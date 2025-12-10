છોટાઉદેપુર: બોડેલી ઢોકળીયા પબ્લિક હોસ્પિટલમાં કૌભાંડ, ભાજપ નેતા સહિત ટ્રસ્ટીઓ સામે ફરિયાદ દાખલ
છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા ગણાતા કંચન પટેલના એક પછી એક કૌભાંડો બહાર આવી રહ્યા છે.
છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી ખાતે રજવાડી શાસન વખતે બનાવવામાં આવેલી બોડેલી ઢોકળીયા પબ્લિક હોસ્પિટલના પ્રમુખ અને અન્ય ચાર લોકો સામે નકલી દસ્તાવેજો બનાવવાના ગુન્હામાં બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
ભાજપા નેતા સામે નોંધાઈ ફરિયાદ
છોટાઉદેપુર જિલ્લા ચેરીટી કમિશ્નર દરવર્ષે હિસાબો અને સંસ્થાઓનું ચેકીંગ કરે છે, પરંતુ તેઓએ પણ ગંભીર બેદરકારી રાખી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અનેક યોજનાઓમાં આ સંસ્થાને ગ્રાન્ટ આપે છે તેઓએ પણ કાળજી ના લીધી. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા ગણાતા કંચન પટેલના એક પછી એક કૌભાંડો બહાર આવી રહ્યા છે.
બોડેલી ઢોકલીયા પબ્લિક હોસ્પિટલના પ્રમુખ, મંત્રી અને ટ્રસ્ટીઓ વિરુદ્ધ બોડેલી પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાયો
બોડેલી પબ્લિક હોસ્પિટલના પ્રમુખ, માજી સરપંચ અને ભાજપના દિગ્ગજ નેતા છે. અગાઉ પણ ભક્ત ઇંગલિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં બોગસ દસ્તાવેજો બનાવવા બાબતે પણ ફરિયાદ થઈ હતી. હાલ ફરિયાદ નોંધાતા ફરાર અગાઉ પણ ત્રણ મહિના ફરાર થઈ ગયા હતા. તેઓ કરોડો રૂપિયાની સંપતિ ધરાવતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. તેઓના પરિવારના લોકો અમેરિકાનું નાગરિત્વ પણ ધરાવે છે. સંસ્થાઓમાં દબદબો મેળવનાર કંચન પટેલનો આખરે ભાંડો ફૂટ્યો છે
મૃત ટ્રસ્ટીઓના નામે પણ સહીઓ
બોડેલી ઢોકળીયા પબ્લિક હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા મૃત પામેલા વ્યક્તિઓને ટ્રસ્ટી તરીકે વર્ષો સુધી ચાલુ રાખી ગુનો આચર્યો છે. એક ટ્રસ્ટી દેશનું નાગરિકત્વ છોડ્યું હોવા છતાં ટ્રસ્ટી તરીકે ચાલુ રાખી ખોટા ઠરાવો કર્યા હોવાના પણ આરોપ છે. મૃત ટ્રસ્ટીઓના નામની ખોટી સહીઓ કરી ઠરાવોને ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી ગુનો આચરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
હોસ્પિટલમાં ખરીદવામાં આવતી દવાઓ તેમજ મશીનરી, સ્ટાફના પગારમાં ચેડા, ટ્રસ્ટની જમીનોનું ગેરકાયદે વેચાણ અને ભાડાઓ વગેરેના ઠરાવોમાં ખોટી સહીઓ કરી મોટા પ્રમાણમાં નાણાની ઉચાપત કરી ભારત સરકાર સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યાની ફરિયાદ નોંધાઇ છે.
કોના સામે નોંધાઈ ફરિયાદ
1, કંચનભાઈ મણિલાલ પટેલ
2, રજનીકાંતભાઈ રસિકભાઈ ગાંધી
3, ઈશ્વરભાઈ મણિભાઈ ઠક્કર
4, બાબુલાલ ચીમનલાલ પટેલ
5, શાંતિલાલ ત્રિકમભાઈ પટેલ
સમગ્ર મામલે બોડેલી પોલીસે ગુન્હો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
આવા કૌભાંડી અને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવા જોઈએ. લોકોના આરોગ્ય મંદિરમાં પણ સત્તા મેળવવા માટે નકલી દસ્તાવેજો બનાવવામાં આવતા હોય ત્યારે આ હોસ્પિટલમાં બીજી શું ગોબાચારી ચાલી રહી છે તેની તપાસ થવી જોઈએ તેમ સામાજિક અગ્રણી દિલુભાઈ ઠક્કર જણાવ્યું હતું.
જ્યારે ફરિયાદી નીતિનભાઈ ચોકસીના જણાવ્યા મુજબ, બોડેલી ઢોકલીયા પબ્લિક હોસ્પિટલમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કૌભાંડો ચાલી રહ્યા હતા, જેને લઇને અમે બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી રૂપે અરજી કરી હતી. ત્રણ ચાર મહિના સુધી ફરિયાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં ના નોંધાવામાં આવી એટલે પછી અમે આ ફરિયાદ કોર્ટમાં મૂકી હતી અને અમે આપેલા પુરાવાને ધ્યાને લઈ કોર્ટ દ્વારા અમે જે અરજી પેહલા આપી હતી તે પ્રમાણે ફરિયાદ નોંધવા માટે આદેશ કરતા બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં પાંચ લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ સંસ્થાના વડા કંચન પટેલ ભાજપમાં નેતા છે અને અગાઉ પણ એમની સામે કૌભાંડની ફરિયાદો નોંધાયેલી છે. તેઓ બિલ્ડર તરીકે જે સોસાયટીઓ બનાવી છે તેમાં બોગસ એફિડેવિટ કરેલ છે. પબ્લિક હોસ્પિટલમાં 13 ટ્રસ્ટીઓ મૃત્યુ પામેલા છે. 18 સભ્યોનું બોર્ડ છે, ત્રણ સભ્યો વડે સંસ્થા ચલાવીને કૌભાંડ કરેલ છે. નિયમ મુજબ સભ્યોનું કોરમ ના થાય ત્યાં સુધી ઠરાવ કરી શકાતો નથી તેવો નિયમ છે.
