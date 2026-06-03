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"બન્ને હાથ ગુમાવ્યા, હિંમત નહીં" – છોટાઉદેપુરના દિવ્યાંગ જયેન્દ્રને સાયકલનો અનોખો શોખ, આત્મવિશ્વાસનું જીવંત ઉદાહરણ

તે કહે છે, "મેં હાથ ગુમાવ્યા છે, હિંમત નહીં." આ એક વાક્ય નથી, પરંતુ જીવન પ્રત્યેના તેના અડગ સંકલ્પ અને હકારાત્મક વલણનું જીવંત ઉદાહરણ છે.

"બન્ને હાથ ગુમાવ્યા, હિંમત નહીં" – છોટાઉદેપુરના દિવ્યાંગ જયેન્દ્રને સાયકલનો અનોખો શોખ, આત્મવિશ્વાસનું જીવંત ઉદાહરણ
"બન્ને હાથ ગુમાવ્યા, હિંમત નહીં" – છોટાઉદેપુરના દિવ્યાંગ જયેન્દ્રને સાયકલનો અનોખો શોખ, આત્મવિશ્વાસનું જીવંત ઉદાહરણ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 5:14 PM IST

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છોટાઉદેપુર: વિશ્વ સાયકલ દિવસના અવસરે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાના ખોડીયા ગામના દિવ્યાંગ કિશોર જયેન્દ્ર તડવીએ સાયકલ પ્રત્યેના અનોખા પ્રેમથી દરેકને પ્રેરિત કર્યા છે.

વિશ્વભરમાં 3 જૂને વિશ્વ સાયકલ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ દિવસનો મુખ્ય હેતુ સાયકલના વપરાશને પ્રોત્સાહન આપવાનો તેમજ પર્યાવરણીય જાગૃતિ વધારવાનો છે. આ જ દિવસે બોડેલી તાલુકાના ખોડીયા ગામના 14 વર્ષીય દિવ્યાંગ કિશોર જયેન્દ્ર તડવી સાયકલ પ્રત્યેના અસાધારણ લગાવ માટે ચર્ચામાં છે.

બન્ને હાથ ન હોવા છતાં જયેન્દ્ર પોતાના બન્ને પગની મદદથી સાયકલ ચલાવે છે અને સામાન્ય લોકો કરતાં પણ વધુ સારી રીતે તેને હેન્ડલ કરે છે.

"બન્ને હાથ ગુમાવ્યા, હિંમત નહીં" – છોટાઉદેપુરના દિવ્યાંગ જયેન્દ્રને સાયકલનો અનોખો શોખ, આત્મવિશ્વાસનું જીવંત ઉદાહરણ (ETV Bharat Gujarat)

9 વર્ષની ઉંમરે થયેલો અકસ્માત

પાંચ વર્ષ પહેલા, માત્ર 9 વર્ષની ઉંમરે જયેન્દ્ર ગામમાં આવેલા વીજ કંપનીના ટ્રાન્સફોર્મર પર ફસાયેલી પતંગ કાઢવા ચડ્યો હતો. પતંગ કાઢતી વખતે અકસ્માતે 66 કે.વી. હાઈ વોલ્ટેજ વીજ લાઇનના સંપર્કમાં આવતા તે ગંભીર રીતે દાઝી ગયો હતો. આ અકસ્માતમાં તેના બન્ને હાથ ગંભીર રીતે બળી ગયા હતા, જેના કારણે ડોક્ટરોએ તેની ભુજાઓ સહિત હાથ કાપવાની ફરજ પડી હતી.

"બન્ને હાથ ગુમાવ્યા, હિંમત નહીં" – છોટાઉદેપુરના દિવ્યાંગ જયેન્દ્રને સાયકલનો અનોખો શોખ, આત્મવિશ્વાસનું જીવંત ઉદાહરણ (ETV Bharat Gujarat)

ગરીબ પરિવારમાંથી આવતો પ્રેરણાદાયી કિશોર

ગરીબ આદિવાસી પરિવારમાં જન્મેલા જયેન્દ્રના પિતા નરેશભાઈ તડવી અને માતા અરુણાબેન તડવી ખેત મજૂરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. આર્થિક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ પરિવારે તેને હિંમત અને સાથ આપ્યો છે. બન્ને હાથ ન હોવા છતાં જયેન્દ્ર તડવીએ હાર માની નથી. તે પોતાના પગોને જ હાથ સમજીને રોજિંદા કાર્યો કરે છે. તે જાતે વાળ ઓળી શકે છે, હેન્ડપંપ પરથી પાણી ભરવામાં મદદ કરે છે અને ઘરના અન્ય કામોમાં પણ સક્રિય રહે છે.

"બન્ને હાથ ગુમાવ્યા, હિંમત નહીં" – છોટાઉદેપુરના દિવ્યાંગ જયેન્દ્રને સાયકલનો અનોખો શોખ, આત્મવિશ્વાસનું જીવંત ઉદાહરણ (ETV Bharat Gujarat)

સાયકલ પ્રત્યે અનોખો લગાવ

સૌથી પ્રેરણાદાયી વાત એ છે કે જયેન્દ્ર પોતાના પગની મદદથી સાયકલ ચલાવે છે. ગામની શેરીઓમાં તે પ્રોફેશનલ સાયકલિસ્ટની જેમ ઝડપથી સાયકલ દોડાવતો જોવા મળે છે. ગામના મિત્રો અને સ્થાનિક આગેવાનો તેની હિંમત જોઈને તેને સતત પ્રોત્સાહન આપે છે. કૃત્રિમ હાથ લગાવવા માટે અનેક પ્રયાસો થયા, પરંતુ તે અસરકારક સાબિત થયા નહીં. તેમ છતાં જયેન્દ્ર મર્યાદાઓને નહીં, પરંતુ સંભાવનાઓને જુએ છે.

તે કહે છે, "મેં હાથ ગુમાવ્યા છે, હિંમત નહીં." આ એક વાક્ય નથી, પરંતુ જીવન પ્રત્યેના તેના અડગ સંકલ્પ અને હકારાત્મક વલણનું જીવંત ઉદાહરણ છે.

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TAGGED:

CHHOTA UDAIPUR
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