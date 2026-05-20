ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ સામે કેમિસ્ટ એસોસિએશનની હડતાળ; ભાવનગર, અમરેલી, કચ્છ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં સજ્જડ બંધ
ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ સામે કેમિસ્ટ એસોસિએશનનો વિરોધ, જરાતભરમાં 35,000થી વધુ દવાની દુકાનો બંધ, ઈમરજન્સી માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરાઈ.
Published : May 20, 2026 at 7:40 PM IST
અમદાવાદ : દેશભરમાં ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ અને ઈ-ફાર્મસીના વધતા પ્રભાવ સામે કેમિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા એક દિવસીય સજ્જડ હડતાળનું એલાન આપવામાં આવતા ગુજરાતના અમરેલી જિલ્લા સહિત ભાવનગર, કચ્છ, અરવલ્લી જિલ્લાઓમાં પણ તેની વ્યાપક અસર જોવા મળી હતી. ગુજરાતભરમાં 35,000થી વધુ મેડિકલ સ્ટોર્સ આજે બંધ રાખી વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. આ હડતાળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઓનલાઈન દવાઓના અનિયંત્રિત વેચાણ પર કડક નિયંત્રણ લાવવાનો છે.
દવાઓનું ઓનલાઈન વેચાણ કેમિસ્ટો માટે માત્ર વ્યાપારિક સમસ્યા નથી, પરંતુ આરોગ્ય સાથે સંકળાયેલ ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. કેમિસ્ટ એસોસિએશનના આગેવાનોના જણાવ્યા અનુસાર, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ સાથે દવાઓનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે નાના અને મધ્યમ કક્ષાના મેડિકલ સ્ટોર્સને ભારે આર્થિક ફટકો પડી રહ્યો છે.
અમરેલી જિલ્લામાં હડતાળની વ્યાપક અસર
અમરેલી જિલ્લામાં કેમિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા આપવામાં આવેલા હડતાળના એલાનને વ્યાપક સમર્થન મળ્યું હતું. જિલ્લાના અંદાજિત 600 જેટલા મેડિકલ સ્ટોર્સમાંથી આશરે 550 જેટલા સ્ટોર્સના શટર સંપૂર્ણપણે બંધ રહ્યા હતા. શહેરો ઉપરાંત તાલુકા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ હડતાળનો વ્યાપક પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો હતો.
કેમિસ્ટ એસોસિએશનના ટ્રેઝરર ઘનશ્યામભાઈ કુંજડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ઓનલાઈન દવાઓના અનિયંત્રિત વેચાણથી લોકોના આરોગ્ય તેમજ સ્થાનિક વેપારીઓ બંને માટે ખતરો ઉભો થયો છે. વર્ષોથી સેવા આપતા સ્થાનિક દવા વેપારીઓ માટે રોજગારનું સંકટ ઊભું થયું હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.
આંદોલનકારીઓએ વધુ ગંભીર આક્ષેપ કરતાં જણાવ્યું હતું કે કેટલાક ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર નકલી અને ડુપ્લિકેટ દવાઓ વેચાઈ રહી છે, જે સીધો લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં સમાન છે. ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ વિના દવાઓની હોમ ડિલિવરી થતી હોવાને કારણે દર્દીઓના આરોગ્ય પર ગંભીર જોખમ ઊભું થઈ શકે તેવી પણ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં હડતાળનું સમર્થન
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં કેમિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા બંધ રાખીને હડતાળને સફળ બનાવવામાં આવી હતી. ભાવનગર જિલ્લામાં 1,200 જેટલા કેમિસ્ટો છે, જે આજે એક દિવસીય હડતાળમાં જોડાયા છે. ભાવનગર જિલ્લા કેમિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ દક્ષેશ માણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ઓનલાઈન દવાઓના કારણે યુવાધન ગેરમાર્ગે દોરાય છે. ગર્ભપાતની દવાઓ, એન્ટિબાયોટિક દવાઓ અને નશાકારક દવાઓ સરળતાથી મળી રહી છે. આથી એન્ટિબાયોટિકનો ગેર ઉપયોગ ન થાય તે માટે મેડિકલ સ્ટોર પરથી પ્રિસ્ક્રિપ્શન સાથે જ દવાઓ મળે તેવી તેમની માંગણી છે.
