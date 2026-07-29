ગાંધીનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસો.માં ચાલતી ગેરરીતિનો મામલો, ચેરિટી કમિશનરે સુઓમોટો નોટિસ ફટકારી
ગાંધીનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (GDCA)માં નાણાકીય પારદર્શિતાના અભાવે ચેરિટી કમિશનરે સુઓમોટો નોટિસ પાઠવી તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : July 29, 2026 at 7:00 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશનમાં વર્ષોથી ગેરરીતિ ચાલી રહી હોવાનો મામલો ગરમાયો છે. એસોસિએશનનું રજીસ્ટ્રેશન નહીં હોવા ઉપરાંત વર્ષોથી ચૂંટણી પણ કરવામાં આવી નથી. જ્યારે ખેલાડીઓની પસંદગીમાં પણ વાહલાદવલાની નીતિ અપનાવવામાં આવી રહી હોવાનો અગાઉ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે એસોસિએશન સામે વધુ એક વાર આંગળી ચીંધવામાં આવી છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (GDCA)માં નાણાકીય પારદર્શિતાના અભાવે ચેરિટી કમિશનરે સુઓમોટો નોટિસ પાઠવી તપાસ હાથ ધરી છે.
આ મામલે ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન (GCA) અને બેંક ઓફ બરોડાને પુરાવા સુપ્રત કરી તપાસની માંગ કરી હતી. ખેલાડીઓ પાસેથી રોકડ ફી વસૂલી રસીદ ન અપાઈ હોવાની પણ ફરિયાદો હતી. વાલી પ્રતિનિધિ રિકેશ પટેલે આ અંગે તમામ જગ્યાએ લેખિત રજૂઆતો કરી હતી. ખેલાડીના વાલી દ્વારા માહિતી અધિકાર (RTI) દ્વારા મેળવેલા દસ્તાવેજોમાં અનિયમિતતાઓ સામે આવી હતી.
ગાંધીનગર જિલ્લાના ઉભરતા ક્રિકેટરો, તેમના વાલીઓ અને ક્રિકેટપ્રેમીઓના હિત માટે ગાંધીનગર ડીસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશનના નાણાકીય તેમજ વહીવટી કામકાજમાં પારદર્શિતા લાવવા વિવિધ ઉચ્ચ કચેરીઓમાં સધન રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. છતાં પણ કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા ન હતા.
અગાઉ સંસ્થાના હોદ્દેદારોને અપાયેલી કાયદાકીય નોટિસોનો કોઈ યોગ્ય જવાબ મળ્યો નહોતો. આથી ચેરિટી કમિશનરે પોતે આગળ આવીને GDCAને સુઓમોટો નોટિસ પાઠવી હતી અને સત્તાવાર તપાસ શરૂ કરી હતી. RTI હેઠળ મેળવેલા દસ્તાવેજો અને હિસાબો પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા હતા, પરંતુ સંસ્થા તરફથી કોઈ સ્પષ્ટતા કરાઈ ન હતી.
વાલી પ્રતિનિધિ રિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ રજૂઆતનો હેતુ સંસ્થા કે વ્યક્તિને બદનામ કરવાનો નહોતો પણ ક્ષતિઓ દૂર કરવાનો હતો. વહીવટમાં યોગ્યતા રહે અને દરેક ખેલાડીને સમાન તક મળે તે જ મુખ્ય માંગ હતી. આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ પુરાવા GCA ને સોંપવામાં આવ્યા હતા. બેંકિંગ વ્યવહારોની ચકાસણી માટે બેંક ઓફ બરોડાને પણ લેખિત રજૂઆત કરાઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ફી રોકડમાં લેવા છતાં પહોંચ આપવામાં આવતી નહોતી.