છોટાઉદેપુરઃ બાળકીના અપહરણ કેસનો આરોપી અમદાવાદમાં ઓળખ છુપાવી કરતો હતો મજૂરી કામ, પોલીસે આ રીતે ઝડપી પાડ્યો
છોટાઉદેપુરમાં બાળકીના અપહરણ કેસમાં આરોપી અમદાવાદથી ઝડપાયો
Published : October 29, 2026 at 9:53 AM IST
છોટાઉદેપુર: જિલ્લામાં પાંચ વર્ષની બાળકીના અપહરણ કેસમાં ફરાર આરોપીને પોલીસે અમદાવાદથી ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી સામે અગાઉ 14 વર્ષની સગીરાના દુષ્કર્મનો ગુનો પણ નોંધાયેલો છે. બોડેલી રેલવે સ્ટેશન પરથી બાળકી મળી આવ્યા બાદ, પોલીસે તપાસ તેજ કરી આરોપીને સાત દિવસમાં ઝડપી પાડ્યો છે.
છોટાઉદેપુર જિલ્લાના રંગપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પાંચ વર્ષની બાળકીના અપહરણની ઘટના સામે આવી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ગત 19 ઓક્ટોબરના રોજ નાની ટીટોડ ગામના નાશિક રાઠવા નામના યુવક સામે બાળકીના અપહરણની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. 20 ઓક્ટોબરના રોજ આરોપી બાળકી સાથે બોડેલી રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો. જોકે, પોલીસની હિલચાલ જણાતાં તે બાળકીને ત્યાં છોડીને ફરાર થઈ ગયો હતો.
દરમિયાન, વડોદરા રેલવે વિભાગની પોલીસને શંકા જતાં બોડેલી પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. બોડેલી પોલીસે બાળકીનો કબજો મેળવી તપાસ હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ પરિવારજનોને બોલાવી ઓળખની ખાતરી કરીને બાળકીનો કબજો તેમને સોંપવામાં આવ્યો હતો.
આ કેસની તપાસ દરમિયાન આરોપી સામે અગાઉ નોંધાયેલા અન્ય એક ગંભીર ગુનાની વિગતો પણ સામે આવી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ગત 14 ઓક્ટોબરના રોજ આરોપી સામે 14 વર્ષીય સગીરાની સાથે દુષ્કર્મનો ગુનો બોડેલી ખાતે નોંધાયો હતો. આ કેસમાં પણ પોલીસ આરોપીની શોધખોળ કરી રહી હતી.
આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોની મદદ લીધી હતી. તપાસ દરમિયાન આરોપી પોતાની ઓળખ છુપાવી અમદાવાદમાં મજૂરી કરતો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. બાતમીના આધારે રંગપુર પોલીસે કાર્યવાહી કરીને 27 ઓક્ટોબરના રોજ આરોપીને અમદાવાદથી ઝડપી પાડ્યો હતો.
આમ, બોડેલી રેલવે સ્ટેશન પરથી મળી આવેલી પાંચ વર્ષની બાળકીના અપહરણ કેસમાં પોલીસે સાત દિવસમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી સામે નોંધાયેલા બંને ગુનાઓમાં હાલ પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચોઃ
ગુજરાતમાં હવે માવઠાની આગાહી, સૌરાષ્ટ્ર-દક્ષિણ ગુજરાતના આ જિલ્લામાં 3 દિવસ વરસાદની શક્યતા
વડોદરા: એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના મોતથી ચકચાર, માતાએ પુત્ર અને પુત્રી સાથે જીવન ટુંકાવ્યું