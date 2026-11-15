અમદાવાદમાં રિવરફ્રન્ટ ખાતે છઠ મહાપર્વની ઉજવણી, હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ સૂર્યને જળ અર્પણ કરી આસ્થાની ડૂબકી લગાવી
છઠ પૂજા મહોત્સવની ઉજવણીમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર સહિતના મહાનુભાવો અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા
Published : November 15, 2026 at 9:41 PM IST
અમદાવાદ: આજરોજ અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ, ઇન્દિરા બ્રિજ ખાતે છઠ પૂજા મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં હજારોની સંખ્યામાં ઉત્તર ભારતીય સમાજના લોકો હાજર રહ્યા હતા અને ડૂબતા સૂર્યને જળ અર્પણ કરીને પૂજા અર્ચના કરી હતી.
છઠ પૂજા મહોત્સવની ઉજવણીમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર સહિતના મહાનુભાવો અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહોત્સવ શાંતિપૂર્ણ અને સુવ્યવસ્થિત રીતે સંપન્ન થાય તે માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
ખાસ છે કે છઠ પૂજામાં ડૂબતા સૂર્યને જળનું અર્ધ્ય આપવામાં આવે છે, આ બાદ બીજા દિવસે એટલે કે 16 નવેમ્બરે સવારે ઉગતા સૂર્યને જળનું અર્ધ્ય આપવામાં આવશે.
અમદાવાદમાં બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ અને પૂર્વાંચલના મોટી સંખ્યામાં પરિવારો વસવાટ કરે છે. છઠ્ઠ પૂજા તેમના માટે માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ નહીં પરંતુ આસ્થાનું મહાપર્વ છે. જોકે તહેવારના સમયે બિહાર જતી ટ્રેનોમાં ભારે ભીડ હોવાના કારણે ટિકિટ મળવી મુશ્કેલ બને છે. પરિણામે ઘણા લોકો પોતાના વતન જઈ શકતા નથી. આવા પરિવારો માટે અમદાવાદમાં જ છઠ્ઠ પૂજાનું આયોજન આશીર્વાદ સમાન બની રહ્યું છે.
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