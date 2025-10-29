ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુરમાં 3 દિવસથી કમોસમી વરસાદ, ખેતીના પાકોને વ્યાપાક પ્રમાણમાં નુકશાન

છેલ્લા 3 દિવસથી છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ વરસતા ખેતીના પાકોને વ્યાપાક પ્રમાણમાં નુકશાન થયું છે.

ખેતીના પાકોને વ્યાપાક પ્રમાણમાં નુકશાન
ખેતીના પાકોને વ્યાપાક પ્રમાણમાં નુકશાન
Published : October 29, 2025 at 6:00 PM IST

છોટાઉદેપુર : હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ છેલ્લા 3 દિવસથી છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ વરસતા ખેતીના પાકોને વ્યાપાક પ્રમાણમાં નુકશાન થયું છે. છેલ્લા 3 દિવસથી ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતાં પાક પાણીમાં ડૂબી જવાથી દાણા ઉગી નીકળવા લાગ્યા છે. જેને લઇને ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાય ગયો છે.

છેલ્લા 3 દિવસથી છોટાઉદેપુર વરસાદ

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં છેલ્લા 3 દિવસથી રાત્રીના સમયે ધીમી ધારે વરસાદ વરસતા, ખેતીના પાકોને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકશાન થતાં ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ જતાં, ખેડૂતોને રાતે પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ચોમાસાની સીઝનમાં ભારે વરસાદ વરસતા મોટા ભાગના ખેડૂતો ડાંગરનું વાવેતર કર્યું હતું, અને સારો વરસાદ વરસતા, ડાંગરના પાકમાં ઉત્પાદન પણ ખુબ સારું થયું હતું.

ખેતીના પાકોને વ્યાપાક પ્રમાણમાં નુકશાન

ડાંગરનો પાક તૈયાર થતાં ખેડૂતો ડાંગરના પાકની લલણીના સમયે જ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી આખી રાત કમોસમી વરસાદ વરસતા ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતાં, ખેડૂતો ભરાયેલા પાણીમાં પાકને બહાર કાઢી રહ્યા છે. છેલ્લા 3 દિવસથી ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતાં પાક પાણીમાં ડૂબી જવાથી દાણા ઉગી નીકળવા લાગ્યા છે. જેને લઈને ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાય ગયો છે.

શિયાળુ વાવેતરને પણ નુકશાન

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ચોમાસામાં સતત વરસાદ વરસવાના કારણે વરાપ નહીં નીકળતા ઘણા ખેડૂતો ખેતરો ખેડી શક્યા નહીં, અને વાવેતર પણ કરી શક્યા નહીં. જેને લઇને ખેડૂતો ડાંગરની રોપણી કરી હતી, પણ જે ખેતરોમાં વાવણી નહીં કરી શક્યા એવા ખેતરો માં ખેડૂતો મકાઈ, તુવર, શાકભાજીના પાકોનું વાવેતર કરી દીધું હતું. તે બાદ કમોસમી વરસાદ વરસતા ઉપરથી વરસાદ પડવાના કારણે બિયારણ ધબડાઇ જવાના કારણે ખેડ ખર્ચ, બિયારણ ખર્ચ, માથે પડતાં ફરી વાવેતર કરવું પડે તેમ હોવાથી ખેડૂતોને ડબલ દેવું થાય તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.

કલેકટરે અસરગસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લીધી
કલેકટરે અસરગસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લીધી

સુખી ડેમમાંથી પાણી છોડાયું

સુખી ડેમના કમાન્ડ વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ વરસતા રુલ લેવલને જાળવવા ગેટ નંબર 5 ખોલી 522 ક્યુસેક જેટલું પાણી ભારજ નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. જેને લઈને ડુંગરવાંટ ગામ પાસે ભારજ નદીમાં બનાવવામાં આવતું ડાયવર્ઝન ધોવાઈ ગયું છે. સિહોદ પાસે જનતા દ્વારા બનાવવામાં આવેલું ડાયવર્ઝન બંધ થતાં નેશનલ હાઈવે નંબર 56 પરના વાહન વ્યવહારને 40 કિલોમીટર ના ફેરાનું ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે.

2 ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રને પત્ર લખ્યો

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 3 દિવસ વરસેલા કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને થયેલા વ્યાપક નુકશાનનો સર્વે હાથ ધરી ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવા ધારાસભ્ય અભેસિંહ તડવી અને રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવાએ મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રીને પત્ર લખી રજુઆત કરી છે.

ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રને પત્ર લખ્યો
ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રને પત્ર લખ્યો

હજી પણ જિલ્લામાં વરસાદી વાતાવરણ

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં છેલ્લા 4 દિવસથી વાદળ છાંયા વાતાવરણ વચ્ચે છૂટો છવાયો, કમોસમી વરસાદ વરસતા ખેડૂતો પોતાના પાકને બચાવવાના કામમાં જોતારાયા છે, અને હજી 30મી ઓક્ટોબર સુધી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.

ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રને પત્ર લખ્યો
ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રને પત્ર લખ્યો

જિલ્લા કલેકટરે અસરગસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લીધી

કમોસમી વરસાદથી છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ડાંગર અને સોયાબીન પાકને નુકસાન થયું છે. જિલ્લા કલેકટર ગાર્ગી જૈન દ્વારા વરસાદથી નુકસાન થયેલ ખેતરની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓએ ખેતરમાં ઉભા પાકને થયેલ નુકશાન અંગે ખેડૂતો સાથે સીધો સવાંદ કરી તેમની રજૂઆત સાંભળી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી બી એસ પંચાલ, મદદનીશ ખેતી નિયામક કૃણાલ પટેલ, તલાટી, ગ્રામસેવક અને ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

કલેકટરે અસરગસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લીધી
કલેકટરે અસરગસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લીધી

નોંધનીય છે કે આ વર્ષે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 22300 હેક્ટરમાં ડાંગર અને 23523 હેક્ટરમાં ખેડૂતો દ્વારા સોયાબીનનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.

