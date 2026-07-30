કોસંબા નજીક ચાલી રહેલ કેમિકલ ચોરીના નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો, ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો
પોલીસે તાત્કાલિક રેઇડ કરી ટેન્કરમાંથી કેમિકલ ચોરી કરતા ચાર આરોપીઓને રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા હતા અને કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
Published : July 30, 2026 at 9:00 PM IST
સુરત: સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લામાં નેશનલ હાઈવે પરથી પસાર થતા માલવાહક વાહનોમાંથી કિંમતી માલની ચોરી કરતી ગેંગ સામે સુરત જિલ્લા પોલીસે વિશેષ ડ્રાઈવ શરૂ કરી છે.
આ અભિયાન દરમિયાન સુરત જિલ્લા LCB ટીમ નેશનલ હાઈવે પર પેટ્રોલિંગ કરતી હતી. ત્યારે કોસંબા વિસ્તારમાં આવેલા વિજય પેલેસ હોટલના પાર્કિંગમાં હિમંત ખટીક પોતાના સાગરિતો સાથે મળીને મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ જતા કેમિકલ ભરેલા ટેન્કરોમાંથી કેમિકલની ચોરી કરી રહ્યો હોવાની બાતમી મળી હતી.
પોલીસે તાત્કાલિક રેઇડ કરી ટેન્કરમાંથી કેમિકલ ચોરી કરતા ચાર આરોપીઓને રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા હતા અને કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
હજીરા, સુરત ખાતેની કેમિકલ કંપનીઓમાંથી એનિલિન જેવું કિંમતી કેમિકલ ભરીને ભરૂચ, અંકલેશ્વર, દહેજ અને સાયખા GIDC તરફ જતા ટેન્કર ચાલકો કોસંબાની આ હોટલના પાર્કિંગમાં રોકાતા હતા. મુખ્ય સૂત્રધાર હિમંત ખટીક ટેન્કર ચાલકો સાથે મિલીભગત કરીને ટેન્કરમાંથી આશરે ૨૦૦ લીટર કેમિકલ ચોરી કરતો અને બદલામાં ડ્રાઈવરને રૂ. ૧૫,૦૦૦ રોકડા આપતો હતો.
ચોરી કરેલું કેમિકલ બેરલમાં ભરીને તે મારુતિ ઓમની વાન (GJ-16-BB-1659) માં મોકલાવતો હતો. આ વાનના ડ્રાઈવર જગદીશચંદ્ર ગણેશલાલ ખટીક આ કામમાં સામેલ હતો. પાર્કિંગના વોચમેન રજાકખાન મહારૂફખાન સમેજાને રૂ. ૪૦૦ આપીને વોચ રાખવાનું કામ સોંપવામાં આવતું હતું.
પોલીસે ટેન્કર (GJ-12-AT-6243), ચોરી કરેલું કેમિકલ, ઓમની વાન અને મોબાઈલ સહિત કુલ રૂ. ૬૩,૭૧,૬૭૦નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ કાર્યવાહીથી હાઈવે પર ચાલતી કેમિકલ ચોરીની પ્રવૃત્તિને મોટો ફટકો પડ્યો છે.