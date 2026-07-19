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પાટણના આધેડ સાથે બનાસકાંઠામાં મારપીટ અને અપમાનીત કરવાનો મામલો, ચૌધરી સમાજે એસપીને સોંપ્યું આવેદન,

આ મામલે મુખ્ય આરોપીનું નામ ન ઉમેરાતા ચૌધરી સમાજના લોકોએ જિલ્લા પોલીસ વડાની કચેરી ખાતે પહોંચી આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી.

ચૌધરી સમાજે એસપીને સોંપ્યું આવેદન
ચૌધરી સમાજે એસપીને સોંપ્યું આવેદન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 11:32 AM IST

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થરા, બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં થરામાં આવેલો જાગીર મઠ ફરી વિવાદમાં આવ્યો છે. પાટણના આધેડનું અપહરણ કરી માર મારી લૂંટ કરવા મામલે હવે મુખ્ય આરોપીનું નામ ન ઉમેરાતા ચૌધરી સમાજના લોકોએ એકત્ર થઈને જિલ્લા પોલીસ વડાની કચેરી ખાતે પહોંચી આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી.

પાટણ જિલ્લાના દાદર ગામના ચૌધરી સમાજના એક આધેડને ગત 11 જુલાઈના રોજ અપહરણ કરી થરા ખાતે આવેલ જાગીરમઠમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતાં જ્યાં તેમની સાથે માર મારી અને અપમાનિત કરાયા હોવાના આરોપ સાથેે થરા પોલીસ મથકમાં લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આ ફરિયાદ જે લેખિતમાં અરજી કરવામાં આવી તે પ્રમાણે લેવામાં ન આવી હોવાના આક્ષેપો સાથે ફરિયાદમાં વિસંગતતા સુધારી મુખ્ય આરોપીનું નામ ઉમેરવા માટે ચૌધરી સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં પાલનપુર જિલ્લા પોલીસ વડાની કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને આ બાબતે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

પાટણના આધેડ સાથે બનાસકાંઠામાં મારપીટ અને અપમાનીત કરવાનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)

ચૌધરી સમાજના લોકોએ જિલ્લા પોલીસ વડા સમક્ષ આવેદનપત્ર આપીને માંગ કરી હતી કે, પાટણ જિલ્લાના દાદર ગામના આધેડ અજમલભાઈ ચૌધરીનું અપહરણ કર્યા બાદ થરા જાગીર મઠ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તેમની સાથે મારપીટ કરવામાં આવી હતી એટલું જ નહીં તેમની સાથે લૂંટ કરી તેમને અપમાનિત શબ્દો બોલવામાં આવ્યા છે. જોકે આ મામલે અજમલભાઈ ચૌધરીએ સૌ પહેલા આપેલી લેખિત અરજી પ્રમાણે ફરિયાદ નોંધવામાં ન આવી હોવાના આક્ષેપો કરી ફરિયાદમાં જે વિસંગતતાઓ છે તે દૂર કરી મુખ્ય આરોપીનુ નામ ઉમેરવા માટેની માંગ કરી છે.

પોલીસે 5 લોકો સામે નામજોગ અને 6 અજાણ્યા લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી કુલ 11 લોકો સામે કાર્યવાહી કરી
પોલીસે 5 લોકો સામે નામજોગ અને 6 અજાણ્યા લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી કુલ 11 લોકો સામે કાર્યવાહી કરી (Etv Bharat Gujarat)

જાગીર મઠ ખાતે મહંતની હાજરીમાં તેમની વાતચીતના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા. અજમલભાઈ સાથે મારપીટ કરી અશોભનીય વર્તન કરતા તેઓ માફી માંગતા હોય તે પ્રકારના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા. જેના પગલે ચૌધરી સમાજમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. સમગ્ર મામલામાં થરા પોલીસે 5 લોકો સામે નામજોગ અને 6 અજાણ્યા લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી કુલ 11 લોકો સામે કાર્યવાહી કરી છે.પરંતુ મુખ્ય આરોપીનું નામ ઉમેરવામાં ન આવ્યું હોવાના અને અજમલભાઈની લેખિત અરજી પ્રમાણે ફરિયાદમાં ન નોંધાતા તેમાં વિસંગતતાઓ હોવાના આક્ષેપો સાથે શનિવારે ચૌધરી સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં જિલ્લા પોલીસ વડાની કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવા માટે પહોંચ્યા હતા.

બનાસકાંઠામાં ચૌધરી સમાજે એસપીને આપ્યું આવેદન
બનાસકાંઠામાં ચૌધરી સમાજે એસપીને આપ્યું આવેદન (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા પોલીસ વડાની કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવા માટે પહોંચેલા સમાજના આગેવાન ભેમાભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, ફરિયાદમાં વિસંગતતાઓ હોવાથી અને મુખ્ય આરોપીનું નામ ન લખવાના કારણે સમાજમાં ભારે રોષ છે, અને જેના કારણે જિલ્લા પોલીસવડાને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે, અને જો આગામી દિવસોમાં આ બાબતે યોગ્ય ન્યાય નહીં મળે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી આપવામાં આવી છે.

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