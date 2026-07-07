કલેક્ટર 'શિક્ષિકા', વિદ્યાર્થિનીઓમાં શિક્ષણની અનોખી જ્યોત પ્રગટાવે છે છોટાઉદેપુરના કલેક્ટર
છોટાઉદેપુરના કલેક્ટર છોટાઉદેપુરના કલેક્ટર 'કલેક્ટર ઈન ક્લાસરૂમ' નામની એવી પહેલ શરૂ કરી છે, જે આજે અનેક દીકરીઓના જીવનમાં આશાનું નવું કિરણ બની રહી છે.
Published : July 7, 2026 at 3:10 PM IST
છોટાઉદેપુર: સરકારી અધિકારીઓ સામાન્ય રીતે ઓફિસમાં ફાઇલો વચ્ચે જોવા મળે છે. પરંતુ છોટાઉદેપુરના જિલ્લા કલેક્ટર ગાર્ગી જૈન દર અઠવાડિયે ઓફિસમાંથી સીધા શાળાના ક્લાસરૂમમાં પહોંચે છે. અહીં તેઓ આદિવાસી દીકરીઓની વચ્ચે બેસીને તેમની વાતો સાંભળે છે, મનનો ડર દૂર કરે છે અને જીવનમાં મોટા સપના જોવાની પ્રેરણા આપે છે. 'કલેક્ટર ઇન ક્લાસરૂમ' નામની આ પહેલ આજે અનેક દીકરીઓના જીવનમાં આશાનું નવું કિરણ બની રહી છે.
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અંતરિયાળ આદિવાસી વિસ્તારોમાં દીકરીઓમાં શાળા છોડવાનો દર ચિંતાજનક હતો. આ સ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવવા જિલ્લા કલેક્ટર ગાર્ગી જૈને 'કલેક્ટર ઇન ક્લાસરૂમ' પહેલ શરૂ કરી. છેલ્લા એક વર્ષથી તેઓ દર અઠવાડિયે અલગ-અલગ શાળાઓની મુલાકાત લઈને વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરે છે. અહીં કોઈ ઔપચારિકતા નથી. કલેક્ટર પણ એક શિક્ષક અને માર્ગદર્શક બની જાય છે.
ગાર્ગી જૈન માત્ર પ્રેરણાદાયી ભાષણ આપતા નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીનીઓની વચ્ચે બેસીને તેમના પ્રશ્નો સાંભળે છે, પોતાના સંઘર્ષની સફર શેર કરે છે અને આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધવાની પ્રેરણા આપે છે. તેમનું સપનું સ્પષ્ટ છે—છોટાઉદેપુરની આદિવાસી દીકરીઓમાંથી ઓછામાં ઓછી પાંચ દીકરીઓ ભવિષ્યમાં IAS અધિકારી બને.
'કલેક્ટર ઇન ક્લાસરૂમ' પહેલની અસર હવે શાળાઓમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. વિદ્યાર્થીનીઓમાં આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે, ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રત્યેનો રસ વધ્યો છે અને શાળા છોડવાનો દર પણ ઘટ્યો હોવાનું જિલ્લા તંત્રનું કહેવું છે. શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીનીઓ પણ આ પહેલને પરિવર્તનકારી ગણાવી રહ્યા છે.
એક કલેક્ટર જ્યારે ફક્ત વહીવટ પૂરતા સીમિત ન રહીને ક્લાસરૂમમાં પહોંચે છે, ત્યારે તે માત્ર વિદ્યાર્થીઓને નહીં, પરંતુ તેમના સપનાઓને પણ નવી દિશા આપે છે. છોટાઉદેપુરનો'કલેક્ટર ઇન ક્લાસરૂમ' પ્રોજેક્ટ આજે સાબિત કરી રહ્યો છે કે યોગ્ય માર્ગદર્શન અને આત્મવિશ્વાસ મળે તો અંતરિયાળ આદિવાસી વિસ્તારની દીકરીઓ પણ દેશની સર્વોચ્ચ વહીવટી સેવામાં સ્થાન મેળવી શકે છે.