શહેરમાં કેમિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ વિક્રમસિંહ ડોડીયાએ જણાવ્યું હતું કે આજના બંધનું મુખ્ય કારણ ઓનલાઈન દવાના વેચાણમાં નકલી દવાઓ મળી રહે છે, જેના વિરોધમાં રાષ્ટ્રીય એ.આઈ.સી.ડી એસોસિએશન દ્વારા હડતાળ જાહેર કરવામાં આવી છે. શહેરમાં 450 જેટલા કેમિસ્ટો આ એક દિવસીય હડતાળમાં જોડાયા છે.
કચ્છ જિલ્લામાં 1500થી વધુ મેડિકલ સ્ટોર્સ બંધ
ભુજ સહિત સમગ્ર કચ્છ જિલ્લામાં આજે મેડિકલ સ્ટોર્સના સજ્જડ બંધને કારણે આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઓનલાઈન દવાઓના વધતા વેચાણ અને ઈ-ફાર્મસી વ્યવસ્થાના વિરોધમાં કેમિસ્ટ્સ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા આપવામાં આવેલા બંધના એલાનને કચ્છભરના દવાના વેપારીઓએ વ્યાપક સમર્થન આપ્યું હતું. જિલ્લાના અંદાજે 1500થી વધુ મેડિકલ સ્ટોર્સ આ હડતાળમાં જોડાતા અનેક વિસ્તારોમાં દવાની દુકાનોના શટર બંધ જોવા મળ્યા હતા.
દવાના વેપારીઓએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, દવા કોઈ સામાન્ય વેપારની વસ્તુ નથી, પરંતુ તે સીધી દર્દીની સલામતી અને જાહેર આરોગ્ય સાથે સંકળાયેલ બાબત છે. ઓનલાઈન માધ્યમથી દવાઓના ગેરનિયંત્રિત વેચાણથી અનેક ગંભીર સમસ્યાઓ ઉભી થઈ રહી હોવાનું વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું. ખાસ કરીને નકલી અથવા ખોટા પ્રિસ્ક્રિપ્શનના આધારે દવાઓ સરળતાથી મળી રહેતી હોવાની બાબતે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.
વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ એક જ પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો વારંવાર ઉપયોગ કરીને દવાઓ મેળવવી હવે સામાન્ય બની રહી છે, જેના કારણે એન્ટિબાયોટિક્સ અને નશીલી દવાઓનો બેફામ ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. આ સ્થિતિ ભવિષ્યમાં આરોગ્ય માટે ગંભીર ખતરો બની શકે છે. તેઓએ ચેતવણી આપી હતી કે અનિયંત્રિત દવાઓના વેચાણથી એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ જેવી સમસ્યાઓ વધુ ગંભીર બની શકે છે.
અરવલ્લી જિલ્લામાં 400 મેડિકલ સ્ટોર્સની હડતાળ
અરવલ્લી જિલ્લામાં આજે મેડિકલ એસોસિએશન દ્વારા આપવામાં આવેલી દેશવ્યાપી હડતાળને સમર્થન આપતા જિલ્લાના અંદાજે 400 જેટલા મેડિકલ સ્ટોર સંચાલકો બંધમાં જોડાયા હતા. ઓનલાઇન દવા વેચાણ, ભારે ડિસ્કાઉન્ટની સ્પર્ધા અને કેમિસ્ટોના હિતોને અસર કરતા મુદ્દાઓને લઈને મેડિકલ એસોસિએશન દ્વારા લાંબા સમયથી સરકાર સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી રહી છે. તેમ છતાં માંગણીઓનો ઉકેલ ન આવતા આજે હડતાળનું શસ્ત્ર ઉગામવામાં આવ્યું છે.
