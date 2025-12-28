કોંગ્રેસની જન આક્રોશ યાત્રા છોટાઉદેપુર પહોંચી, અમિત ચાવડાના સરકાર પર પ્રહારો
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા તાલુકામાં પ્રવેશ કર્યો હતો, અને ઠેર ઠેર જન આક્રોશ યાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : December 28, 2025 at 6:32 PM IST
છોટાઉદેપુર : ગુજરાત કોંગ્રસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને વિધાનસભાના વિપક્ષ નેતા તુષાર ચૌધરીની આગેવાનીમાં 3જી ડિસેમ્બરના રોજ ડાકોર થી બીજા તબક્કામાં નીકળેલી જન આક્રોશ યાત્રા આજે આઠમા દિવસે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા તાલુકામાં પ્રવેશ કર્યો હતો, અને ઠેર ઠેર જન આક્રોશ યાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ યાત્રા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં બે દિવસ ફરશે.
આ આક્રોશ યાત્રા છોટાઉદેપુરમાં કઈ જગ્યાએ ફરશે
28 ડિસેમ્બરના રોજ સંખેડા તાલુકાના કાલી તલાવડી, ગામડી ચોકડી, સંખેડા, હાંડોદ ટીંબા, ભાટપુર, વાસણા ચોકડી, કલેડીયા ચોકડી, નસવાડી, પલાસની ચોકડી, વઘાચ, ભાખા, નલવાટ, ખરમડા, થડગામ, દેવત, મોટી સાંકળ, ચાપરીયા, કવાંટમાં ફરશે.
29 ડિસેમ્બરના રોજ ખાટીયાવાંટ, મણાવાંટ, પાનવડ, સિંગલા, પીપલેજ ચોકડી, પાધરવાડ, વરધી ચોકડી, તેજગઢ, ધંધોડા, છોટાઉદેપુર, ઝોઝ, ધોડીસામેલ, કુંડળ, સટૂન, ભીખાપુરા, ખાંડી ચોકડી, બાર, ડુંગરવાટ, જેતપુર, સિહોદ, સુસ્કાલ, જાંબુગામ, બોડેલી સુધી જન આક્રોશ યાત્રા ફરી જાંબુઘોડા થી પંચમહાલ જીલ્લામાં પ્રવેશ કરશે.
કોંગ્રસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા નસવાડીના લોકો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે કે, જિલ્લાના માર્ગોમાં ખાડા પડ્યા છે, તેનું રીપેરીંગ કરવામાં નથી આવતું, ભાજપાના મળતીયાઓ દ્વારા બેફામ ખનન કરી કરોડો રૂપિયા લૂંટાઈ રહ્યા છે. નસવાડી તાલુકામાં હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટના નામે આદિવાસીઓને બેઘર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
તેમણે આગળ કહ્યું, રાસાયણિક ખાતર મળતું નથી, કમોસમી વરસાદથી થયેલા નુકશાનનું પૂરતું વડતર મળ્યું નથી. કપાસના પાકને ટેકાનો ભાવ મળતો નથી, કાયદો અને વ્યવસ્થા કથળી છે. દારૂની બદીને લીધે યુવાધન બરબાદ થઇ રહ્યું છે, આદિવાસીઓને જળ જંગલ જમીન થી વંચિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેમ જણાવી સરકાર ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતાં.
