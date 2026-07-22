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"દેશભરમાં હોબાળો છતાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી રાજીનામુ આપતા નથી": શક્તિસિંહ ગોહિલ

"છાત્ર કી કુંજ" કાર્યક્રમ દરમિયાન એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે સરકાર પર પ્રહારો કર્યા હતા.

પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ
પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 8:23 PM IST

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રાજકોટ : હાલમાં સમગ્ર દેશમાં નિટ પેપરલિક મુદ્દે ભારે હોબાળો ચાલી રહ્યો છે. દિલ્હીમાં વાંગચૂકનું ઉપવાસ આંદોલન, કોંગ્રેસના વ્યાપક દેખાવો, રાહુલ ગાંધી સહિતના નેતાઓની અટકાયત, દેખાવકારો ઉપર દમનકારી, લાઠી ચાર્જ છતાં વર્તમાન ભાજપની કેન્દ્ર સરકાર જાગતી નથી અને તેના શિક્ષણ મંત્રી નૈતિકતા સ્વીકારી રાજીનામુ આપતા નથી તેમ આજે રાજકોટમાં હેમુ ગઢવી હોલ ખાતે યોજાયેલ કોંગ્રેસના "છાત્ર કી કુંજ" કાર્યક્રમ દરમિયાન એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કોંગ્રેસના પીઢ નેતા અને પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું.

'છાત્ર કી ગુંજ’ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યા બાદ ગોહિલે અત્રે યોજાયેલી એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવેલ હતું કે, "દેશમાં વર્તમાન સરકારના રાજમાં ખૂબ જ ડહોળાયેલું વાતાવરણ છે. દેશ વ્યાપી પેપર લિકનાં કૌભાંડો છતાં વિદ્યાર્થીઓનાં ભાવિની ચિંતા સરકારને નથી અને વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય આપવાના બદલે તેઓને સાંભળવામાં જ આવતા નથી જે બાબત ખૂબ જ નિંદનિય છે."

પૂર્વ સાંસદ ગોહીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારતનાં બંધારણમાં દરેક નાગરિકને વાણી સ્વતંત્રતા અપાઇ છે આમ છતાં વર્તમાન સરકાર કોઇનું સાંભળવા તૈયાર જ નથી. અગાઉ જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે બંધારણનો પૂરતો અમલ થતો હતો તેનો દાખલો આપતા પીઢ કોંગ્રેસી નેતા શક્તિસિંહે જણાવેલ હતું કે કોંગ્રેસની મનમોહનસિંહ સરકાર વખતે સરકારમાં બંસલ રેલ્વે મંત્રી હતા ત્યારે તેના ભાણેજ ઉપર કોઇ બાબતે ગંભીર આક્ષેપો થયા હતા. આથી તુરંત જ કોંગ્રેસ સરકારના રેલ મંત્રીએ નૈતિકતાથી તેનું રાજીનામુ ધરી દીધું હતું."

પરંતુ, વર્તમાન સરકારના શિક્ષણ પ્રધાન, પેપર કાંડ મુદ્દે આટલો હોબાળો છતાં નૈતિકતા સ્વીકારી રાજીનામુ આપતા નથી. જે બાબત ખૂબ જ નિંદનીય છે, ત્યારે જો શિક્ષણ પ્રધાનમાં ખરેખર નૈતિકતા હોય તો તેઓએ રાજીનામુ આપી દેવું જોઇએ.

આ તકે શક્તિસિંહ ગોહીલે યાદ કરાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2024માં જ્યારે તેઓ સાંસદ હતા ત્યારે પણ નિટનું ફૂટેલ હતું અને આ મુદ્દે તેઓએ સરકારનું સંસદમાં ધ્યાન પણ દોરી પગલા લેવા માંગણી કરી હતી. પરંતુ સરકારે ધ્યાન આપેલ ન હતું. જો વર્ષ 2024નાં કાંડ વખતે જ સરકારે ત્યારે કડક પગલા લીધા હોત તો ફરી પેપરકાંડ થાત નહીં.

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TAGGED:

છાત્ર કી ગુંજ કાર્યક્રમ
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NEET PAPER LEAK ISSUE
NEET PAPER LEAK ISSUE

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