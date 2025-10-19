ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુરના ક્લે માટીના વાસણોની પરંપરા 50 ઘરોએ ટકાવી રાખી, રાજીવ ગાંધીના લગ્નમાં પણ આ વાસણો ભેટ અપાયા હતા

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અંબાલા ગામમાં ક્લે માટીના વાસણો બનાવતા 50 જેટલાં પરિવારો બાપ-દાદાના વખતની પરંપરાગત હસ્ત કલા દ્વારા માટીમાંથી ખોરાક રાંધવાના વાસણો બનાવે છે.

ક્લે માટીમાંથી વાસણો બનાવવાની પરંપરા
ક્લે માટીમાંથી વાસણો બનાવવાની પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 19, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અંબાલા ગામના ધાણુંક સમુદાઈની હસ્તકલાના કરીગરો બાપ દાદાની પાસેથી શીખેલી ક્લે માટીના વાસણો બનાવી તેનું વેચાણ કરી આજીવિકા મેળવતા હતા. પરંતુ સમયના બદલાવ સાથે ક્લે માટીના વાસણોનું સ્થાન એલ્યુમિનિયમ, સ્ટીલ, અને કાચના વાસણોએ લઈ લેતા અંબાલા ગામના 50 જેટલાં હસ્ત કલાના કારીગરોના ક્લે માટીના વાસણોની માંગમાં ઘટાડો થતાં બેકાર બન્યા હતા. પરંતુ વડા પ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના લોકલ ફોર વોકલ, ઘર-ઘર સ્વદેશી, હર-ઘર સ્વદેશીના અભિગમને લોકોએ અપનાવતા ક્લે માટીના વાસણોની ગુજરાતમાં જ નહીં પરંતુ મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્રમાં પણ માંગમાં વધારો થતાં ફરી ક્લે માટીના વાસણોની માંગમાં વધારો થતાં, 50 જેટલાં પરિવારોને રોજગારી પ્રાપ્ત થવા લાગી છે.

ગામમાં 50 જેટલાં પરિવારોએ ક્લે માટીના વાસણોની હસ્તકલા જાળવી રાખી
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અંબાલા ગામમાં ક્લે માટીના વાસણો બનાવતા 50 જેટલાં પરિવારો બાપ-દાદાના વખતની પરંપરાગત હસ્ત કલા દ્વારા માટીમાંથી ખોરાક રાંધવાના વાસણો બનાવે છે. માટીના વાસણો બનાવી છાંયડામાં સુકવી પથ્થર વડે આકાર આપી ભઠ્ઠીમાં પકવી ગરમ વાસણો પર લાખનું કોટિંગ કરી, બજારોમાં તેનું વેચાણ કરી વર્ષોથી આજીવિકા મેળવતા હતા. પરંતુ સમયના બદલાવ સાથે માટીના વાસણોની જગ્યા એલ્યુમિનિયમ અને સ્ટીલે લઈ લેતા ક્લે માટીના વાસણોની માંગમાં ઘટાડો થયો હતો. બે વર્ષથી ક્લે માટીના વાસણો બનાવતા 50 જેટલાં પરિવારો બેકાર બન્યા હતા. પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના લોકલ ફોર વોકલ, સ્વદેશી અપનાવોના અભિગમને લોકો અનુસરતા લોકો ક્લે માટીના વાસણો અપનાવ્યા અને ક્લે માટીના વાસણોમાં રાંધેલા ખોરાકનો સ્વાદ અને આરોગ્ય પ્રદ હોવાના અનુભવ થતાં હવે અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, સહિત મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, અને મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યોમાં પણ ક્લે માટીના વાસણોની માંગ વર્તાઈ રહી છે.

ક્લે માટીમાંથી વાસણો બનાવવાની પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)

આદિવાસી સમુદાયમાં દિવાળીમાં ક્લે માટીના વાસણો બદલવાની પરંપરા
દિવાળીના તહેવારોમાં આદિવાસી સમુદાયમાં ક્લે માટીના જુના વાસણોને નવા વર્ષમાં નવા વાસણો બદલવાની પરંપરા મુજબ દિવાળીએ ક્લે માટીના નવા વાસણો ખરીદવામાં આવતા હોય છે. જેને લઈને અંબાલા ગામના ધાણૂંક સમુદાયના લોકો ક્લે માટીના વાસણો બનાવવાના કામમાં જોતરાયા છે.

સ્વ. રાજીવ ગાંધીના લગ્નમાં અંબાલા ગામના ક્લે માટીના વાસણો ભેટ ધરાયા હતા
અંબાલા ગામના ક્લે માટીના વાસણોની હસ્ત કલામાં પારંગત એવા રડતિયાભાઈ ધાંણુકના પિતા પાસેથી પૂર્વ પ્રધાન મંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીએ રાજીવ ગાંધીના લગ્નમાં ક્લે માટીના વાસણો મંગાવી રાજીવ ગાંધીને લગ્નમાં ભેટ ધરી હતી.

ક્લે માટીમાંથી વાસણો બનાવવાની પરંપરા
ક્લે માટીમાંથી વાસણો બનાવવાની પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)

માટીની બોટલમાં મહુડાનો દારૂ ભરવામાં આવે છે
અંબાલા ગામના ધાણુક ફળીયામાં માટી કામ સાથે જોડાયેલા રડતિયા ભાઈએ પોતાના પિતા પાસેથી આ ક્લે માટીના વાસણો બનાવવાની કલા શીખી છે, અને તેમાં કાચબા જેવી માટીની બોટલ બનવવામાં આવે છે. જે બોટલમાં મહુડાનો દારૂ ભરવાની પરંપરા જોડાયેલી છે. આ બોટલમાં મહુડાનો દારૂ ભરી મુકવામાં આવે છે. જેમ જેમ દારૂ જૂનો થાય તેમ તેમ ગુણવતા યુક્ત બને છે, અને પહેલાના જમાનામાં મહુડાનો દારૂ પકડાયના જાય તે માટે મહુડાનો દારૂ ભરેલી બોટલને જમીનમાં દાટી દેવામાં આવતી, અને જમીનમાં બોટલ ભરેલો દારૂ સ્વાદિષ્ઠ બને તેવી માન્યતાને લઇ આજે પણ આદિવાસી સમુદાઈના લોકો 500 થી 2000 રૂપિયા ખર્ચી બોટલ બનાવવાનો ઓર્ડર આપે છે.

