ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુર: કવાંટમાં વિશ્વવિખ્યાત 'ગેરનો મેળો' જામ્યો, આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનો અનોખો ઉત્સવ

આ ગેર મેળો માત્ર મેળો નથી, પરંતુ આદિવાસી સમાજની એકતા, સહકાર અને સામૂહિક જીવનશૈલીનું જીવંત પ્રતિબિંબ છે.

કવાંટમાં વિશ્વવિખ્યાત 'ગેરનો મેળો'
કવાંટમાં વિશ્વવિખ્યાત 'ગેરનો મેળો' (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

છોટાઉદેપુર : જિલ્લાના કવાંટ તાલુકામાં દર વર્ષે હોળી પર્વના અવસરે યોજાતો ગેર મેળો આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનો અનોખો ઉત્સવ ગણાય છે. આ ગેર મેળો માત્ર મેળો નથી, પરંતુ આદિવાસી સમાજની એકતા, સહકાર અને સામૂહિક જીવનશૈલીનું જીવંત પ્રતિબિંબ છે.

'ગેર શબ્દ'ની ઉત્પતિ

'ગેર' શબ્દનો અર્થ થાય છે, ભેગા થવું અને ભેગું કરવું. ગેર મેળા દરમિયાન ગામના યુવાનો ગેરૈયા બની પરંપરાગત વેશભૂષા ધારણ કરે છે. ગેરૈયાઓ માથા પર મોરપીંછનો મુગટ પહેરી, હાથમાં પરંપરાગત સાધનો લઈ અને ઢોલની થાપ સાથે સંગઠિત રીતે નૃત્ય કરતા ગામમાં ઘરે ઘરે ફરી રહ્યા હોય છે. આ દૃશ્ય આદિવાસી સંસ્કૃતિની અનોખી ઓળખ રજૂ કરે છે.

કવાંટમાં વિશ્વવિખ્યાત 'ગેરનો મેળો' (ETV Bharat Gujarat)

ઘેરૈયા કેમ ઉઘરાવે છે ગેર?

ગેરૈયાઓ ગામના દરેક ઘરે જઈને ચપટી-ચપટી અનાજ અને એક એક પૈસો ગેર એકત્ર કરે છે. આ રીતે પાંચ દિવસ સુધી અનાજ ભેગું કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ભેગું કરેલું અનાજ સરખા હિસ્સામાં વહેંચવામાં આવે છે. આ પરંપરા સમાજમાં સમાનતા, સહકાર અને સંપથી હળી-મળીને રહેવાની મૂલ્યોને મજબૂત બનાવે છે.

ગેરનો મેળો
ગેરનો મેળો (ETV Bharat Gujarat)

"ગેરના મેળાને જોવા વિદેશી લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં આવતાં હોય છે, ફ્રેન્ચથી આવેલા ઇંગ્લિશ નામના મહિલા પત્રકાર સાથે ETV ભારત વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "આદિવાસીઓની સંસ્કૃતિ ખૂબ અદભુત છે, ઘેરૈયા મોરપીછનો મુગટ અને કમરની લચક થી ઘુઘરા વગાડવાની કલા આકર્ષણ જમાવે છે, ઈન્ડિયાની સંસ્કૃતિ જોઈ ગર્વ અનુભવુ છું "

ગેરનો મેળો
ગેરનો મેળો (ETV Bharat Gujarat)

ગેરના મેળાનો હેરિટેજ યાદીમાં સમાવેશ

કવાંટનો ગેર મેળો માત્ર પરંપરા જ નહીં, પરંતુ આદિવાસી સમાજની એકતા, સામૂહિકતા અને સંસ્કૃતિનું જીવંત પ્રતિક છે, જેને જોવા માટે દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે છે. અને આ મેળો સદીઓ જૂનો હોય જેણે લઈને ભારત સરકારના સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય ની હેરિટેજ યાદીમાં સમાવેશ કરાયો છે, તો આ વર્ષ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ‘કવાંટ ગેર મેળા’ પર આધારિત ટપાલ ટિકિટ અને વિશેષ કવરનું અનાવરણ કર્યું.

"અમારા આદિવાસી સમાજમાં મહુડાની સીઝન દરમિયાન મહુડા પડે છે, ત્યારે દરરોજ મહુડા નહીં વીણતાં એક સામટા વીણે તેને ગેર કહેવામાં આવે છે, એટલે ગેર શબ્દનો અર્થ ભેગું કરવું ભેગાં મળવું તેવું માનવામાં આવે છે. ઘેરૈયા ધાર્મિક આસ્થા સાથે પાંચ દિવસ માટે ઘેરૈયાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. જેમાં પુરુષને ઘેરૈયા તરીકે ઓળખવામા આવે છે.

જ્યારે પુરુષ સ્ત્રીનું સ્વરૂપ ધારણ કરે તેને ઘેરાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને કાળી મેષ ધારણ કરે તેને કાની મીની કહેવામાં આવે છે. આ ઘેરૈયાની ટીમ દરેક ઘરે નાચગાન કરી એક મૂઠી ધાન, કે એક બે ટકો પૈસા માંગે છે, અને આ ઘેરૈયાની ટીમ જેના ઘરે આવે તેને શુભ આગમન થયું તેમ માનવામાં આવે છે. આમ આદિવાસી સમાજ 15 દિવસ સુધી નાચગાન કરી પ્રકૃતિના શરણે જઈ ને પ્રકૃતિનો આભાર વ્યક્ત કરે છે." - શનાભાઈ રાઠવા, સામાજિક કાર્યકર્તા

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ ખાતે દર વર્ષે યોજાતો પ્રસિદ્ધ આદિવાસી સાંસ્કૃતિક ઉત્સવ ‘કવાંટ ગેર મેળા’ પર જારી ટપાલ ટિકિટથી ગુજરાતની સમૃદ્ધ આદિવાસી પરંપરાઓ અને સાંસ્કૃતિક વારસાને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલુંમુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે “કવાંટ ગેર મેળા”ની સાંસ્કૃતિક મહત્તાને ઉજાગર કરતી ટપાલ ટિકિટ અને વિશેષ કવરની પ્રથમ પ્રતનું ગાંધીનગરમાં અનાવરણ કર્યું હતું.

આ પણ વાંચો...

  1. વલસાડ: આદિવાસી વિસ્તારમાં હોળી પર્વનો અનોખો 'ભુરકુંડે' હાટ બજાર, પરંપરા અને આસ્થાનો મહામેળો
  2. દાહોદમાં આદિવાસી સંસ્કૃતિ ઉજાગર કરતો 'ઢોલ મેળો', 200 ઢોલિઓએ ભાગ લીધો

TAGGED:

CHHOTA UDEPUR TRIBAL FESTIVAL
KWANT WORLD FAMOUS GER FAIR
KWANT TRIBAL COMMUNITY
CHHOTA UDEPUR NEWS
KWANT GER FAIR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.