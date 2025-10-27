ETV Bharat / state

સૂર્ય ભગવાનને સમર્પિત છઠ્ઠ પૂજાનો ઇતિહાસ, શા માટે ડૂબતા સૂર્યને અપાય છે અર્ધ્ય?

સૂર્યની ઉપાસનાનું પર્વ એટલે છઠ્ઠ પૂજા સમગ્ર દેશ મનાવી રહ્યો છે. વાપીની દમણગંગા નદીના કિનારે છઠ્ઠ પર્વની હર્ષોલ્લાસભેર ઉજવણી થઈ રહી છે.

સૂર્ય ભગવાનને સમર્પિત છઠ્ઠ પૂજા
સૂર્ય ભગવાનને સમર્પિત છઠ્ઠ પૂજા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 12:59 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 2:04 PM IST

વલસાડ : દમણગંગા નદી કિનારે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ બિહાર વેલ્ફેર એસોસિએશન દ્વારા ભવ્ય છઠ્ઠ પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા 40 વર્ષથી વાપીમાં આ પૂજા ધામધૂમપૂર્વક ઉજવાતી આવી છે. આ વર્ષે અંદાજે 10,000થી વધુ ભક્તો નદી કિનારે એકત્ર થવાની શક્યતા છે. નદી કિનારે સુરક્ષા, લાઇટિંગ, સાફસફાઈ, તેમજ વાહન વ્યવસ્થાની યોગ્ય તકેદારી રાખવામાં આવી છે.

છઠ્ઠ પૂજાનું ધાર્મિક મહત્વ : છઠ્ઠ પૂજા હિંદુ ધર્મની એક પ્રાચીન અને આધ્યાત્મિક રીતે અતિ મહત્વની વિધિ ગણાય છે. આ પૂજા સૂર્યદેવ અને છઠ્ઠી માઈયાને અર્પણ કરવામાં આવે છે. માન્યતા મુજબ, સૂર્યદેવની પૂજા દ્વારા આરોગ્ય, સુખ-સમૃદ્ધિ અને દીર્ઘાયુષ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ પોતાના પરિવારના સુખ અને સંતાનના કલ્યાણ માટે ઉપવાસ અને અર્ધદાન કરે છે. આ પૂજામાં શુદ્ધતા અને સંયમનું વિશેષ મહત્વ રાખવામાં આવે છે.

છઠ્ઠ પૂજાનો ઈતિહાસ અને પ્રારંભ

ધાર્મિક ગ્રંથો અનુસાર છઠ્ઠ પૂજાનો આરંભ ત્રેતાયુગમાં થયો, જ્યારે શ્રીરામ અને માતા સીતાએ અયોધ્યા પરત ફર્યા બાદ પ્રથમવાર આ પૂજા કરી હતી. માતા સીતાએ કાર્તિક શુક્લ શષ્ઠી તિથિએ સૂર્ય દેવની ઉપાસના કરી હતી. જે બાદ મહાભારત કાળમાં માતા કુંતીએ પણ સૂર્ય નારાયણની પૂજા કરી હતી. ત્યારથી આ પૂજા ઉત્તર ભારત, ખાસ કરીને બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ અને ઝારખંડમાં વ્યાપક રીતે ઉજવાય છે.

સૂર્ય ભગવાનને સમર્પિત છઠ્ઠ પૂજાનો ઇતિહાસ (ETV Bharat Gujarat)

મહિલાઓ દ્વારા વિશેષ વિધિ અને ઉપવાસ

છઠ્ઠ પૂજા દરમિયાન મહિલાઓ ચાર દિવસ સુધી કઠોર નિર્જળ ઉપવાસ રાખે છે. પ્રથમ દિવસે ‘નહાય ખાય’, બીજા દિવસે ‘ખરનાં’, ત્રીજા દિવસે સાંજના અર્ધ્ય દાન અને ચોથા દિવસે ઉગતા સૂર્યને અર્ધ્ય આપીને પૂજા પૂર્ણ થાય છે. આ અવસરે સ્ત્રીઓ નવા વસ્ત્રો પહેરી નદીના કિનારે પાણીમાં ઊભી રહી સૂર્યદેવને દૂધ અને પાણીથી અર્ધ આપે છે.

ડૂબતા અને ઉગતા સૂર્યને અર્ધ્ય અર્પણ

છઠ્ઠ પૂજાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ એટલે કે ઉગતા સૂર્યને અર્ધ્ય આપવાનો ક્ષણ, જે આધ્યાત્મિક શાંતિ અને આનંદથી ભરેલો હોય છે. ભક્તો નદીના ઠંડા પાણીમાં ઉભા રહી સૂર્યદેવને અર્ધ્ય આપે છે, અને પોતાના પરિવારમાં સુખ-શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરે છે. આ દ્રશ્ય વાપી શહેરના ધાર્મિક સૌંદર્યમાં એક અનોખો રંગ ભરે છે.

છઠ્ઠ પૂજાની વિધિ અને પરંપરા : છઠ્ઠ પૂજાની ઉજવણી દરમિયાન સમગ્ર પરિવારમાં ત્રણ દિવસ સુધી લીલા શાકભાજીનો ઉપયોગ થાય છે, જેમાં લસણ કાંદાને ત્યજી દેવામાં આવે છે. પ્રથમ દિવસે દૂધીના શાકનું અનેરું મહત્વ છે. સાથે જ આખા ઘઉંને ઘરમાં જ લોટ બનાવી તેની રોટલી અને પૂરીઓ બનાવવામાં આવે છે. ખીર બનાવવા માટે ખાંડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, પણ શેરડીના રસનો ઉપયોગ થાય છે.

આમ માત્ર પ્રકૃતિની નજીક રહીને પ્રકૃતિ સાથે રહી પૂજન કરવામાં આવે છે. નદી કિનારે અર્ધ્ય માટે લાવવામાં આવતા ફળોને પણ વાસણોમાં નહીં પણ વાંસની ટોપલીમાં કે ચોપડામાં ભરીને લાવવામાં આવે છે. આમ પ્રકૃતિની નજીક રહીને સાત્વિક પૂજા વિધિ કરવામાં આવે છે

વાપીમાં છઠ્ઠ પૂજાની પરંપરા જીવંત : વાપીમાં રહેતા બિહારી અને ઉત્તર ભારતીય ભક્તો છેલ્લા ચાર દાયકાથી આ પરંપરા નિરંતર જાળવી રાખી છે. દમણગંગા નદી કિનારે ભવ્ય પંડાલો, પૂજા સામગ્રીના સ્ટોલ અને આરતીના ગીતો સાથે સમગ્ર વિસ્તાર ભક્તિમય બની જાય છે. બિહાર વેલ્ફેર એસોસિએશન દ્વારા આ અવસરે સંગીત, ભજન અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે.