રાજકોટમાં કેમિસ્ટ એસોસિએશનની હડતાળ: 1600 મેડિકલ સ્ટોર્સ બંધ
ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ (ઈ-ફાર્મસી) અને તેનાથી ઉભા થતા સ્વાસ્થ્યના જોખમોના વિરોધમાં આજે 20 મે 2026ના રોજ રાજકોટ કેમિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા એક દિવસીય સજ્જડ હડતાળ પાળવામાં આવી હતી. શહેરના 1600 જેટલા દવાના વેપારીઓએ પોતાના મેડિકલ સ્ટોર્સ બંધ રાખી મોટી ટાંકી ચોક ખાતે ધરણા-પ્રદર્શન કર્યું હતું. એસોસિએશનના પ્રમુખ મયુરસિંહ જાડેજા અને માનદ મંત્રી અનિમેશ દેસાઈની આગેવાનીમાં કલેક્ટર કચેરી ખાતે અધિક કલેક્ટરને આવેદનપત્ર સુપરત કરવામાં આવ્યું હતું.
આવેદનપત્રમાં જણાવાયું છે કે ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ સામે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે. કોવિડ સમયમાં લાગેલી GSR 220(E) કલમનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે, જેને પાછી ખેંચવાની માંગ કરવામાં આવી છે. યોગ્ય પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના દવાઓની હોમ ડિલિવરીથી દર્દીઓના સ્વાસ્થ્ય પર ખતરો ઉભો થયો છે.
હડતાળ દરમિયાન ઈમરજન્સી દર્દીઓ માટે શહેરના વિવિધ વિસ્તારના 15 મેડિકલ સ્ટોર્સ ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યા હતા. એસોસિએશનના સભ્યો અમિતભાઈ મજેઠિયા, અંકિતભાઈ કાછેલા, ભુપેશભાઈ તન્ના, પ્રતિકભાઈ ગોસ્વામી, હિતેષભાઈ ત્રાડા દર્દીઓને દવા વિતરણમાં મદદરૂપ થયા હતા. આજની હડતાળને કેમિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા સફળ બનાવવામાં આવી હતી.
ઓનલાઈન દવાઓના વિરોધનાં કારણો
કેમિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ સામે વિરોધના મુખ્ય કારણો આ મુજબ છે:
1. નકલી દવાઓનું વેચાણ: ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર નકલી અને ડુપ્લિકેટ દવાઓ વેચાઈ રહી છે, જે દર્દીઓના સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરનાક છે. કેમિસ્ટ એસોસિએશનના આગેવાનોએ ચેતવણી આપી હતી કે આ સીધો લોકોના જીવન સાથે ચેડાં સમાન છે.
2. પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો દુરુપયોગ: ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ વિના દવાઓની હોમ ડિલિવરી થતી હોવાને કારણે દર્દીઓના આરોગ્ય પર ગંભીર જોખમ ઊભું થઈ શકે છે. એક જ પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો વારંવાર ઉપયોગ કરીને દવાઓ મેળવવી સામાન્ય બની ગઈ છે.
3. એન્ટિબાયોટિકનો ગેરઉપયોગ: ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર સરળતાથી એન્ટિબાયોટિક દવાઓ મળી રહેતી હોવાથી તેનો ગેરઉપયોગ વધી રહ્યો છે. આનાથી એન્ટીબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ જેવી ગંભીર સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે.
4. નશાકારક દવાઓની ઉપલબ્ધતા: ઓનલાઈન દવાઓના કારણે યુવાધન ગેરમાર્ગે દોરાય છે. ગર્ભપાતની દવાઓ, એન્ટિબાયોટિક દવાઓ અને નશાકારક દવાઓ સરળતાથી મળી રહી છે.
5. સ્થાનિક વેપારીઓને આર્થિક ફટકો: ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ્સ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ અને આકર્ષક ઓફરો દ્વારા બજારમાં અસમાન સ્પર્ધા ઉભી કરવામાં આવી રહી છે. નાના અને પરંપરાગત કેમિસ્ટોના વ્યવસાય પર તેની સીધી અસર પડી રહી છે.
