આનંદનગર દુષ્કર્મ કેસમાં 21 દિવસમાં ચાર્જશીટ, ફોરેન્સિક-ટેક્નિકલ પુરાવા બન્યા તપાસનો આધાર
પીજીમાં રહેતી યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર સિક્યોરિટી ગાર્ડને સખત સજા મળે તે માટે પોલીસની કાર્યવાહી
Published : September 3, 2026 at 9:17 PM IST
અમદાવાદ: આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સિક્યોરિટી ગાર્ડ દ્વારા પીજીમાં રહેતી યુવતી પર આચરવામાં આવેલા દુષ્કર્મના કેસમાં પોલીસે ઝડપી તપાસ પૂર્ણ કરી છે. ઘટના અંગે ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસે માત્ર 21 દિવસમાં તપાસ પૂર્ણ કરીને ગ્રામ્ય કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી છે.
કેસની તપાસ દરમિયાન પોલીસે ફોરેન્સિક, સાંયોગિક અને ટેક્નિકલ પુરાવાઓ એકત્ર કર્યા હતા. ઘટનાક્રમ સાથે જોડાયેલા વિવિધ પુરાવાઓનું વૈજ્ઞાનિક ઢબે વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત ટેક્નિકલ પુરાવા અને સાંયોગિક પુરાવાઓના આધારે ઘટનાની કડીઓ જોડવામાં આવી હતી.પોલીસે તપાસ દરમિયાન એકત્ર થયેલા પુરાવાઓ, સાક્ષીઓના નિવેદનો અને અન્ય જરૂરી વિગતોને ચાર્જશીટમાં સામેલ કરી છે. સમગ્ર તપાસ સત્વરે પૂર્ણ કરીને કાયદેસરની પ્રક્રિયા મુજબ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી છે.
આ મામલે સરકારી વકીલ સંદીપ ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે, કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ દ્વારા ઝડપી તપાસ કરવામાં આવી છે. ફોરેન્સિક, સાંયોગિક અને ટેક્નિકલ પુરાવાઓના આધારે તપાસ પૂર્ણ કરવામાં આવી અને માત્ર 21 દિવસમાં ગ્રામ્ય કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી છે. હવે ચાર્જશીટ રજૂ થયા બાદ કેસની આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કોર્ટમાં હાથ ધરાશે. ટ્રાયલ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલા ફોરેન્સિક અને અન્ય પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવશે અને આરોપી સામેના આક્ષેપો અંગે અંતિમ નિર્ણય કોર્ટ દ્વારા પુરાવાના આધારે લેવામાં આવશે.
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