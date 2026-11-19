એરંડાના બીજમાંથી સાયનાઇડથી ખતરનાક ઝેર બનાવવાનું કાવતરું, ISISના ત્રણેય આતંકીઓ સામે NIA કોર્ટમાં ચાર્જફ્રેમ
આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી હૈદરાબાદના ડૉ. સૈયદ અહેમદ મોહિઉદ્દીન અબ્દુલ ખાદર જીલાની, આઝાદ સુલેમાન સૈફી અને મોહમ્મદ સુહેલ મોહમ્મદ સલીમખાન સામે ચાર્જફ્રેમ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : November 19, 2026 at 1:59 PM IST
અમદાવાદ: નિર્દોષ નાગરિકોને સામૂહિક રીતે ઝેર આપીને મોટા પાયે જાનહાનિ પહોંચાડવાના કથિત કાવતરાના કેસમાં અમદાવાદની NIA સ્પેશિયલ કોર્ટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન ISIS સાથે જોડાયેલા ત્રણ આરોપીઓ સામે કોર્ટે ચાર્જફ્રેમ કર્યા છે. આ સાથે જ કેસમાં ટ્રાયલની પ્રક્રિયા આગળ વધશે અને આગામી દિવસોમાં સાક્ષીઓની જુબાની લેવામાં આવશે. આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી હૈદરાબાદના ડૉ. સૈયદ અહેમદ મોહિઉદ્દીન અબ્દુલ ખાદર જીલાની, આઝાદ સુલેમાન સૈફી અને મોહમ્મદ સુહેલ મોહમ્મદ સલીમખાન સામે ચાર્જફ્રેમ કરવામાં આવ્યા છે. આરોપીઓએ એરંડાના બીજમાંથી અત્યંત ઘાતક જૈવિક ઝેર 'રિકિન' તૈયાર કરીને મોટા આતંકી હુમલાને અંજામ આપવાનું કાવતરું ઘડ્યું હોવાનો તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે.
કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલા પુરાવાઓમાં કોલ્ડ પ્રેસ મશીનમાંથી એરંડાના તેલના ઘટકો ઉપરાંત રિકિન અને રિસિનિન મળી આવ્યાનો મુદ્દો મહત્વનો રહ્યો હતો. આ ઉપરાંત અગ્નિશસ્ત્રોની કાર્યક્ષમતા, વોઈસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ ટેસ્ટ, નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી (NFSU)ના અહેવાલો અને ISISના ધ્વજ જેવું બ્લેક ક્લોથ ફ્લેગ સહિતના પુરાવાઓને આધારે કોર્ટે આરોપીઓ સામે ચાર્જફ્રેમ કર્યા છે.
આ કેસમાં સરકારી વકીલ મુકેશ કાપડિયાએ સરકાર પક્ષ તરફથી રજૂઆતો કરી હતી. તપાસ દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલા વૈજ્ઞાનિક, ફોરેન્સિક અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે આરોપીઓની કથિત આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ તથા જૈવિક ઝેર તૈયાર કરવાના કાવતરાને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, વિદેશમાં બેઠેલા ISIS હેન્ડલર્સના માર્ગદર્શન હેઠળ આરોપીઓ કટ્ટરપંથી યુવાનોની ભરતી, ગેરકાયદેસર હથિયારોની વ્યવસ્થા અને જૈવિક ઝેરના માધ્યમથી આતંક ફેલાવવાનું આયોજન કરી રહ્યા હતા. આ સમગ્ર કાવતરામાં એરંડાના બીજમાંથી મળતા અત્યંત ઝેરી પદાર્થ રિકિનનો ઉપયોગ કરવાની યોજના હતી. રિકિનને કેમિકલ વેપન્સ કન્વેન્શનના શેડ્યૂલ-1માં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે.
નોંધનીય છે કે નવેમ્બર 2025માં ચીનથી MBBSનો અભ્યાસ કરેલા ડૉ. મોહિઉદ્દીનને ટોલ પ્લાઝા પરથી ગેરકાયદેસર હથિયારો, ચાર લિટર એરંડાના તેલની બોટલ અને અન્ય વાંધાજનક સામગ્રી સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. આ મામલે ગુજરાત ATSએ પ્રાથમિક ગુનો નોંધ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન તે જ દિવસે અન્ય બે આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, આઝાદ અને સુહેલ રાજસ્થાનના હનુમાનગઢમાં આવેલી ડેડ-ડ્રોપ સાઇટ પરથી નાણાં અને ગેરકાયદેસર હથિયારોનાં પાર્સલ મેળવી ચૂક્યા હતા. ત્યારબાદ આ સામગ્રી ગુજરાતના છત્રલ ખાતે એક સ્થળે મુખ્ય આરોપી મોહિઉદ્દીનને પહોંચાડવા માટે રાખવામાં આવી હતી.
જાન્યુઆરી 2026માં તપાસની જવાબદારી NIAએ સંભાળ્યા બાદ કાવતરાની વધુ ગંભીર વિગતો સામે આવી હતી. NIAના દાવા મુજબ, મુખ્ય આરોપી મોહિઉદ્દીનને વિદેશી હેન્ડલર દ્વારા દક્ષિણ એશિયાનો ISISનો 'અમીર' બનાવવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. તેણે હૈદરાબાદમાં પોતાના રહેઠાણને એરંડાના બીજમાંથી રિકિન તૈયાર કરવા માટે ગુપ્ત પ્રયોગશાળા તરીકે ઉપયોગમાં લીધું હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું.
અન્ય બે આરોપીઓએ પણ હેન્ડલર્સ સાથે સંપર્ક જાળવી રાખ્યો હતો. તેઓએ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે નાણાં એકત્રિત કરવા, જાસૂસી કરવા, વફાદારીના શપથ લેવા તેમજ ગેરકાયદેસર હથિયારો અને દારૂગોળો એકત્રિત કરવામાં ભૂમિકા ભજવી હોવાનો NIAનો આરોપ છે. ખાસ કરીને સુહેલે વિદેશી હેન્ડલર અને અન્ય આરોપીઓ વચ્ચે મહત્વની કડી તરીકે કામ કર્યું હતું. તેણે નાણાં અને હથિયારોના વ્યવસ્થાપન ઉપરાંત ISISના ધ્વજ તૈયાર કરવામાં પણ ભૂમિકા ભજવી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
હવે NIA સ્પેશિયલ કોર્ટ દ્વારા ત્રણેય આરોપીઓ સામે ચાર્જફ્રેમ કરવામાં આવ્યા બાદ કેસની ટ્રાયલ આગળ વધશે. આગામી દિવસોમાં સરકારી પક્ષ તરફથી સાક્ષીઓની જુબાની અને પુરાવાઓની તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. આ કેસમાં કથિત જૈવિક આતંકવાદના કાવતરાની ગંભીરતાને જોતાં ટ્રાયલની કાર્યવાહી આગળ વધશે જે મહ્ત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
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