી લઈ જવું પડે છે. ચોમાસામાં ગામના ચાર ફળિયા સંપર્ક વિહોણા બંને છે, આટલી મુશ્કેલી હોવા છતાં અમારા ગામનાં તમામ મતદારો દરેક ચૂંટણીમાં મતદાન કરે છે.
આ ચૂંટણીમાં અમારા ગામમાં કોઈ પાર્ટીના નેતા કે અધિકારીઓ આવ્યા નથી, અમારા ગામના લોકોમાં હજી પણ એક આશાનું કિરણ છે કે, કોઈ સારા નેતા ચૂંટાશે અને અને અમારા ગામનાં પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવે તેવી આશા સાથે અમે અમારી ફરજ સમજી મતદાન કરીયે છીએ પણ નેતાઓ એમણી ફરજ સમજી અમારા પ્રશ્નોનો ઉકેલ કરતાં નથી એનું અમોને દુઃખ છે."
ગામમાં કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે અથવા સગર્ભા મહિલાને હોસ્પિટલ લઈ જવાની જરૂર પડે, તો તેમને ઝોળીમાં ઉંચકી લઈ જવાની ફરજ પડે છે. આવી પરિસ્થિતિ ગામલોકો માટે રોજિંદી જિંદગીનો ભાગ બની ગઈ છે. ચોમાસામાં કોતરોમાં પાણી વહેતાં હોય ત્યારે ગામના ચાર ફળિયા સમ્પર્ક વિહોણાં બની જાય છે, ગામના બાળકો શાળાએ ગયાં હોય તો કોતરોમાં પાણી ઓસરી જાય ત્યાં સુધી રાહ જોઈને બેસી રહેવું પડે છે.
ગામલોકોની વ્યથા
ગામના લોકો વર્ષોથી તંત્ર અને નેતાઓ પાસે પાકા રસ્તાની માંગણી કરી રહ્યા છે. અનેક રજૂઆતો છતાં આજ સુધી કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. લોકોનું કહેવું છે કે ગામ સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ હોવાથી કોઈ નેતા કે અધિકારી અહીં આવવા તૈયાર નથી. પરિણામે પીપલવાણી ગામના લોકો મૂળભૂત સુવિધાઓથી વંચિત રહી ગયા છે અને જાણે જૂના જમાનામાં જીવન જીવી રહ્યા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
હવે પ્રશ્ન એ છે કે, શું આ વખતની ચૂંટણીમાં પીપલવાણી ગામના લોકોની આશા પૂર્ણ થશે? કે ફરી એકવાર વાયદાઓ જ મળશે?
ગામના લોકો આજે પણ એક પાકા રસ્તા અને વિકાસની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
