છોટાઉદેપુર: આઉટસોર્સ આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટે 1.41 કરોડની સરકારી ગ્રાન્ટની ચોરી કરી, ખોટી સહીઓ કરી પોતાના ખાતામાં ઉતાર્યા

થોડા સમય પહેલાં જ 21 કરોડનું કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું અને હવે ફરી વાસ્મો યુનિટમાંથી આવી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 4:41 PM IST

છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જળ અને સ્વછતા એકમ (વાસ્મો)ની કચેરીમાં આઉટસોર્સ આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા તિમિર પટેલે સરકારી ગ્રાન્ટના રૂ. 1.41 કરોડથી વધુની રકમની છેતરપિંડી આચરી હોવાનો ગંભીર કેસ સામે આવ્યો છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કૌભાંડોની શૃંખલા અટકવાનું નામ નથી લેતી. થોડા સમય પહેલાં જ 21 કરોડનું કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું અને હવે ફરી વાસ્મો યુનિટમાંથી આવી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે.

આખું કૌભાંડ કેવી રીતે અંજાયું?

તિમિર પટેલ પાસે કચેરીના ચેકબુક અને RTGS ફોર્મની સીધી ઍક્સેસ હતી. તેણે 8 નવેમ્બર 2024થી 16 ઑક્ટોબર 2025 સુધીના ગાળામાં યુનિટ મેનેજર અજય નંદકિશોર ચૌધરી તથા જિલ્લા સંયોજક કેયુરભાઈ દીપકભાઈ નાયકની ખોટી સહીઓ કરીને અનેક ચેક તથા RTGS ફોર્મ તૈયાર કર્યા. આ દસ્તાવેજો પર કચેરીના રબર સ્ટેમ્પ પણ લગાવીને તેને સાચા દસ્તાવેજ તરીકે પંજાબ નેશનલ બેન્કમાં સરકારી ખાતામાંથી પોતાના અંગત ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવી દીધા.

આ રીતે તેણે કુલ રૂ. 1,41,06,820 પોતાના ખાતામાં ઉતારી લીધા હતા.બાબતની જાણ મોડેથી થતાં વાસ્મો વિભાગના અધિકારીએ છોટાઉદેપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. ફરિયાદ બાદ તિમિર પટેલે માત્ર રૂ. 10,97,500 પરત જમા કરાવ્યા છે. બાકીની રકમ ક્યાં ગઈ તેનો હજુ સુધી કોઈ હિસાબ નથી.

આરોપીનો દાવો:

પોલીસ સમક્ષ તિમિર પટેલે કહ્યું કે, “મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. મને ખબર નથી આ બધું કેવી રીતે થયું. મારું મગજ સ્વસ્થ નહોતું, તેવું લાગે છે. પૈસા ક્યાં ગયા તેની પણ ખબર નથી. હું સ્વેચ્છાએ પોલીસ સ્ટેશન હાજર થયો છું અને 24 નવેમ્બરે ફરી હાજર થઈશ.”

જોકે, દિવાળી દરમિયાન કચેરીના અન્ય કર્મચારીઓના પગાર પણ ન ચૂકવાયા હતા અને તે સમયે પણ તેણે “સર્વર ડાઉન”નું બહાનું આપ્યું હતું.હાલ પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જિલ્લામાં વારંવાર સરકારી નાણાંની લૂંટના કેસ સામે આવતાં સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ છે અને કૌભાંડીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ ઊઠી છે.

સરકારી રૂ. 1.30 કરોડથી વધુની રકમ કેવી રીતે રિકવર થશે અને આવા કૌભાંડો રોકવા કઈ સિસ્ટમ લાવવામાં આવશે તે હવે જોવું રહ્યું.

CHHOTA UDAIPUR
OUTSOURCED ASSISTANT ACCOUNTANT
FORGED SIGNATURES AND DEPOSITED
GOVERNMENT GRANTS ₹1 CRORE
EMBEZZLED GOVERNMENT GRANTS

