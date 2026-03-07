છોટાઉદેપુર: કવાંટમાં વિશ્વવિખ્યાત 'ગેરનો મેળો' જામ્યો, આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનો અનોખો ઉત્સવ
આ ગેર મેળો માત્ર મેળો નથી, પરંતુ આદિવાસી સમાજની એકતા, સહકાર અને સામૂહિક જીવનશૈલીનું જીવંત પ્રતિબિંબ છે.
Published : March 7, 2026 at 1:58 PM IST
છોટાઉદેપુર : જિલ્લાના કવાંટ તાલુકામાં દર વર્ષે હોળી પર્વના અવસરે યોજાતો ગેર મેળો આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનો અનોખો ઉત્સવ ગણાય છે. આ ગેર મેળો માત્ર મેળો નથી, પરંતુ આદિવાસી સમાજની એકતા, સહકાર અને સામૂહિક જીવનશૈલીનું જીવંત પ્રતિબિંબ છે.
'ગેર શબ્દ'ની ઉત્પતિ
'ગેર' શબ્દનો અર્થ થાય છે, ભેગા થવું અને ભેગું કરવું. ગેર મેળા દરમિયાન ગામના યુવાનો ગેરૈયા બની પરંપરાગત વેશભૂષા ધારણ કરે છે. ગેરૈયાઓ માથા પર મોરપીંછનો મુગટ પહેરી, હાથમાં પરંપરાગત સાધનો લઈ અને ઢોલની થાપ સાથે સંગઠિત રીતે નૃત્ય કરતા ગામમાં ઘરે ઘરે ફરી રહ્યા હોય છે. આ દૃશ્ય આદિવાસી સંસ્કૃતિની અનોખી ઓળખ રજૂ કરે છે.
ઘેરૈયા કેમ ઉઘરાવે છે ગેર?
ગેરૈયાઓ ગામના દરેક ઘરે જઈને ચપટી-ચપટી અનાજ અને એક એક પૈસો ગેર એકત્ર કરે છે. આ રીતે પાંચ દિવસ સુધી અનાજ ભેગું કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ભેગું કરેલું અનાજ સરખા હિસ્સામાં વહેંચવામાં આવે છે. આ પરંપરા સમાજમાં સમાનતા, સહકાર અને સંપથી હળી-મળીને રહેવાની મૂલ્યોને મજબૂત બનાવે છે.
"ગેરના મેળાને જોવા વિદેશી લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં આવતાં હોય છે, ફ્રેન્ચથી આવેલા ઇંગ્લિશ નામના મહિલા પત્રકાર સાથે ETV ભારત વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "આદિવાસીઓની સંસ્કૃતિ ખૂબ અદભુત છે, ઘેરૈયા મોરપીછનો મુગટ અને કમરની લચક થી ઘુઘરા વગાડવાની કલા આકર્ષણ જમાવે છે, ઈન્ડિયાની સંસ્કૃતિ જોઈ ગર્વ અનુભવુ છું "
ગેરના મેળાનો હેરિટેજ યાદીમાં સમાવેશ
કવાંટનો ગેર મેળો માત્ર પરંપરા જ નહીં, પરંતુ આદિવાસી સમાજની એકતા, સામૂહિકતા અને સંસ્કૃતિનું જીવંત પ્રતિક છે, જેને જોવા માટે દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે છે. અને આ મેળો સદીઓ જૂનો હોય જેણે લઈને ભારત સરકારના સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય ની હેરિટેજ યાદીમાં સમાવેશ કરાયો છે, તો આ વર્ષ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ‘કવાંટ ગેર મેળા’ પર આધારિત ટપાલ ટિકિટ અને વિશેષ કવરનું અનાવરણ કર્યું.
“કવાંટ ગેર મેળા”ની સાંસ્કૃતિક મહત્તાને ઉજાગર કરતી ટપાલ ટિકિટ અને વિશેષ કવરની પ્રથમ પ્રતનું ગાંધીનગરમાં અનાવરણ કર્યું.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) March 5, 2026
રાજ્યની સમૃદ્ધ આદિવાસી પરંપરાઓ અને સાંસ્કૃતિક ધરોહરને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવવાની દિશામાં આ પહેલ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે.
રાજ્યની… pic.twitter.com/XTxxB804wI
"અમારા આદિવાસી સમાજમાં મહુડાની સીઝન દરમિયાન મહુડા પડે છે, ત્યારે દરરોજ મહુડા નહીં વીણતાં એક સામટા વીણે તેને ગેર કહેવામાં આવે છે, એટલે ગેર શબ્દનો અર્થ ભેગું કરવું ભેગાં મળવું તેવું માનવામાં આવે છે. ઘેરૈયા ધાર્મિક આસ્થા સાથે પાંચ દિવસ માટે ઘેરૈયાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. જેમાં પુરુષને ઘેરૈયા તરીકે ઓળખવામા આવે છે.
જ્યારે પુરુષ સ્ત્રીનું સ્વરૂપ ધારણ કરે તેને ઘેરાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને કાળી મેષ ધારણ કરે તેને કાની મીની કહેવામાં આવે છે. આ ઘેરૈયાની ટીમ દરેક ઘરે નાચગાન કરી એક મૂઠી ધાન, કે એક બે ટકો પૈસા માંગે છે, અને આ ઘેરૈયાની ટીમ જેના ઘરે આવે તેને શુભ આગમન થયું તેમ માનવામાં આવે છે. આમ આદિવાસી સમાજ 15 દિવસ સુધી નાચગાન કરી પ્રકૃતિના શરણે જઈ ને પ્રકૃતિનો આભાર વ્યક્ત કરે છે." - શનાભાઈ રાઠવા, સામાજિક કાર્યકર્તા
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ ખાતે દર વર્ષે યોજાતો પ્રસિદ્ધ આદિવાસી સાંસ્કૃતિક ઉત્સવ ‘કવાંટ ગેર મેળા’ પર જારી ટપાલ ટિકિટથી ગુજરાતની સમૃદ્ધ આદિવાસી પરંપરાઓ અને સાંસ્કૃતિક વારસાને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલુંમુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે “કવાંટ ગેર મેળા”ની સાંસ્કૃતિક મહત્તાને ઉજાગર કરતી ટપાલ ટિકિટ અને વિશેષ કવરની પ્રથમ પ્રતનું ગાંધીનગરમાં અનાવરણ કર્યું હતું.
આ પણ વાંચો...