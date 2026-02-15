ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુર: સરકારી નોકરી છોડી નૃત્ય કલાની મંડળી બનાવી, આજે ગુજરાતની ઓળખ બન્યું ગેરૈયા નૃત્ય, સરકારે કર્યું સન્માન

છોટાઉદેપુર : જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના નાખલ ગામના રંગુભાઈ રાઠવા સરકારી નોકરી છોડીને નૃત્ય કલાની મંડળી પકડી, જેનાથી તેમણે એવોર્ડ સાથે સમગ્ર ભારતમાં એક નવી ઓળખ મળી, ચાલો વિગતે જાણીએ આ અહેવાલમાં કે રંગુની મહેનત કેવી રીતે રંગ લાવી.

વર્ષ 1975માં નાખલ ગામના લોકો ગેરૈયા મંડળીની શરૂઆત કરી

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના આંતરિયાળ વિસ્તારમાં આવેલા નાખલ ગામના વેચાનભાઈ રાઠવાની આગેવાનીમાં ગેરૈયા નૃત્ય મંડળીની રચના વર્ષ 1975માં થઇ, અને હોળીના ત્રીજા દિવસે ભરાતા કવાંટના ગેરના મેળામાં મોર પીંછ ઘેરૈયાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી મેળામાં સરિક થઇ ગેરૈયા નૃત્ય કર્યું હતું.

વર્ષ 1979માં રાજસ્થાનમાં નૃત્ય કરવાનું નિમંત્રણ મળ્યું

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા નાખલ ગામની નૃત્ય મંડળીના પ્રમુખ વેચાણભાઇ રાઠવાએ વર્ષ 1975માં ગેરૈયા નૃત્ય મંડળીની રચના કરી હતી અને કવાંટ ખાતે હોળીના ત્રીજા દિવસે યોજાતા ગેરના મેળામાં ગયા હતા, અને આ નૃત્ય મંડળીની લાક્ષણિક અદાઓના કારણે વર્ષ 1979માં રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં સ્વ. રાજીવ ગાંધીના હસ્તે શિલ્પગ્રામના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગમાં નૃત્ય કરવાનો મોકો મળ્યો હતો. એ બાદ નૃત્ય મંડળીના સભ્યોના ઉત્સાહમાં સંચાર થયો અને પ્રોફેશનલ નૃત્ય મંડળી બનાવી દેશના વિભિન્ન રાજ્યોમાં નૃત્ય મંડળીને આમંત્રણ આપવામાં આવતા નૃત્ય મંડલીના સભ્યો આજીવિકા મેળવતા થયાં.

વર્ષ 2005માં નૃત્ય મંડળીના સંચાલકનું અવસાન થતા રંગુ રાઠવાએ નૃત્ય મંડળીની કમાન સાંભળી

વર્ષ 2005માં મંડળીના પ્રમુખ અને ગામ પટેલ વેચાનભાઇનું અવસાન થતાં આ નૃત્ય મંડળી પણ મૃતપ્રાય બની, અને વર્ષ 2007માં રંગુભાઈ રાઠવાએ ગૃહપતિ તરીકેની નોકરી છોડી ફરીથી "નાકુંબાઈ દેવરૂપણ કલા મંડળ"નામની નૃત્ય મંડળી બનાવી કમાન સંભાળી અને નૃત્ય મંડળીમાં 21 સભ્યોને પિરામિડ બનાવી નૃત્ય કરવાની તાલીમ આપી, જે ગેરૈયા નૃત્યથી લોકોમાં આકર્ષણ થતાં, ગુજરાત રાજ્ય સહિત અન્ય રાજ્યોમાં પણ નૃત્ય મંડળીને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું, અને આજે અંદમાન, નિકોબાર, જમ્મુ કાશ્મીરથી કન્યા કુમારી સુધીના તમામ રાજ્યોમાં નૃત્ય મંડળીને કામ મળવા લાગતાં કલા-સંસ્કૃતિનું માધ્યમ રોજગારીનું માધ્યમ બન્યું છે. ભારત સરકારના સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય દ્વારા પણ આ મંડળીના નૃત્યકારો રોજગાર આપવામાં આવતાં, નૃત્ય મંડળીનો ઉત્સાહ વધ્યો છે, તો જિલ્લા કલેકટર પણ આ નૃત્ય મંડળીને પ્રમાણપત્ર આપી સન્માન કર્યું છે.

"અમારા વડીલ વેચાનભાઈ ઉભી કરેલી આ નૃત્ય મંડળી અમને વારસામાં મળી છે, વર્ષ 2005માં અમારા વડીલનું અવસાન થયું, અને મંડળીના સભ્યોનો ઉત્સાહ પણ ઓસરી ગયો વર્ષ 2007માં હું મારી સરકારી નોકરીમાંથી રાજીનામું આપી નૃત્ય મંડળીની કમાન સંભાળી ફરી જુસ્સા સાથે નૃત્ય મંડળીના સભ્યોને તાલીમ આપી અને અમે ગુજરાત રાજય સહીત અન્ય રાજ્યોમાં નૃત્યને ગુજરાતમાં એક ઓળખ બનાવી, આજે ગેરૈયા નૃત્ય મંડળીના 21 સભ્યો સંસસ્કૃતિના જતન સાથે રોજગારી પણ મેળવી સમાજમાં સન્માન પણ મેળવ્યું એ અમારા માટે ગૌરવની વાત છે." - રંગુ રાઠવા, સંચાલક, નૃત્યમંડળી

નૃત્ય કરતાં પહેલા, મંડળીના સભ્યો તેમના ઇષ્ટદેવની પુજા કરે છે

નૃત્ય મંડળીના સભ્યો, એક મંડળીની ઉપર બીજો અને બીજા ઉપર ત્રીજો પિરામિડ બનાવી નૃત્ય કરતા હોવાથી જોખમકારક પણ હોય છે, ત્યારે મંડલીના તમામ સભ્યો નૃત્ય કરતાં પહેલાં તેમની ઇષ્ટદેવી નાકુબાઇનું પૂજન અને સ્મરણ કરી નૃત્ય શરૂ કરતાં હોય છે, અને જોખમકારક નૃત્ય કરવાં છતાં તેમની આસ્થા, ઉમંગ અને ઉલ્લાસ સાથે સતત ત્રણ કલાક આ રીતે નૃત્ય કરતાં હોય છે.

નૃત્ય મંડળી વર્ષ 2025-26માં એવોર્ડ સન્માનિત થઇ

આ ગેરૈયા નૃત્ય મંડળીને ભારત સરકારના સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય સન્માનિત કરવામાં આવી અને જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા પણ તેમને સન્માનિત કરી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું , અને આજે આ નૃત્ય મંડળી ભારત દેશના તમામ રાજ્યોમાં નૃત્ય કરી નૃત્ય મંડળીના સભ્યો આજીવિકા મેળવી રહ્યા છે.