કોરોના કાળની કલમ 220/E અને કેમિસ્ટોની માંગ
ભાવનગર જિલ્લા કેમિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ દક્ષેશ માણીયાએ જણાવ્યું હતું કે કોરોના કાળ દરમિયાન જે 220/E ની કલમ દાખલ થયેલી છે, જે આપત્તિ અને મુશ્કેલીના સમય માટેની કલમ છે, તેને સરકાર દ્વારા હવે રદ કરવામાં આવે તેવી તેમની માંગણી છે.
કોરોના કાળમાં સરકારે 220/E કલમને અમલમાં મૂકી હતી, જેના દ્વારા દવાઓના વેચાણ પરના કેટલાક નિયંત્રણો હળવા કરવામાં આવ્યા હતા. આ કલમનો હેતુ આપત્તિના સમયમાં દવાઓની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો. જોકે, આ કલમ હવે ચાલુ રાખવામાં આવી છે, જે ઓનલાઈન દવાઓના અનિયંત્રિત વેચાણ માટેનો માર્ગ ખોલે છે.
દર્દીઓ માટે ઈમરજન્સી વ્યવસ્થા
હડતાળ દરમિયાન દર્દીઓને તકલીફ ન પડે તે માટે કેમિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા ઈમરજન્સી સેવાઓ માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ દ્વારા રાજ્યભરમાં ખુલ્લા રહેનારા 832 મેડિકલ સ્ટોર્સની યાદી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે, જેથી જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને દવાઓ મળી રહે.
અમરેલી જિલ્લામાં આશરે 50 જેટલા અને અમરેલી શહેરમાં માત્ર 4 જેટલા મેડિકલ સ્ટોર્સ ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યા હતા, જેથી ઈમરજન્સી દર્દીઓને જરૂરી દવાઓ મળી રહે. ભાવનગર શહેરમાં કાળાનાળા ખાતે એક સ્ટોર ખુલ્લો રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યાં કેમિસ્ટો ઉપસ્થિત છે અને ઈમરજન્સી દવાઓ આપવામાં આવે છે.
ભુજ શહેરમાં બંધ દરમિયાન મોટાભાગની મેડિકલ સ્ટોર્સ બંધ રહી હતી, જોકે ઈમરજન્સી સેવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને માત્ર ચંદન મેડિકલ સ્ટોર ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું હતું, જેથી તાત્કાલિક દવાઓની જરૂરિયાત ધરાવતા દર્દીઓને મુશ્કેલી ન પડે.
કેમિસ્ટ એસોસિએશનની માંગણીઓ
- ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ પર કડક નિયંત્રણ અથવા સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદવો
- કોરોના કાળ દરમિયાન લાગેલી 220/E કલમને રદ કરવી
- ગેરકાયદેસર ઈ-ફાર્મસી સેવાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવી
- દવાઓની ખરીદી-વેચાણ માટે તબીબી માર્ગદર્શન અને યોગ્ય નિયંત્રણ લાગુ કરવું
- નકલી દવાઓના વેચાણ સામે સખત પગલાં લેવાં
કેમિસ્ટ એસોસિએશનના ટ્રેઝરર ઘનશ્યામભાઈ કુંજડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, દવાઓ સામાન્ય વસ્તુ નથી અને તેની ખરીદી-વેચાણ માટે તબીબી માર્ગદર્શન અને યોગ્ય નિયંત્રણ અત્યંત જરૂરી છે. વર્ષોથી સેવા આપતા સ્થાનિક દવા વેપારીઓ માટે રોજગારનું સંકટ ઊભું થયું હોવાનું પણ જણાવાયું હતું.
દર્દીઓની મુશ્કેલી અને જનતાની પ્રતિક્રિયા
હડતાળને પગલે અનેક સ્થળોએ દર્દીઓ અને તેમના પરિવારજનોને દવા માટે ભટકવું પડ્યું હતું. જોકે, કેમિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા અગાઉથી જાણ કરવામાં આવતા ઘણા લોકોએ જરૂરી દવાઓનો સ્ટોક અગાઉથી જ મેળવી લીધો હતો.
