“રોડ નહીં તો વોટ નહીં” ના સૂત્ર સાથે ગ્રામજનો તંત્ર સામે ઉગ્ર વિરોધ, ચૂંટણી બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી
Published : April 24, 2026 at 9:24 AM IST
છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ વચ્ચે નસવાડી તાલુકાના તણખલા ગામમાં મતદારોમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. મૂળભૂત સુવિધાઓના અભાવે ગામના એક વિસ્તારમાં રહેનારા લોકોએ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. “રોડ નહીં તો વોટ નહીં” ના સૂત્ર સાથે ગ્રામજનો તંત્ર સામે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે.
માહિતી અનુસાર, તણખલા ગામના આ વિસ્તારમાં આજદિન સુધી યોગ્ય માર્ગ સુવિધાનો અભાવ છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ખાનગી બિલ્ડરો દ્વારા મકાનોના નિર્માણ દરમિયાન મુખ્ય માર્ગ અવરોધાઈ ગયો છે, જેના કારણે વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને દૈનિક અવરજવરમાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હાલની સ્થિતિમાં મુખ્ય માર્ગ સુધી પહોંચવા માટે લોકોને લાંબો ચક્કર લગાવવો પડે છે.
તે ઉપરાંત વિસ્તારમાં પાકા રસ્તાઓનો પણ અભાવ છે. કાચા માર્ગને કારણે ખાસ કરીને ચોમાસા દરમિયાન પરિસ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની જાય છે. કાદવ અને પાણી ભરાઈ જતાં લોકો માટે ઘર બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ બને છે. ગ્રામજનોએ અનેકવાર તંત્ર અને સ્થાનિક લોકપ્રતિનિધિઓ સમક્ષ રજૂઆત કરી હોવા છતાં હજુ સુધી કોઈ ઠોસ પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી.
આ પરિસ્થિતિને લઈને લોકોમાં ભારે અસંતોષ વ્યાપી ગયો છે. તંત્રને જાગૃત કરવા માટે હવે ગ્રામજનોએ “રોડ નહીં તો વોટ નહીં” નો નારો આપ્યો છે અને કોઈપણ રાજકીય પક્ષને તેમના વિસ્તારમાં પ્રવેશ ન આપવા ચેતવણી આપી છે. નોંધનીય છે કે રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ મૂળભૂત સુવિધાઓના અભાવે આવા વિરોધના સ્વર ઉઠ્યા છે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે મતદારોના આ બહિષ્કારના એલાનથી તંત્ર અને રાજકીય નેતાઓ કેટલા સક્રિય બને છે અને શું લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી આ સમસ્યાનો કોઈ સ્થાયી ઉકેલ આવશે કે નહીં.
આ પણ વાંચો: