ETV Bharat / state

છોટાઉદેપુર: બોડેલી નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં છ ઉમેદવારો થયાં બિનહરીફ

બિન હરીફ થયેલા 6 ઉમેદવારો સાથે ભાજપાના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં બોડેલીના અલીપુરા ચોકડી પાસે આતસબાજી સાથે જશ્નનો માહોલ મનાવ્યો હતો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 9:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી નગરપાલિકાના કુલ સાત વોર્ડ માટે 28 ની બેઠકો માં 69 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય ઠર્યા, જેમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના 6 ઉમેદવારો બિનહરીફ થયાં છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લાની નવરચિત બોડેલી નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાય એ પહેલાં જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના છ ઉમેદવારો બિન હરીફ થયાં છે. બોડેલી નગરપાલિકાના સાત વોર્ડમાં કુલ 69 ફોર્મ માન્ય ઠર્યા હતાં, જેમાંથી વોર્ડ નંબર 2 માં ભાજપાના ઉમેદવાર ગંગાબેન વિઠ્ઠલભાઈ રાઠવા, વોર્ડ નંબર 7માં સલમાબેન મન્સૂરી અને વોર્ડ નંબર 5 માં ભાજપાના ચારે ચાર ઉમેદવારો બિન હરીફ થતાં કુલ 6 સભ્યો બિન હરીફ થયાં છે.

બિન હરીફ થયેલા સાત ઉમેદવારો સાથે ભાજપાના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં બોડેલીના અલીપુરા ચોકડી પાસે આતસબાજી સાથે જશ્નનો માહોલ મનાવ્યો હતો. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ઉમેશ રાઠવા અને છોટાઉદેપુર સાંસદ જસુ ભાઈ રાઠવા જીતની ખુશીમાં સામેલ થઈ જીતેલા ઉમેદવારોનું મોઢું મીઠું કરાવ્યું હતું અને નવરચિત બોડેલીની નગર પાલિકાની ચૂંટણીમાં જીતની શરૂઆત કરતા ઉમેદવારોને શુભકામના પાઠવી હતી.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છેકે સાત વોર્ડ માં કુલ 83 ફોર્મ ભરાયા હતા, જેમાં થી 10 ફોર્મ રદ થયાં હતાં, જેમાંથી આજે ચાર ફોર્મ પરત ખેંચતા 69 ફોર્મ માન્ય ઠર્યા હતાં, જેમાંથી 6 સભ્યો બિનહરીફ થતાં હવે 63 ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતર્યા છે. વોર્ડ નંબર પાંચમાં ચારે ચાર ઉમેદવારો બિનહરીફ થતાં હવે સાત વોર્ડ પૈકી છ વોર્ડમાં જ નગર પાલિકાની ચૂંટણી યોજશે.

TAGGED:

SIX CANDIDATES ELECTED UNOPPOSED
CHHOTA UDAIPUR
BODELI MUNICIPALITY
CHHOTA UDAIPUR ELECTIONS
BODELI MUNICIPALITY ELECTIONS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.