હડતાળ દરમિયાન સામાન્ય દર્દીઓ અને દવા લેવા આવતા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. કેટલાક દર્દીઓને તેમની નિયમિત દવાઓ મળી ન હતી, જ્યારે ઈમરજન્સી કેસોમાં દવાઓ મેળવવા માટે લોકોએ ખાસ વ્યવસ્થા કરેલા સ્ટોર્સ સુધી જવું પડ્યું હતું.
એક સ્થાનિક દર્દીએ જણાવ્યું હતું કે, "મારી ડાયાબિટીસની દવા ખતમ થઈ ગઈ હતી, અને મને ખબર ન હતી કે આજે હડતાળ છે. મારે શહેરના છેડે આવેલા ખુલ્લા સ્ટોર પર જવું પડ્યું, જેના કારણે ઘણી મુશ્કેલી થઈ."
ભવિષ્યમાં ઉગ્ર આંદોલનની ચેતવણી
એસોસિએશનના આગેવાનોએ અંતમાં ચેતવણી આપી હતી કે જો સરકાર દ્વારા ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ મુદ્દે યોગ્ય અને કડક પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આગામી સમયમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. મેડિકલ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું હતું કે જો સરકાર દ્વારા માંગણીઓ અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો આગામી સમયમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન અને રજૂઆતો કરવામાં આવશે.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ લડત માત્ર વેપાર બચાવવાની નથી, પરંતુ સમગ્ર સમાજના આરોગ્યની સુરક્ષા માટે છે. જો સમયસર નિયંત્રણ નહીં લાવવામાં આવે તો સામાન્ય લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર પડી શકે છે.
આજની હડતાળે ગુજરાતભરમાં ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ સામે કેમિસ્ટોની ગંભીર ચિંતા અને વિરોધને સ્પષ્ટ કર્યો છે. અમરેલી, ભાવનગર, કચ્છ અને અરવલ્લી સહિતના અનેક જિલ્લાઓમાં મેડિકલ સ્ટોર્સે બંધ રાખી વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સરકાર સમક્ષ ઓનલાઈન દવાઓના વેચાણ પર કડક નિયંત્રણ, કોરોના કાળની 220/E કલમ રદ કરવા, નકલી દવાઓ સામે કાર્યવાહી અને સ્થાનિક વેપારીઓના હિતોની સુરક્ષા માટે માંગણીઓ ઉઠાવવામાં આવી છે.
જોકે, દર્દીઓની મુશ્કેલીને ધ્યાનમાં રાખીને ઈમરજન્સી સેવાઓ માટે કેટલાક મેડિકલ સ્ટોર્સ ખુલ્લા રાખવામાં આવ્યા હતા, જેથી તાત્કાલિક જરૂરિયાત ધરાવતા લોકોને દવાઓ મળી શકે. આ હડતાળ દર્શાવે છે કે ઓનલાઈન દવાઓના અનિયંત્રિત વેચાણ અને ઈ-ફાર્મસીઓનો વિકાસ કેમિસ્ટો માટે માત્ર વ્યાપારિક નહીં, પરંતુ આરોગ્ય સંબંધિત ગંભીર ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે.
આ સમગ્ર મુદ્દાનો ઉકેલ સરકાર, કેમિસ્ટ એસોસિએશન અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સંયુક્ત બેઠક દ્વારા જ શક્ય છે. દવાઓના વેચાણને નિયંત્રિત કરતા કાયદાઓનું અસરકારક અમલીકરણ અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ્સ પર નજર રાખવી એ સમયની માંગ છે. ઉપરાંત, સ્થાનિક મેડિકલ સ્ટોર્સને પણ ઓનલાઈન સ્પર્ધામાં ટકી રહેવા માટે આધુનિક ટેકનોલોજી અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે, જેથી તેઓ પણ ગ્રાહકોને સુવિધા અને ડિસ્કાઉન્ટ આપી શકે.
